Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladi

·23·Avto
Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladi

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur sport sedanlaridan biri — yangi avlod BMW M3 ustida faol ish olib bormoqda. Yaqinda ushbu modelning ichki yonuv dvigateli bilan jihozlangan versiyasi Nyurburgring trassasida ilk bor sinov jarayonida koʻrinish berdi. Bu yangilik avtomobil ishqibozlari uchun kutilmagan boʻldi, chunki avvalroq kompaniya butunlay elektr quvvatiga oʻtishi haqida taxminlar mavjud edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining xabar berishicha, yangi BMW M3 nafaqat anʼanaviy dvigatelni, balki koʻpchilik drayverlar sogʻingan mexanik uzatmalar qutisini ham saqlab qolishi mumkin. Bu haqda BMW M boʻlinmasi rahbari Frank van Meel Gudvudda boʻlib oʻtgan tezlik festivalida maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya oʻzining yuqori unumdorlikka ega avtomobillarida mexanik boshqaruv tizimini "imkon qadar uzoq vaqt" davomida taqdim etishga harakat qiladi.

Texnik imkoniyatlar va dizayn oʻzgarishlari

Yangi avlod BMW M3 (G84 indeksi ostida) hozirgi S58 seriyali 3,0 litrli olti silindrli biturbo dvigatelining modernizatsiya qilingan varianti bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu dvigatel qatʼiy Euro 7 ekologik standartlariga moslashtiriladi. Shu bilan birga, avtomobilning tashqi koʻrinishi ham sezilarli darajada yangilanadi: agressiv bamperlar, kengaytirilgan gʻildirak arkalari va toʻrtta chiqish quvuri uning sportcha xarakterini taʼkidlab turadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW M seriyasi oʻzining sodiq muxlislariga ega. Ayniqsa, sport sedanlarining mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlanishi, avtomobilni toʻliq nazorat qilishni xush koʻradigan haydovchilar uchun katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda koʻplab brendlar avtomat va robotlashtirilgan qutilarga oʻtayotgan bir paytda, BMW brendining bu qarori bozorda noyob taklif boʻlib qolishi shubhasiz.

Gibrid va elektr kelajak strategiyasi

Taʼkidlash joizki, BMW parallel ravishda M3 modelining toʻliq elektr versiyasini ham ishlab chiqmoqda. U Neue Klasse platformasida quriladi va toʻrtta elektr dvigatel bilan jihozlanishi mumkin. Biroq, benzinli versiyaning ishlab chiqarilishi brendning "mijozga tanlov imkoniyatini qoldirish" strategiyasidan dalolat beradi. Bu esa konservativ qarashlarga ega haydovchilar uchun ayni muddao.

Yangi BMW M3 modelining rasmiy taqdimoti 2027-yildan erta amalga oshirilmasligi taxmin qilinmoqda. Ungacha kompaniya sinovlarni davom ettiradi va texnik koʻrsatkichlarni yanada takomillashtiradi. Avtomobilning dinamik xususiyatlari va quvvati hozirgi modeldan sezilarli darajada yuqori boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni segmentdagi eng kuchli sedanlardan biriga aylantiradi.

BMWM3AvtomobilSportkarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaNiva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaBugun, 16:27Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiPeugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiBugun, 12:25Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiAston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiBugun, 11:28Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaAvtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaBugun, 09:27Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassAlfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassBugun, 08:27Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiGenesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar