Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyat

·0·Sport
Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyat

Futbol olamining tirik afsonasi Lionel Messi oʻzining 39 yoshida ham dunyo darajasidagi master-klasslarini namoyish etishda davom etmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatining yarim finalida Angliya terma jamoasining orzulari aynan ushbu futbolchi sababli chil-parchin boʻldi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi inglizlar 60 yillik tanaffusdan soʻng kubokni uyga qaytarishga yaqin kelgan edilar, biroq argentinalik sardorning soʻnggi daqiqalardagi sehri barchasini oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu uchrashuvda Angliya Anthony Gordon tomonidan kiritilgan gol evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq, oʻyin yakunlanishiga besh daqiqa qolganida Messi oʻz soʻzini aytdi. Dastlab u Enzo Fernandezga tenglashtiruvchi gol uchun ajoyib pas uzatgan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan ikkinchi daqiqada Lautaro Martinezning gʻalaba goliga hammualliflik qildi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq himoyachi Joleon Lescott Angliya bu magʻlubiyatdan shikoyat qilmasligi kerakligini, chunki Messini toʻxtatishning imkoni yoʻqligini taʼkidladi.

Thomas Tuchelning taktik xatosi va Messining uygʻonishi

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel hisobda oldinga chiqib olgach, jamoani himoyaga chorlagani mutaxassislar tomonidan tanqid ostiga olindi. Jamoa butunlay mudofaaga yotib olishi natijasida Argentina va shaxsan Lionel Messi uchun erkin hududlar yaratildi. Lescottning soʻzlariga koʻra, Messi oʻyinning 85 daqiqasi davomida nisbatan sokin koʻringan boʻlsa-da, jamoasi yutqaza boshlagach, oʻz darajasini keskin oshirgan.

Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, uchrashuvning soʻnggi yarim soatida Lionel Messi maydondagi barcha futbolchilardan koʻra koʻproq toʻpga tegib, oʻyin tizginini oʻz qoʻliga olgan. Bu uning yoshi oʻtganiga qaramay, hali ham uchrashuv taqdirini hal qila olish qobiliyatiga ega ekanligini yana bir bor isbotladi. Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi endilikda toʻqqizinchi sovrini sari ishonchli odimlamoqda.

Angliya uchun bu navbatdagi alamli yarim final boʻlib tarixda qoldi. Jamoa pley-off bosqichida Meksika va Norvegiya kabi kuchli raqiblarni magʻlub etib, chempionlikka asosiy daʼvogar sifatida koʻrilayotgan edi. Biroq 1966-yildagi muvaffaqiyatni takrorlash yana kamida toʻrt yilga kechikadigan boʻldi. Ingliz matbuoti Tuchelning oʻta ehtiyotkorona taktikasi Messidek daho bilan oʻyinda oʻzini oqlamasligini yozmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik katta qiziqish uygʻotdi. Messining Inter Miami klubiga oʻtganidan keyin ham yuqori darajadagi turnirlarda, xususan, Jahon chempionatida bunday natija koʻrsatishi uning professionalizmiga berilgan yuksak bahodir. Argentina esa oʻz tarixidagi navbatdagi oltin medallar sari yoʻl olishda davom etmoqda.

Lionel MessiAngliyaArgentinaJahon ChempionatiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadiBugun, 14:43PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiPSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiBugun, 14:36Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiBugun, 14:36Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 14:20Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Bugun, 14:10Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Bugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi