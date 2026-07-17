«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...
«Pari Sen-Jermen» Bredli Barkolani sotishni rejalashtirmayapti, ammo juda katta taklif klub rahbariyatining fikrini o‘zgartirishi mumkin. Fransiyalik futbolchi uchun Angliyaning ikki top-klubi kurashga qo‘shilgan.
L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, parijliklar 23 yoshli hujumchi bilan faqat muayyan shart asosida xayrlashishga tayyor.
«PSJ» 150 mln yevro talab qilmoqda
Manbaga ko‘ra, «PSJ» Barkolani joriy yozgi transfer oynasida sotishga oshiqmayapti.
Biroq klubga 150 mln yevro miqdorida taklif kelib tushsa, vaziyat o‘zgarishi mumkin. Bu summa futbolchining Transfermarkt portalidagi bahosidan ikki barobardan ham ko‘proq.
Portal Barkolaning hozirgi transfer qiymatini 70 mln yevroga baholamoqda.
Angliyaning ikki grandi qiziqish bildirgan
Barkolaga Premer-liganing «Liverpul» va «Arsenal» klublari qiziqish bildirmoqda.
Har ikki jamoa ham hujum chizig‘ini kuchaytirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda. Biroq «PSJ»ning yuqori moliyaviy talabi muzokaralarni murakkablashtirishi mumkin.
Shu sababli futbolchining kelajagi borasidagi masala yozgi transfer oynasining so‘nggi kunlarigacha ochiq qolishi ehtimol qilinmoqda.
Barkola o‘tgan mavsumda qanday natija ko‘rsatdi?
Fransiyalik futbolchi o‘tgan mavsum «PSJ» safida barcha musobaqalarda 49 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Uning hisobiga:
13 ta gol;
7 ta golli uzatma yozildi.
Barkola tezligi, driblingi va hujumning bir nechta pozitsiyasida o‘ynay olishi bilan ajralib turadi.
Shartnoma «PSJ»ga ustunlik bermoqda
Futbolchining Parij klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028 yil yozigacha mo‘ljallangan.
Uzoq muddatli kelishuv «PSJ»ni Barkolani arzon narxda sotish majburiyatidan xalos qiladi. Shuning uchun parijliklar muzokaralarda o‘z shartlarini qat’iy belgilash imkoniyatiga ega.
Endi asosiy savol — «Liverpul» yoki «Arsenal» 150 mln yevrolik talabga yaqinlashishga tayyormi?
…