O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo chempionatini 12 medal bilan boshladi

·24·Sport
O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo chempionatini 12 medal bilan boshladi

Iordaniya poytaxti Amman shahrida start olgan o‘smirlar o‘rtasidagi dzyudo bo‘yicha Osiyo chempionatining ilk kuni O‘zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli o‘tdi.

Yosh dzyudochilarimiz bir kunning o‘zida 6 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza — jami 12 ta medalni qo‘lga kiritdi.

Olti nafar dzyudochi Osiyo chempioni bo‘ldi

Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston vakillari oltita vazn toifasida final bahslarini g‘alaba bilan yakunladi.

Oltin medal sohiblari:

  • 50 kg: Akbar Sharifov;

  • 60 kg: Davlatbek Ahrorov;

  • 66 kg: Akromjon Karimov;

  • 40 kg: Iroda Sirojiddinova;

  • 44 kg: Dilafro‘z Boltaboyeva;

  • 48 kg: Charos Hikmatova.

Shu tariqa, musobaqaning dastlabki kunidayoq O‘zbekiston madhiyasi olti marta yangradi.

Ikki sportchi finalgacha yetib bordi

Bobur Yusupov 55 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida kumush medalga sazovor bo‘ldi.

Qizlar o‘rtasidagi 44 kilogramm vaznda ishtirok etgan Alina Kolyucheva ham finalgacha yetib borib, musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Bronza medallari ham qo‘lga kiritildi

O‘zbekiston jamoasi hisobiga yana to‘rtta bronza medali qo‘shildi:

  • 50 kg: Mamurjon Abduvaxobov;

  • 60 kg: Abubakr Sattorov;

  • 48 kg: Mohinur Olloberganova;

  • 52 kg: Kumushbibi Ergasheva.

Ilk kunning o‘zida 12 ta medal

Birinchi kun yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi jami 12 ta sovringa ega chiqdi:

  • 6 ta oltin;

  • 2 ta kumush;

  • 4 ta bronza.

Musobaqa davom etar ekan, o‘zbekistonlik yosh dzyudochilar medallar sonini yanada oshirish imkoniyatiga ega.

Sizningcha, bu sportchilardan qay biri kelajakda Olimpiadada ham sovrin olishi mumkin? Fikringizni izohlarda yozing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Bruno Guimaraes transferi Odegaard kelajagiga taʼsir qiladimi?Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Bruno Guimaraes transferi Odegaard kelajagiga taʼsir qiladimi?Bugun, 16:58Joze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiJoze Mourinyo Real Madrid hujumchisini jamoada olib qolishga qaror qildiBugun, 16:31Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiSherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiBugun, 16:31JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiJCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiBugun, 16:24Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashLamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashBugun, 16:18Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiInter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiBugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi