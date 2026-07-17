Joan Laporta: Messi — oʻtmish, Lamine Yamal esa — kelajak
Ispaniya va Argentina terma jamoalari oʻrtasidagi Jahon chempionati finali arafasida Barselona prezidenti Joan Laporta klubning tarbiyalanuvchilari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Klub rahbari ushbu hal qiluvchi bahsni nafaqat ikki buyuk jamoa toʻqnashuvi, balki "La Masia" akademiyasining navbatdagi gʻalabasi sifatida baholamoqda. Nyu-Yorkda boʻlib turgan Laporta final uchrashuvi Barselona falsafasining jahon miqyosidagi ustunligini koʻrsatib berishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joan Laporta RAC1 nashriga bergan intervyusida Lionel Messi va Lamine Yamal oʻrtasidagi ramziy bogʻliqlikka alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi klub tarixining eng yorqin sahifasi boʻlsa, 17 yoshli Yamal yangi davrning boshlanishidir. "Messi finalga chiqqanidan xursandman. U — "La Masia" faxri. Lionel oʻtmish va hozirgi kun boʻlsa, Lamine — hozirgi kun va kelajakdir", — dedi prezident.
La Masia akademiyasining global ustunligiIspaniya terma jamoasi tarkibida Barselona sharafini himoya qilayotgan sakkiz nafar futbolchi borligi klub rahbariyatini gʻururlantirmoqda. Laporta jamoaning oʻyin uslubi va tarbiyalanuvchilarining sifati xalqaro maydonda hal qiluvchi rol oʻynayotganini qayd etdi. Uning fikricha, klubning oʻziga xos oʻyin falsafasi terma jamoalar darajasida ham oʻz samarasini bermoqda.
Prezident oʻz intervyusida nafaqat yosh yulduzlarni, balki tajribaliroq oʻyinchilarni ham sanab oʻtdi. Uning roʻyxatidan Pau Cubarsi, Eric Garcia, Dani Olmo, Gavi, Pedri va Ferran Torres kabi nomlar joy oldi. Ayniqsa, Pau Cubarsining ushbu Jahon chempionatidagi ajoyib ishtiroki Laporta tomonidan alohida eʼtirof etildi.
"Prezident sifatida oʻz uyimizda shunday iqtidorlarni yetishtirib chiqarganimizdan faxrlanaman. Sakkiz nafar futbolchimizning finalda ekanligi — bu klub uchun ulkan yutuq. Ularning barchasidan minnatdorman", — deya qoʻshimcha qildi Joan Laporta. Uning soʻzlariga koʻra, kim gʻalaba qozonishidan qatʼi nazar, Barselona akademiyasi baribir gʻolib boʻlib qolaveradi.
Maʼlumot uchun, Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final bahsi MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtadi. Unda Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi chempionlar yosh va shiddatli Ispaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu oʻyin koʻplab mutaxassislar tomonidan avlodlar almashinuvi va futbolning yangi yulduzlarini kashf etish maydoni sifatida koʻrilmoqda.
…