Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdi

·34·Sport
Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdi

2026 yilgi Jahon chempionati finali nafaqat Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi bahs, balki ikki avlod yulduzlarining to‘qnashuvi sifatida ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Kabo-Verde milliy jamoasi golkiperi Vozinya Lionel Messi va Lamin Yamal qarama-qarshiligi haqida o‘z fikrini bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, hal qiluvchi uchrashuvda muxlislarni oddiy futbol emas, haqiqiy tomosha kutib turibdi.

«Bizni haqiqiy sehr kutmoqda»

Vozinya Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalda asosiy e’tibor Messi hamda Yamalga qaratilishini ta’kidladi.

«Maydonda Messi va Yamal — dunyoning ikki eng yaxshi futbolchisi qarama-qarshi tursa, ishonch bilan aytish mumkin, bizni haqiqiy sehr va hayratlanarli jang kutmoqda», — dedi golkiper.

Uning fikricha, ikki futbolchining o‘yin uslubi, texnikasi va yakkama-yakka vaziyatlardagi mahorati finalga alohida mazmun bag‘ishlaydi.

Yamalga katta baho berildi

Kabo-Verde darvozaboni Lamin Yamalning kelajagi haqida ham dadil fikr bildirdi.

«O‘ylashimcha, aynan Yamal kelajakda yangi Messi bo‘ladi», — deya Vozinya so‘zlarini keltirdi The Touchline.

Yosh ispaniyalik futbolchi mundial davomidagi o‘yinlari bilan jahon futbolidagi eng istiqbolli yulduzlardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Ikki avlodning katta to‘qnashuvi

39 yoshli Lionel Messi futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri sifatida yana bir jahon chempionligi uchun kurashadi.

Lamin Yamal esa yangi avlod yetakchisi sifatida ilk bor mundial finalida maydonga tushish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shu sababli ularning qarama-qarshiligi tajriba va yoshlik o‘rtasidagi ramziy jang sifatida baholanmoqda.

Chempion 19 iyul kuni aniqlanadi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati 19 iyul kuni yakunlanadi.

Hal qiluvchi bahsda amaldagi jahon chempioni Argentina Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Final natijasi nafaqat yangi chempionni, balki Messi va Yamal o‘rtasidagi tarixiy duelning g‘olibini ham aniqlab beradi.

Lionel MessiLamine YamalArgentinaIspaniyaVozinha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiJud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiBugun, 17:30Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiIspaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiBugun, 17:21Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiGreym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi