Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdi
2026 yilgi Jahon chempionati finali nafaqat Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi bahs, balki ikki avlod yulduzlarining to‘qnashuvi sifatida ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Kabo-Verde milliy jamoasi golkiperi Vozinya Lionel Messi va Lamin Yamal qarama-qarshiligi haqida o‘z fikrini bildirdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, hal qiluvchi uchrashuvda muxlislarni oddiy futbol emas, haqiqiy tomosha kutib turibdi.
«Bizni haqiqiy sehr kutmoqda»
Vozinya Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalda asosiy e’tibor Messi hamda Yamalga qaratilishini ta’kidladi.
«Maydonda Messi va Yamal — dunyoning ikki eng yaxshi futbolchisi qarama-qarshi tursa, ishonch bilan aytish mumkin, bizni haqiqiy sehr va hayratlanarli jang kutmoqda», — dedi golkiper.
Uning fikricha, ikki futbolchining o‘yin uslubi, texnikasi va yakkama-yakka vaziyatlardagi mahorati finalga alohida mazmun bag‘ishlaydi.
Yamalga katta baho berildi
Kabo-Verde darvozaboni Lamin Yamalning kelajagi haqida ham dadil fikr bildirdi.
«O‘ylashimcha, aynan Yamal kelajakda yangi Messi bo‘ladi», — deya Vozinya so‘zlarini keltirdi The Touchline.
Yosh ispaniyalik futbolchi mundial davomidagi o‘yinlari bilan jahon futbolidagi eng istiqbolli yulduzlardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Ikki avlodning katta to‘qnashuvi
39 yoshli Lionel Messi futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri sifatida yana bir jahon chempionligi uchun kurashadi.
Lamin Yamal esa yangi avlod yetakchisi sifatida ilk bor mundial finalida maydonga tushish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shu sababli ularning qarama-qarshiligi tajriba va yoshlik o‘rtasidagi ramziy jang sifatida baholanmoqda.
Chempion 19 iyul kuni aniqlanadi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati 19 iyul kuni yakunlanadi.
Hal qiluvchi bahsda amaldagi jahon chempioni Argentina Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Final natijasi nafaqat yangi chempionni, balki Messi va Yamal o‘rtasidagi tarixiy duelning g‘olibini ham aniqlab beradi.
…