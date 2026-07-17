12 balldan oshgan haydovchilar soni 671 nafarga yetdi

·0·Jamiyat
12 balldan oshgan haydovchilar soni 671 nafarga yetdi

O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzgani uchun 12 balldan ortiq jarima balli to‘plagan haydovchilar soni 671 nafarga yetdi. Ular sud tartibida transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinishi mumkin.

Ma’lumotga ko‘ra, bunday holat birinchi marta may oyida qayd etilgan. Shundan buyon jarima ballari belgilangan me’yordan oshgan haydovchilar soni ortib borgan.

Haydovchi huquqidan mahrum qilinganidan keyin guvohnomani qaytarib olish uchun bir nechta bosqichdan o‘tishi kerak bo‘ladi. Avvalo, u majburiy qayta o‘qitish kurslarida qatnashadi. Shundan so‘ng nazariy imtihon topshiradi.

Qayta imtihon odatdagidan murakkabroq bo‘ladi. Standart testda 20 ta savol bo‘lsa, bu holatda haydovchiga 50 ta savol beriladi. Imtihondan o‘tish uchun kamida 46 ta savolga to‘g‘ri javob berish talab etiladi.

Bundan tashqari, haydovchi amaliy boshqaruv imtihonini ham qayta topshiradi.

Shuningdek, 2026 yil 5 fevraldan buyon 399 mingdan ortiq fuqaroga rasmiy tanbeh bilan ma’muriy ogohlantirish berilgani ma’lum qilindi.

HaydovchilarJarima ballariYo‘l harakatiSudImtihon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda maktabda yong‘in chiqdiJizzaxda maktabda yong‘in chiqdiBugun, 13:34Toshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandiToshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandiBugun, 13:03Toshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldiToshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldiBugun, 12:53Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Bugun, 12:11Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiMahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiBugun, 11:41Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiIsroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiBugun, 11:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda