Janubiy Koreya va AQSH olimlari inson tanasi boʻylab «oʻsuvchi» robot-kiyimni yaratishdi

·43·Texno
Janubiy Koreya va AQSH olimlari inson tanasi boʻylab «oʻsuvchi» robot-kiyimni yaratishdi

Janubiy Koreyaning KAIST instituti va AQSHning Stanford University tadqiqotchilari inson ishtirokisiz, mustaqil ravishda kiyiladigan innovatsion robotlashtirilgan kiyim texnologiyasini namoyish etishdi. Ushbu ishlanma oʻsimliklarning oʻsish tamoyiliga asoslangan boʻlib, u kiyinish jarayonini butunlay avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu texnologiya nafaqat kundalik qulaylik, balki maxsus sohalarda xavfsizlikni taʼminlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiya pnevmatik bosim yordamida harakatlanuvchi yumshoq va egiluvchan «liana» (pechak) simmon konstruksiyalardan iborat. Tizim ishga tushirilganda, kiyim matosi xuddi devorga chirmashib oʻsuvchi pechak kabi inson tanasi boʻylab yuqoriga qarab harakatlanadi. Tadqiqotchilarning soʻzlariga koʻra, butun bir himoya kostyumini kiyish uchun bor-yoʻgʻi 10 soniya vaqt sarflanadi.

Tabiatdan olingan ilhom va texnik imkoniyatlar

Loyiha muallifi Kim Nam Gyunning taʼkidlashicha, gʻoya kutilmaganda, u velosipedda ketayotganida yomgʻir ostida qolib ketganida tugʻilgan. Oʻshanda u harakatlanayotgan vaqtda yomgʻirpoʻshning oʻzi kiyilsa qanchalik qulay boʻlishi haqida oʻylagan. Robot-liana kiyimni ichkaridan tashqariga qarab yoyish orqali inson tanasining konturlari boʻylab barqaror koʻtarila oladi.

Ushbu texnologiyaning asosiy ustunligi shundaki, u foydalanuvchidan qilt etmay turishni talab qilmaydi. Inson harakatda boʻlganida ham robot oʻz vazifasini bajaraveradi. Shuningdek, tizim murakkab boshqaruv algoritmlarisiz ishlaydi, bu esa uni kundalik hayotda qoʻllash uchun ancha sodda va ishonchli qiladi.

KAIST professori Ryu Ji-Xvanning tushuntirishicha, robot tor tirqishlar orqali oʻtishga, atrof-muhit shakliga moslashishga va sirtning sirpanchiq yoki qiya ekanligidan qatʼi nazar harakatlanishga qodir. Bu xususiyatlar robotlashtirilgan kiyimni turli murakkab sharoitlarda qoʻllash imkonini beradi.

Qoʻllash sohalari va istiqbollar

Tadqiqotchilar ushbu ixtironing bir necha asosiy yoʻnalishlarini belgilab olishgan:

  • Keksa yoshli insonlar va imkoniyati cheklangan shaxslarga kiyinishda yordam berish;
  • Yarim oʻtkazgichlar ishlab chiqariladigan «toza xonalarda» ishchilarning steril kiyimlarni tezkor kiyishi;
  • Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlarining maxsus himoya vositalarini qoʻllarsiz kiyishi;
  • Noqulay ob-havo sharoitida sportchilar va sayyohlar uchun qulaylik yaratish.
Hozirda prototip muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilgan. Kelajakda ushbu texnologiya asosida ishlab chiqarilgan kiyimlar ommaviy bozorga chiqishi va insonning kundalik turmush tarzini oʻzgartirishi kutilmoqda. Ayniqsa, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish jarayonlarida va tibbiyot sohasida bunday avtomatlashtirilgan tizimlarga talab juda yuqori.

RobototexnikaKAISTStanfordTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaYolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaBugun, 16:27Nokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiNokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiBugun, 15:56Rossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiRossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiBugun, 14:52Ilon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiIlon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiBugun, 14:30Xitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiXitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiBugun, 13:53GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiGTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi