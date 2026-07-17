Toshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Poytaxtda 3 nafar YPX inspektori va Onix avtomobili ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Voqea Do‘rmon yo‘li hamda G‘azalkent ko‘chalari kesishmasida qayd etilgan.
Ma’lumotga ko‘ra, inspektorlar patrul mototsikllarida harakatlanib ketayotgan bo‘lgan. Shu vaqtda ular Onix avtomobili bilan to‘qnashgan.
To‘qnashuv oqibatida YPX xodimlaridan biri voqea joyida vafot etgan. Qolgan ishtirokchilar holati haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Ayni paytda hodisaning barcha holatlari o‘rganilmoqda. Tekshiruv natijasida YTH sabablari va ishtirokchilar harakatiga huquqiy baho beriladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…