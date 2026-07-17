Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdi
Angliya terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Jud Bellingem Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan qabul qilingan ogʻir magʻlubiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻularini ifoda etishda qiynalayotganini tan oldi. Real Madrid yulduzi ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, jamoa avtobusi haydovchisi tomonidan yozilgan taʼsirli sheʼrni eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atlanta shahri mezbonlik qilgan yarim final bahsida Tomas Tuxel shogirdlari 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Uchrashuvning 55-daqiqasida Entoni Gordon tomonidan kiritilgan gol inglizlarni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Biroq oʻyin yakunlanishi arafasida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar Angliyaning final orzularini chippakka chiqardi.
Musobaqa davomida 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan Jud Bellingem magʻlubiyatdan keyingi holatini tasvirlash uchun munosib soʻz topa olmaganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa haydovchisi Maykl Chendler tomonidan yozilgan sheʼr ayni damdagi holatni va turnir davomidagi hissiyotlarni mukammal tarzda ochib bergan.
Birlik va ruhiy matonat ramziBellingham oʻzining Instagram sahifasida shunday deb yozdi: "Kecha va oʻtgan haftalar haqida gapirish uchun toʻgʻri soʻzlarni topishga juda qiynaldim, lekin Kanzasdagi haydovchimiz yozgan ushbu satrlar barchasini oʻrniga qoʻydi". Futbolchi oʻz postida muxlislarga cheksiz minnatdorchilik bildirdi.
Chendler qalamiga mansub sheʼrda sherning magʻrurligi, qoʻrquvni matonat bilan yengish va jamoaviy birlikning ahamiyati haqida soʻz boradi. Bu satrlar ingliz futbolchilari va muxlislari uchun ogʻir damlarda maʼnaviy dalda boʻlishi kutilmoqda. Bellingham muxlislarni turnir davomidagi birlikni saqlab qolishga va jamoani qoʻllab-quvvatlashda davom etishga chaqirdi.
"Vatanimizdagi aqlbovar qilmas qoʻllab-quvvatlash va Amerika boʻylab biz bilan birga yurgan muxlislarimizga rahmat aytaman. Mamlakatimizda koʻrganimiz — bu birdamlik va mehr ushbu kampaniya bilan tugab qolmasin. Birga boʻlsak, katta ishlarni amalga oshira olamiz va bunga albatta erishamiz", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Ushbu voqea Angliya terma jamoasi atrofidagi muhit naqadar samimiy ekanligini koʻrsatmoqda. Hatto texnik xodimlar ham jamoa ruhiyatini koʻtarishda faol ishtirok etayotgani eʼtiborga molik. Magʻlubiyatga qaramay, Bellingham va uning jamoadoshlari kelajakka umid bilan qarashmoqda.
…