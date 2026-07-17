Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildi

·37·Dunyo
Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildi

AQSH prezidenti Donald Tramp mamlakatda hujjatsiz faoliyat yuritayotgan xorijlik trak haydovchilari o‘rnini amerikalik harbiy faxriylar egallashini ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ma’muriyat bu yo‘nalishda yangi tartiblarni joriy etishni rejalashtirmoqda.

Trampning ta’kidlashicha, AQSH armiyasida og‘ir harbiy texnikalarni boshqargan faxriylar yuk mashinalarini haydashga tayyorlanadi va ularga tijorat haydovchilik guvohnomasini olish jarayoni yengillashtiriladi.

«Biz faxriylarimizni tayyorlaymiz va ularga yuk mashinalarini boshqarish bo‘yicha zarur ko‘nikmalarni beramiz. Ular hujjatsiz haydovchilarning o‘rnini egallaydi», dedi AQSH rahbari.

So‘nggi oylarda AQSH ma’muriyati trak haydovchilari uchun talablarni yanada kuchaytirishga kirishdi. Xususan, Transport vazirligi ingliz tilini bilish talabini qat’iy nazorat qilish hamda chet ellik haydovchilarga berilgan litsenziyalarni qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha topshiriq olgan.

Tramp yuk mashinalari ishtirokida sodir bo‘layotgan ayrim halokatlarda muhojir haydovchilarni tanqid qildi. Shu bilan birga, bu da’volarni tasdiqlaydigan keng qamrovli rasmiy tadqiqotlar hozircha e’lon qilinmagan.

Mazkur bayonotlar AQSHda 5 iyul kuni sodir bo‘lgan fojiali yo‘l-transport hodisasidan keyin yangradi. Unda O‘zbekiston fuqarosi Behzod Asrorov boshqaruvidagi trak yengil avtomobil bilan to‘qnashib, 21 yoshli kollej futbolchisi Tobias Forsayt halok bo‘lgan edi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Asrorov hodisadan keyin videoregistratorni yashirishga uringani uchun dalillarni yo‘q qilish yoki yashirishga urinish bo‘yicha ham ayblanmoqda. U 2024 yilda grin-karta dasturi orqali AQSHga ko‘chib borgan va trak haydash uchun amal qiluvchi litsenziyaga ega bo‘lgan. Biroq ingliz tilini bilmagani sababli politsiya xodimlari bilan Google Translate orqali muloqot qilgan.

Ayni paytda ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Toksikologik ekspertiza natijalari chiqqanidan keyin o‘zbekistonlik haydovchiga nisbatan qo‘shimcha ayblovlar ham qo‘yilishi mumkin.

Donald TrumpAQSHBehzod AsrorovO'zbekistonGoogle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiAQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiBugun, 14:37Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Bugun, 14:31Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiOlimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiBugun, 14:17Rossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiRossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiBugun, 13:26Qarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiQarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiBugun, 12:43Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiKanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi