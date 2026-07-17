O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo chempionatini 12 medal bilan boshladi
Iordaniya poytaxti Amman shahrida start olgan o‘smirlar o‘rtasidagi dzyudo bo‘yicha Osiyo chempionatining ilk kuni O‘zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli o‘tdi.
Yosh dzyudochilarimiz bir kunning o‘zida 6 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza — jami 12 ta medalni qo‘lga kiritdi.
Olti nafar dzyudochi Osiyo chempioni bo‘ldi
Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston vakillari oltita vazn toifasida final bahslarini g‘alaba bilan yakunladi.
Oltin medal sohiblari:
50 kg: Akbar Sharifov;
60 kg: Davlatbek Ahrorov;
66 kg: Akromjon Karimov;
40 kg: Iroda Sirojiddinova;
44 kg: Dilafro‘z Boltaboyeva;
48 kg: Charos Hikmatova.
Shu tariqa, musobaqaning dastlabki kunidayoq O‘zbekiston madhiyasi olti marta yangradi.
Ikki sportchi finalgacha yetib bordi
Bobur Yusupov 55 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida kumush medalga sazovor bo‘ldi.
Qizlar o‘rtasidagi 44 kilogramm vaznda ishtirok etgan Alina Kolyucheva ham finalgacha yetib borib, musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Bronza medallari ham qo‘lga kiritildi
O‘zbekiston jamoasi hisobiga yana to‘rtta bronza medali qo‘shildi:
50 kg: Mamurjon Abduvaxobov;
60 kg: Abubakr Sattorov;
48 kg: Mohinur Olloberganova;
52 kg: Kumushbibi Ergasheva.
Ilk kunning o‘zida 12 ta medal
Birinchi kun yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi jami 12 ta sovringa ega chiqdi:
6 ta oltin;
2 ta kumush;
4 ta bronza.
Musobaqa davom etar ekan, o‘zbekistonlik yosh dzyudochilar medallar sonini yanada oshirish imkoniyatiga ega.
Sizningcha, bu sportchilardan qay biri kelajakda Olimpiadada ham sovrin olishi mumkin? Fikringizni izohlarda yozing.
…