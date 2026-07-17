Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydi

·30·Sport
Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydi

Futbol olamining taniqli eksperti va Liverpul afsonasi Greym Suness Angliya terma jamoasi hamda Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice haqida kutilmagan va oʻta keskin fikrlarni bildirdi. Sunessning taʼkidlashicha, 27 yoshli futbolchi oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqib boʻlgan va uning oʻyinida boshqa oʻsish kuzatilmaydi. Bu tanqidlar Angliya terma jamoasining yirik turnirdagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Suness Sports Uncensored nashriga bergan intervyusida Declan Rice va uning jamoadoshi Elliot Andersonni texnik jihatdan cheklangan futbolchilar deb atadi. Ekspertning fikricha, bu ikki oʻyinchi maydonda faqat toʻpni uzatib berish (recycling) bilan shugʻullanadi, biroq raqibga jiddiy xavf tugʻdiradigan kreativ harakatlarni amalga oshira olmaydi. Ayniqsa, Raysning oʻyin uslubi zamonaviy futbol talablariga toʻliq javob bermasligi aytildi.

Rodri bilan solishtirish

Greym Suness oʻz fikrlarini isbotlash uchun Ispaniya terma jamoasi va Manchester Siti yulduzi Rodri misolini keltirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Rodri Declan Rice uchun mutlaqo teskari namuna hisoblanadi. Rodri maydonni koʻrish qobiliyati, paslar tanlovi va hujumni qoʻllab-quvvatlashi bilan dunyodagi eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi ekanini isbotlab kelmoqda.

"Ispaniya hisobda oldinga chiqib olganida ham, Rodri oldinga intilishda davom etadi. U toʻpni shunchaki yoniga yoki orqasiga uzatmaydi, balki jamoasining hujumkorligini taʼminlaydi. Declan Rice va Anderson esa bu borada ancha orqada", — deya qoʻshimcha qildi Suness. Uning fikricha, Raysning oʻyinida kutilmagan qarorlar va kreativlik yetishmaydi.

Yarim himoya emas, himoya chizigʻi

Qiziqarli tomoni shundaki, Suness Declan Rice uchun eng maqbul pozitsiya yarim himoya emas, balki markaziy himoya chizigʻi ekanini taʼkidladi. Ekspert futbolchining jismoniy holati, intizomi va oʻyinga boʻlgan munosabatini yuqori baholagan boʻlsa-da, uning "dunyo darajasidagi yarim himoyachi" ekaniga shubha bildirdi.

"Uning oʻyinga boʻlgan munosabati, atletizmi va birinchi daqiqadan oxirigacha koʻrsatadigan fidoyiligini yomonlab boʻlmaydi. Ammo u ijodkor futbolchi emas. Menimcha, u yaxshi markaziy himoyachi boʻlishi mumkin edi, chunki yarim himoyada unga kreativlik yetishmayapti", — deydi mutaxassis.

Maʼlumot uchun, Declan Rice Arsenal tarkibida oʻtgan mavsumda va terma jamoa safida asosiy oʻyinchilardan biri boʻlib kelmoqda. Biroq Suness kabi tajribali mutaxassislarning bunday chiqishlari futbol jamoatchiligi oʻrtasida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlishi tabiiy. Hozircha futbolchining oʻzi yoki Arsenal murabbiylar shtabi ushbu tanqidlarga munosabat bildirgani yoʻq.

ArsenalDeclan RiceAngliyaFutbolGreym Suness
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiVozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiBugun, 17:44Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiJud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiBugun, 17:30Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiIspaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi