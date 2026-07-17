«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...

·28·Sport
«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...

«Pari Sen-Jermen» Bredli Barkolani sotishni rejalashtirmayapti, ammo juda katta taklif klub rahbariyatining fikrini o‘zgartirishi mumkin. Fransiyalik futbolchi uchun Angliyaning ikki top-klubi kurashga qo‘shilgan.

L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, parijliklar 23 yoshli hujumchi bilan faqat muayyan shart asosida xayrlashishga tayyor.

«PSJ» 150 mln yevro talab qilmoqda

Manbaga ko‘ra, «PSJ» Barkolani joriy yozgi transfer oynasida sotishga oshiqmayapti.

Biroq klubga 150 mln yevro miqdorida taklif kelib tushsa, vaziyat o‘zgarishi mumkin. Bu summa futbolchining Transfermarkt portalidagi bahosidan ikki barobardan ham ko‘proq.

Portal Barkolaning hozirgi transfer qiymatini 70 mln yevroga baholamoqda.

Angliyaning ikki grandi qiziqish bildirgan

Barkolaga Premer-liganing «Liverpul» va «Arsenal» klublari qiziqish bildirmoqda.

Har ikki jamoa ham hujum chizig‘ini kuchaytirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda. Biroq «PSJ»ning yuqori moliyaviy talabi muzokaralarni murakkablashtirishi mumkin.

Shu sababli futbolchining kelajagi borasidagi masala yozgi transfer oynasining so‘nggi kunlarigacha ochiq qolishi ehtimol qilinmoqda.

Barkola o‘tgan mavsumda qanday natija ko‘rsatdi?

Fransiyalik futbolchi o‘tgan mavsum «PSJ» safida barcha musobaqalarda 49 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Uning hisobiga:

  • 13 ta gol;

  • 7 ta golli uzatma yozildi.

Barkola tezligi, driblingi va hujumning bir nechta pozitsiyasida o‘ynay olishi bilan ajralib turadi.

Shartnoma «PSJ»ga ustunlik bermoqda

Futbolchining Parij klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028 yil yozigacha mo‘ljallangan.

Uzoq muddatli kelishuv «PSJ»ni Barkolani arzon narxda sotish majburiyatidan xalos qiladi. Shuning uchun parijliklar muzokaralarda o‘z shartlarini qat’iy belgilash imkoniyatiga ega.

Endi asosiy savol — «Liverpul» yoki «Arsenal» 150 mln yevrolik talabga yaqinlashishga tayyormi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiVozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiBugun, 17:44Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiJud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiBugun, 17:30Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiIspaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiBugun, 17:21Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiGreym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi