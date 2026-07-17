Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlik

·26·Texno
Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlik

Xitoyning Geely avtogiganti elektromobillar sanoatida inqilobiy qadam tashlab, dunyodagi birinchi 16-v-1 formatidagi Thunder intellektual elektr uzatma tizimini namoyish etdi. InfiMotion shoʻba korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu texnologiya oʻzining rekord darajadagi 93,8 foizlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan barcha analoglardan sezilarli darajada yuqoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Thunder tizimi oʻz ichiga 12 ta apparat funksiyasini va 4 ta dasturiy imkoniyatni birlashtirgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim tarkibiga dvigatel, reduktor, DCDC konvertori, bort kompyuteri, quvvat taqsimlash bloki va turli boshqaruv modullari (VCU, TMS, HBMS) kiradi. Bunday yuqori darajadagi integratsiya natijasida 180 dan ortiq ortiqcha butlovchi qismlardan voz kechildi, bu esa qurilmaning umumiy ogʻirligini 75 kilogrammgacha kamaytirish imkonini berdi.

Texnologik ustunlik va ixchamlik

Yangi tizim nafaqat yengil, balki juda ixcham qilib ishlangan. Korpus magniy qotishmasidan tayyorlangan boʻlib, uning vertikal balandligi 325 millimetrdan oshmaydi. Bu esa elektromobillarning yukxonasida qoʻshimcha 28 litr boʻsh joy yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, yuqori kuchlanishli simlar miqdori 30 foizga, past kuchlanishli simlar esa 15 foizga qisqartirilgan, bu esa ishlab chiqarish tannarxi va xavfsizlikka ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Thunder tizimi 800 voltli yuqori kuchlanishli platformaga asoslangan va One-Chip texnologiyasidan foydalanadi. Ushbu yechim boshqaruv signallarining uzatilishidagi kechikish vaqtini oʻrtacha 40 millisekunddan atigi 2 millisekundga tushirishga yordam bergan. Natijada elektromobilning haydovchi buyruqlariga javob berish tezligi va harakatlanish aniqligi keskin oshgan.

Energiya tejamkorligi va sunʼiy intellekt

Sinovlar davomida ushbu tizim bilan jihozlangan avtomobil har 100 kilometrga atigi 8,2 kW·soat energiya sarflab, mutlaq rekord oʻrnatdi. Kundalik hayotga yaqin boʻlgan CLTC sikli boʻyicha esa bu koʻrsatkich 10,7 kW·soatni tashkil etadi. Tizimning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida energiya sarfini optimallashtirish;
  • Past haroratlarda (-18 °C gacha) issiqlik energiyasini toʻplash qobiliyati;
  • Salonni isitish uchun sarflanadigan energiyani 40 foizdan koʻproqqa tejash;
  • Yuqori tezliklarda dvigatel samaradorligini saqlab qolish.
Oʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan hududlar uchun ushbu tizimning qishki sharoitda energiya tejash xususiyati juda muhim ahamiyatga ega. Maʼlumki, sovuq havo elektromobillarning yurish masofasini sezilarli darajada kamaytiradi, Geely yechimi esa bu muammoni bartaraf etishga qaratilgan.

Yangi Thunder 16-v-1 tizimi birinchi boʻlib Geely Galaxy TT modelida debyut qilishi kutilmoqda. Mazkur texnologiya ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilishi bilan elektromobillar yanada yengil, tejamkor va dinamik xususiyatlarga ega boʻladi, bu esa brendning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini yanada oshiradi.

GeelyElektromobilTexnologiyaInfiMotionThunder
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiHuawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiBugun, 17:56Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiBugun, 17:24Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Bugun, 16:52Huawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiHuawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiBugun, 16:50Yolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaYolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaBugun, 16:27Nokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiNokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi