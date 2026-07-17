12 balldan oshgan haydovchilar soni 671 nafarga yetdi
O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzgani uchun 12 balldan ortiq jarima balli to‘plagan haydovchilar soni 671 nafarga yetdi. Ular sud tartibida transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinishi mumkin.
Ma’lumotga ko‘ra, bunday holat birinchi marta may oyida qayd etilgan. Shundan buyon jarima ballari belgilangan me’yordan oshgan haydovchilar soni ortib borgan.
Haydovchi huquqidan mahrum qilinganidan keyin guvohnomani qaytarib olish uchun bir nechta bosqichdan o‘tishi kerak bo‘ladi. Avvalo, u majburiy qayta o‘qitish kurslarida qatnashadi. Shundan so‘ng nazariy imtihon topshiradi.
Qayta imtihon odatdagidan murakkabroq bo‘ladi. Standart testda 20 ta savol bo‘lsa, bu holatda haydovchiga 50 ta savol beriladi. Imtihondan o‘tish uchun kamida 46 ta savolga to‘g‘ri javob berish talab etiladi.
Bundan tashqari, haydovchi amaliy boshqaruv imtihonini ham qayta topshiradi.
Shuningdek, 2026 yil 5 fevraldan buyon 399 mingdan ortiq fuqaroga rasmiy tanbeh bilan ma’muriy ogohlantirish berilgani ma’lum qilindi.
…