Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyat
Futbol olamining tirik afsonasi Lionel Messi oʻzining 39 yoshida ham dunyo darajasidagi master-klasslarini namoyish etishda davom etmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatining yarim finalida Angliya terma jamoasining orzulari aynan ushbu futbolchi sababli chil-parchin boʻldi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi inglizlar 60 yillik tanaffusdan soʻng kubokni uyga qaytarishga yaqin kelgan edilar, biroq argentinalik sardorning soʻnggi daqiqalardagi sehri barchasini oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu uchrashuvda Angliya Anthony Gordon tomonidan kiritilgan gol evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq, oʻyin yakunlanishiga besh daqiqa qolganida Messi oʻz soʻzini aytdi. Dastlab u Enzo Fernandezga tenglashtiruvchi gol uchun ajoyib pas uzatgan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan ikkinchi daqiqada Lautaro Martinezning gʻalaba goliga hammualliflik qildi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq himoyachi Joleon Lescott Angliya bu magʻlubiyatdan shikoyat qilmasligi kerakligini, chunki Messini toʻxtatishning imkoni yoʻqligini taʼkidladi.
Thomas Tuchelning taktik xatosi va Messining uygʻonishiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel hisobda oldinga chiqib olgach, jamoani himoyaga chorlagani mutaxassislar tomonidan tanqid ostiga olindi. Jamoa butunlay mudofaaga yotib olishi natijasida Argentina va shaxsan Lionel Messi uchun erkin hududlar yaratildi. Lescottning soʻzlariga koʻra, Messi oʻyinning 85 daqiqasi davomida nisbatan sokin koʻringan boʻlsa-da, jamoasi yutqaza boshlagach, oʻz darajasini keskin oshirgan.
Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, uchrashuvning soʻnggi yarim soatida Lionel Messi maydondagi barcha futbolchilardan koʻra koʻproq toʻpga tegib, oʻyin tizginini oʻz qoʻliga olgan. Bu uning yoshi oʻtganiga qaramay, hali ham uchrashuv taqdirini hal qila olish qobiliyatiga ega ekanligini yana bir bor isbotladi. Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi endilikda toʻqqizinchi sovrini sari ishonchli odimlamoqda.
Angliya uchun bu navbatdagi alamli yarim final boʻlib tarixda qoldi. Jamoa pley-off bosqichida Meksika va Norvegiya kabi kuchli raqiblarni magʻlub etib, chempionlikka asosiy daʼvogar sifatida koʻrilayotgan edi. Biroq 1966-yildagi muvaffaqiyatni takrorlash yana kamida toʻrt yilga kechikadigan boʻldi. Ingliz matbuoti Tuchelning oʻta ehtiyotkorona taktikasi Messidek daho bilan oʻyinda oʻzini oqlamasligini yozmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik katta qiziqish uygʻotdi. Messining Inter Miami klubiga oʻtganidan keyin ham yuqori darajadagi turnirlarda, xususan, Jahon chempionatida bunday natija koʻrsatishi uning professionalizmiga berilgan yuksak bahodir. Argentina esa oʻz tarixidagi navbatdagi oltin medallar sari yoʻl olishda davom etmoqda.
…