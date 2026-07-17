Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlik
Xitoyning Geely avtogiganti elektromobillar sanoatida inqilobiy qadam tashlab, dunyodagi birinchi 16-v-1 formatidagi Thunder intellektual elektr uzatma tizimini namoyish etdi. InfiMotion shoʻba korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu texnologiya oʻzining rekord darajadagi 93,8 foizlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan barcha analoglardan sezilarli darajada yuqoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Thunder tizimi oʻz ichiga 12 ta apparat funksiyasini va 4 ta dasturiy imkoniyatni birlashtirgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim tarkibiga dvigatel, reduktor, DCDC konvertori, bort kompyuteri, quvvat taqsimlash bloki va turli boshqaruv modullari (VCU, TMS, HBMS) kiradi. Bunday yuqori darajadagi integratsiya natijasida 180 dan ortiq ortiqcha butlovchi qismlardan voz kechildi, bu esa qurilmaning umumiy ogʻirligini 75 kilogrammgacha kamaytirish imkonini berdi.
Texnologik ustunlik va ixchamlikYangi tizim nafaqat yengil, balki juda ixcham qilib ishlangan. Korpus magniy qotishmasidan tayyorlangan boʻlib, uning vertikal balandligi 325 millimetrdan oshmaydi. Bu esa elektromobillarning yukxonasida qoʻshimcha 28 litr boʻsh joy yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, yuqori kuchlanishli simlar miqdori 30 foizga, past kuchlanishli simlar esa 15 foizga qisqartirilgan, bu esa ishlab chiqarish tannarxi va xavfsizlikka ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
Thunder tizimi 800 voltli yuqori kuchlanishli platformaga asoslangan va One-Chip texnologiyasidan foydalanadi. Ushbu yechim boshqaruv signallarining uzatilishidagi kechikish vaqtini oʻrtacha 40 millisekunddan atigi 2 millisekundga tushirishga yordam bergan. Natijada elektromobilning haydovchi buyruqlariga javob berish tezligi va harakatlanish aniqligi keskin oshgan.
Energiya tejamkorligi va sunʼiy intellektSinovlar davomida ushbu tizim bilan jihozlangan avtomobil har 100 kilometrga atigi 8,2 kW·soat energiya sarflab, mutlaq rekord oʻrnatdi. Kundalik hayotga yaqin boʻlgan CLTC sikli boʻyicha esa bu koʻrsatkich 10,7 kW·soatni tashkil etadi. Tizimning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida energiya sarfini optimallashtirish;
- Past haroratlarda (-18 °C gacha) issiqlik energiyasini toʻplash qobiliyati;
- Salonni isitish uchun sarflanadigan energiyani 40 foizdan koʻproqqa tejash;
- Yuqori tezliklarda dvigatel samaradorligini saqlab qolish.
Yangi Thunder 16-v-1 tizimi birinchi boʻlib Geely Galaxy TT modelida debyut qilishi kutilmoqda. Mazkur texnologiya ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilishi bilan elektromobillar yanada yengil, tejamkor va dinamik xususiyatlarga ega boʻladi, bu esa brendning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini yanada oshiradi.
…