Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdi

·36·Sport
Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdi

Jahon chempionati finali uchun chipta narxlari yuqori darajaga ko‘tarildi. Ispaniya va Argentina o‘rtasida o‘tishi kutilayotgan hal qiluvchi bahsga eng arzon chipta 8,1 ming dollardan sotilayotgani aytilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, VIP joylar narxi 180 ming dollardan 257 ming dollargacha baholanmoqda. Eng yuqori narxlar esa 260 ming dollargacha yetgan.

O‘rtacha qulaylikdagi o‘rindiqlar uchun narxlar 32 ming dollardan 90 ming dollargacha ko‘tarilgan. Bu final o‘yiniga talab juda yuqori ekanini ko‘rsatadi.

Stadionda ko‘rinishi cheklangan joylar, jumladan, tablo ortidagi o‘rindiqlar ham arzon emas. Bunday chiptalar 8,1 ming dollar atrofida sotilmoqda.

Finalda Ispaniya va Argentina o‘zaro maydonga tushishi kutilmoqda. Har ikki jamoa hal qiluvchi o‘yin oldidan muxlislar e’tiborida turibdi.

Jahon chempionatiIspaniyaArgentinaFinalChiptaVIP
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiVozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiBugun, 17:44Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiJud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiBugun, 17:30Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiGreym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi