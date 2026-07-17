Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydi
Futbol olamining taniqli eksperti va Liverpul afsonasi Greym Suness Angliya terma jamoasi hamda Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice haqida kutilmagan va oʻta keskin fikrlarni bildirdi. Sunessning taʼkidlashicha, 27 yoshli futbolchi oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqib boʻlgan va uning oʻyinida boshqa oʻsish kuzatilmaydi. Bu tanqidlar Angliya terma jamoasining yirik turnirdagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Suness Sports Uncensored nashriga bergan intervyusida Declan Rice va uning jamoadoshi Elliot Andersonni texnik jihatdan cheklangan futbolchilar deb atadi. Ekspertning fikricha, bu ikki oʻyinchi maydonda faqat toʻpni uzatib berish (recycling) bilan shugʻullanadi, biroq raqibga jiddiy xavf tugʻdiradigan kreativ harakatlarni amalga oshira olmaydi. Ayniqsa, Raysning oʻyin uslubi zamonaviy futbol talablariga toʻliq javob bermasligi aytildi.
Rodri bilan solishtirishGreym Suness oʻz fikrlarini isbotlash uchun Ispaniya terma jamoasi va Manchester Siti yulduzi Rodri misolini keltirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Rodri Declan Rice uchun mutlaqo teskari namuna hisoblanadi. Rodri maydonni koʻrish qobiliyati, paslar tanlovi va hujumni qoʻllab-quvvatlashi bilan dunyodagi eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi ekanini isbotlab kelmoqda.
"Ispaniya hisobda oldinga chiqib olganida ham, Rodri oldinga intilishda davom etadi. U toʻpni shunchaki yoniga yoki orqasiga uzatmaydi, balki jamoasining hujumkorligini taʼminlaydi. Declan Rice va Anderson esa bu borada ancha orqada", — deya qoʻshimcha qildi Suness. Uning fikricha, Raysning oʻyinida kutilmagan qarorlar va kreativlik yetishmaydi.
Yarim himoya emas, himoya chizigʻiQiziqarli tomoni shundaki, Suness Declan Rice uchun eng maqbul pozitsiya yarim himoya emas, balki markaziy himoya chizigʻi ekanini taʼkidladi. Ekspert futbolchining jismoniy holati, intizomi va oʻyinga boʻlgan munosabatini yuqori baholagan boʻlsa-da, uning "dunyo darajasidagi yarim himoyachi" ekaniga shubha bildirdi.
"Uning oʻyinga boʻlgan munosabati, atletizmi va birinchi daqiqadan oxirigacha koʻrsatadigan fidoyiligini yomonlab boʻlmaydi. Ammo u ijodkor futbolchi emas. Menimcha, u yaxshi markaziy himoyachi boʻlishi mumkin edi, chunki yarim himoyada unga kreativlik yetishmayapti", — deydi mutaxassis.
Maʼlumot uchun, Declan Rice Arsenal tarkibida oʻtgan mavsumda va terma jamoa safida asosiy oʻyinchilardan biri boʻlib kelmoqda. Biroq Suness kabi tajribali mutaxassislarning bunday chiqishlari futbol jamoatchiligi oʻrtasida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlishi tabiiy. Hozircha futbolchining oʻzi yoki Arsenal murabbiylar shtabi ushbu tanqidlarga munosabat bildirgani yoʻq.
…