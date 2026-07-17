Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Bruno Guimaraes transferi Odegaard kelajagiga taʼsir qiladimi?

·31·Sport
Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Bruno Guimaraes transferi Odegaard kelajagiga taʼsir qiladimi?

Londonning Arsenal klubi oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishidan soʻng tarkibni yanada kuchaytirish niyatida. Jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta maydon markazini yangilash va jamoaga qoʻshimcha energiya olib kirish uchun Nyukasl United yulduzi Bruno Guimaraes nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ushbu transfer nafaqat moliyaviy, balki taktik jihatdan ham jamoaning hozirgi yetakchilari pozitsiyasiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Arsenal sobiq futbolchisi Jeremie Aliadiere braziliyalik yarim himoyachining transferi jamoa ichidagi iyerarxiyani oʻzgartirib yuborishi haqida soʻzladi. Uning fikricha, Bruno Guimaraes kabi yuqori saviyali ijrochining kelishi Martin Odegaard va Declan Rice kabi futbolchilarning maydondagi vazifalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi. Hatto jamoa sardorlik bogʻichi borasida ham kutilmagan qarorlar qabul qilinishi ehtimoldan xoli emas.

Maydon markazidagi raqobat va taktik oʻzgarishlar

Hozirda Arsenal yarim himoyasida Declan Rice va Martin Odegaard asosiy figuralar hisoblanadi. Biroq, Bruno Guimaraesning transferi amalga oshsa, Mikel Arteta uchta markaziy yarim himoyachini qanday joylashtirishi katta savol ostida qolmoqda. Aliadierenining taʼkidlashicha, braziliyalik futbolchi nafaqat himoyaviy, balki hujumkor harakatlarda ham juda faol va bu Martin Odegaardning oʻrnini xavf ostiga qoʻyishi mumkin.

Shu bilan birga, jamoada Myles Lewis-Skelly kabi yosh iqtidorlar ham oʻz oʻrnini topib bormoqda. Eberechi Eze kabi futbolchilarning ham Arsenal qiziqishlari doirasida ekanligi, London klubi kelasi mavsumda butunlay yangicha qiyofadagi yarim himoya chizigʻi bilan maydonga tushishini anglatadi. Bu esa raqobatni keskinlashtirib, baʼzi yetakchi futbolchilarning sotilishiga yoki zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolishiga olib kelishi mumkin.

Transfer narxi masalasiga kelsak, Nyukasl United oʻz yetakchisini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas. Taxminlarga koʻra, Bruno Guimaraes uchun 80 million funt sterlingdan 100 million funtgacha boʻlgan mablagʻ talab qilinishi mumkin. Bu Arsenal uchun rekord darajadagi investitsiya boʻladi va jamoa rahbariyati bunday katta mablagʻni sarflashdan oldin barcha xavflarni tahlil qilishi lozim.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Arsenalning ushbu transfer siyosati qiziqarli. Angliya Premer-ligasi mamlakatimizda eng koʻp kuzatiladigan chempionatlardan biri boʻlgani sababli, "toʻpchilar"ning har bir xaridi va tarkibdagi oʻzgarishlar mahalliy muxlislar diqqat markazida turibdi. Bruno Guimaraesning kelishi jamoani yangi bosqichga olib chiqadimi yoki ichki muvozanatni buzadimi, buni vaqt koʻrsatadi.

ArsenalBruno GuimaraesMartin OdegaardTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiVozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiBugun, 17:44Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiJud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiBugun, 17:30Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiIspaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi