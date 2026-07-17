Qiz uzatishning eng ta’sirli onlari: ota-onasi bilan xayrlashuv va ukasining ko‘z yoshlari (video)

·33·Madaniyat
Qiz uzatishning eng ta’sirli onlari: ota-onasi bilan xayrlashuv va ukasining ko‘z yoshlari (video)

14 iyul kuni taniqli jurnalist, teleboshlovchi va dublyaj aktrisasi Dildora Rustamova oilasida quvonchli voqea bo‘lib o‘tdi. San’atkor qizi Shahrizodaning nikoh to‘yidan olingan samimiy va ta’sirli videolarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida bo‘lishdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Shahrizoda Abdulaziz ismli yigit bilan oila qurdi. To‘y marosimidan tarqalgan videolar orasida ayniqsa kelinning ota-onasi bilan xayrlashayotgan onlari ko‘pchilikning qalbiga iliq ta’sir qildi. Otasi va onasini bag‘riga bosib xayrlashayotgan Shahrizodaning ko‘z yoshlariga to‘la lahzalari qiz farzand hayotidagi eng unutilmas damlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Videolardagi yana bir ta’sirli holat esa Shahrizodaning ukasi bilan bog‘liq bo‘ldi. Opasini kelinlik oq libosida ko‘rgan ukasi his-tuyg‘ularini jilovlay olmay, ko‘z yoshlarini tiya olmadi. Ushbu lahzalar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini ham befarq qoldirmadi.

To‘y marosimida ko‘plab san’atkorlar va yaqinlar ishtirok etib, yosh oilaga ezgu tilaklarini bildirishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa kuzatuvchilar Dildora Rustamova va uning oilasini samimiy tabriklab, yangi oila a’zolariga baxt va totuvlik tilashmoqda.

Dildora RustamovaShahrizodaAbdulaziz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladiBugun, 17:43Rayhon turmush o‘rtog‘i bilan Parijda: suratlar muxlislarni befarq qoldirmadi (video)Rayhon turmush o‘rtog‘i bilan Parijda: suratlar muxlislarni befarq qoldirmadi (video)Bugun, 16:55Xonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiXonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiBugun, 12:09Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 23:09Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)Kecha, 21:13Neslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiNeslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)