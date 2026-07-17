Joan Laporta: Messi — oʻtmish, Lamine Yamal esa — kelajak

·12·Sport
Joan Laporta: Messi — oʻtmish, Lamine Yamal esa — kelajak

Ispaniya va Argentina terma jamoalari oʻrtasidagi Jahon chempionati finali arafasida Barselona prezidenti Joan Laporta klubning tarbiyalanuvchilari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Klub rahbari ushbu hal qiluvchi bahsni nafaqat ikki buyuk jamoa toʻqnashuvi, balki "La Masia" akademiyasining navbatdagi gʻalabasi sifatida baholamoqda. Nyu-Yorkda boʻlib turgan Laporta final uchrashuvi Barselona falsafasining jahon miqyosidagi ustunligini koʻrsatib berishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joan Laporta RAC1 nashriga bergan intervyusida Lionel Messi va Lamine Yamal oʻrtasidagi ramziy bogʻliqlikka alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi klub tarixining eng yorqin sahifasi boʻlsa, 17 yoshli Yamal yangi davrning boshlanishidir. "Messi finalga chiqqanidan xursandman. U — "La Masia" faxri. Lionel oʻtmish va hozirgi kun boʻlsa, Lamine — hozirgi kun va kelajakdir", — dedi prezident.

La Masia akademiyasining global ustunligi

Ispaniya terma jamoasi tarkibida Barselona sharafini himoya qilayotgan sakkiz nafar futbolchi borligi klub rahbariyatini gʻururlantirmoqda. Laporta jamoaning oʻyin uslubi va tarbiyalanuvchilarining sifati xalqaro maydonda hal qiluvchi rol oʻynayotganini qayd etdi. Uning fikricha, klubning oʻziga xos oʻyin falsafasi terma jamoalar darajasida ham oʻz samarasini bermoqda.

Prezident oʻz intervyusida nafaqat yosh yulduzlarni, balki tajribaliroq oʻyinchilarni ham sanab oʻtdi. Uning roʻyxatidan Pau Cubarsi, Eric Garcia, Dani Olmo, Gavi, Pedri va Ferran Torres kabi nomlar joy oldi. Ayniqsa, Pau Cubarsining ushbu Jahon chempionatidagi ajoyib ishtiroki Laporta tomonidan alohida eʼtirof etildi.

"Prezident sifatida oʻz uyimizda shunday iqtidorlarni yetishtirib chiqarganimizdan faxrlanaman. Sakkiz nafar futbolchimizning finalda ekanligi — bu klub uchun ulkan yutuq. Ularning barchasidan minnatdorman", — deya qoʻshimcha qildi Joan Laporta. Uning soʻzlariga koʻra, kim gʻalaba qozonishidan qatʼi nazar, Barselona akademiyasi baribir gʻolib boʻlib qolaveradi.

Maʼlumot uchun, Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final bahsi MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtadi. Unda Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi chempionlar yosh va shiddatli Ispaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu oʻyin koʻplab mutaxassislar tomonidan avlodlar almashinuvi va futbolning yangi yulduzlarini kashf etish maydoni sifatida koʻrilmoqda.

Lionel MessiLamine YamalBarselonaJahon ChempionatiJoan Laporta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatLionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatBugun, 14:57«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadiBugun, 14:43PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiPSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiBugun, 14:36Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiBugun, 14:36Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 14:20Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi