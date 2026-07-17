Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladi
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur sport sedanlaridan biri — yangi avlod BMW M3 ustida faol ish olib bormoqda. Yaqinda ushbu modelning ichki yonuv dvigateli bilan jihozlangan versiyasi Nyurburgring trassasida ilk bor sinov jarayonida koʻrinish berdi. Bu yangilik avtomobil ishqibozlari uchun kutilmagan boʻldi, chunki avvalroq kompaniya butunlay elektr quvvatiga oʻtishi haqida taxminlar mavjud edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining xabar berishicha, yangi BMW M3 nafaqat anʼanaviy dvigatelni, balki koʻpchilik drayverlar sogʻingan mexanik uzatmalar qutisini ham saqlab qolishi mumkin. Bu haqda BMW M boʻlinmasi rahbari Frank van Meel Gudvudda boʻlib oʻtgan tezlik festivalida maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya oʻzining yuqori unumdorlikka ega avtomobillarida mexanik boshqaruv tizimini "imkon qadar uzoq vaqt" davomida taqdim etishga harakat qiladi.
Texnik imkoniyatlar va dizayn oʻzgarishlariYangi avlod BMW M3 (G84 indeksi ostida) hozirgi S58 seriyali 3,0 litrli olti silindrli biturbo dvigatelining modernizatsiya qilingan varianti bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu dvigatel qatʼiy Euro 7 ekologik standartlariga moslashtiriladi. Shu bilan birga, avtomobilning tashqi koʻrinishi ham sezilarli darajada yangilanadi: agressiv bamperlar, kengaytirilgan gʻildirak arkalari va toʻrtta chiqish quvuri uning sportcha xarakterini taʼkidlab turadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW M seriyasi oʻzining sodiq muxlislariga ega. Ayniqsa, sport sedanlarining mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlanishi, avtomobilni toʻliq nazorat qilishni xush koʻradigan haydovchilar uchun katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda koʻplab brendlar avtomat va robotlashtirilgan qutilarga oʻtayotgan bir paytda, BMW brendining bu qarori bozorda noyob taklif boʻlib qolishi shubhasiz.
Gibrid va elektr kelajak strategiyasiTaʼkidlash joizki, BMW parallel ravishda M3 modelining toʻliq elektr versiyasini ham ishlab chiqmoqda. U Neue Klasse platformasida quriladi va toʻrtta elektr dvigatel bilan jihozlanishi mumkin. Biroq, benzinli versiyaning ishlab chiqarilishi brendning "mijozga tanlov imkoniyatini qoldirish" strategiyasidan dalolat beradi. Bu esa konservativ qarashlarga ega haydovchilar uchun ayni muddao.
Yangi BMW M3 modelining rasmiy taqdimoti 2027-yildan erta amalga oshirilmasligi taxmin qilinmoqda. Ungacha kompaniya sinovlarni davom ettiradi va texnik koʻrsatkichlarni yanada takomillashtiradi. Avtomobilning dinamik xususiyatlari va quvvati hozirgi modeldan sezilarli darajada yuqori boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni segmentdagi eng kuchli sedanlardan biriga aylantiradi.
…