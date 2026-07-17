Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Bruno Guimaraes transferi Odegaard kelajagiga taʼsir qiladimi?
Londonning Arsenal klubi oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishidan soʻng tarkibni yanada kuchaytirish niyatida. Jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta maydon markazini yangilash va jamoaga qoʻshimcha energiya olib kirish uchun Nyukasl United yulduzi Bruno Guimaraes nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ushbu transfer nafaqat moliyaviy, balki taktik jihatdan ham jamoaning hozirgi yetakchilari pozitsiyasiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Arsenal sobiq futbolchisi Jeremie Aliadiere braziliyalik yarim himoyachining transferi jamoa ichidagi iyerarxiyani oʻzgartirib yuborishi haqida soʻzladi. Uning fikricha, Bruno Guimaraes kabi yuqori saviyali ijrochining kelishi Martin Odegaard va Declan Rice kabi futbolchilarning maydondagi vazifalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi. Hatto jamoa sardorlik bogʻichi borasida ham kutilmagan qarorlar qabul qilinishi ehtimoldan xoli emas.
Maydon markazidagi raqobat va taktik oʻzgarishlarHozirda Arsenal yarim himoyasida Declan Rice va Martin Odegaard asosiy figuralar hisoblanadi. Biroq, Bruno Guimaraesning transferi amalga oshsa, Mikel Arteta uchta markaziy yarim himoyachini qanday joylashtirishi katta savol ostida qolmoqda. Aliadierenining taʼkidlashicha, braziliyalik futbolchi nafaqat himoyaviy, balki hujumkor harakatlarda ham juda faol va bu Martin Odegaardning oʻrnini xavf ostiga qoʻyishi mumkin.
Shu bilan birga, jamoada Myles Lewis-Skelly kabi yosh iqtidorlar ham oʻz oʻrnini topib bormoqda. Eberechi Eze kabi futbolchilarning ham Arsenal qiziqishlari doirasida ekanligi, London klubi kelasi mavsumda butunlay yangicha qiyofadagi yarim himoya chizigʻi bilan maydonga tushishini anglatadi. Bu esa raqobatni keskinlashtirib, baʼzi yetakchi futbolchilarning sotilishiga yoki zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolishiga olib kelishi mumkin.
Transfer narxi masalasiga kelsak, Nyukasl United oʻz yetakchisini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas. Taxminlarga koʻra, Bruno Guimaraes uchun 80 million funt sterlingdan 100 million funtgacha boʻlgan mablagʻ talab qilinishi mumkin. Bu Arsenal uchun rekord darajadagi investitsiya boʻladi va jamoa rahbariyati bunday katta mablagʻni sarflashdan oldin barcha xavflarni tahlil qilishi lozim.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Arsenalning ushbu transfer siyosati qiziqarli. Angliya Premer-ligasi mamlakatimizda eng koʻp kuzatiladigan chempionatlardan biri boʻlgani sababli, "toʻpchilar"ning har bir xaridi va tarkibdagi oʻzgarishlar mahalliy muxlislar diqqat markazida turibdi. Bruno Guimaraesning kelishi jamoani yangi bosqichga olib chiqadimi yoki ichki muvozanatni buzadimi, buni vaqt koʻrsatadi.
…