Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdi
Jahon chempionati finali uchun chipta narxlari yuqori darajaga ko‘tarildi. Ispaniya va Argentina o‘rtasida o‘tishi kutilayotgan hal qiluvchi bahsga eng arzon chipta 8,1 ming dollardan sotilayotgani aytilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, VIP joylar narxi 180 ming dollardan 257 ming dollargacha baholanmoqda. Eng yuqori narxlar esa 260 ming dollargacha yetgan.
O‘rtacha qulaylikdagi o‘rindiqlar uchun narxlar 32 ming dollardan 90 ming dollargacha ko‘tarilgan. Bu final o‘yiniga talab juda yuqori ekanini ko‘rsatadi.
Stadionda ko‘rinishi cheklangan joylar, jumladan, tablo ortidagi o‘rindiqlar ham arzon emas. Bunday chiptalar 8,1 ming dollar atrofida sotilmoqda.
Finalda Ispaniya va Argentina o‘zaro maydonga tushishi kutilmoqda. Har ikki jamoa hal qiluvchi o‘yin oldidan muxlislar e’tiborida turibdi.
…