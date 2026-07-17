Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdi

·32·Sport
Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdi

Angliya terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Jud Bellingem Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan qabul qilingan ogʻir magʻlubiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻularini ifoda etishda qiynalayotganini tan oldi. Real Madrid yulduzi ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, jamoa avtobusi haydovchisi tomonidan yozilgan taʼsirli sheʼrni eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atlanta shahri mezbonlik qilgan yarim final bahsida Tomas Tuxel shogirdlari 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Uchrashuvning 55-daqiqasida Entoni Gordon tomonidan kiritilgan gol inglizlarni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Biroq oʻyin yakunlanishi arafasida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar Angliyaning final orzularini chippakka chiqardi.

Musobaqa davomida 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan Jud Bellingem magʻlubiyatdan keyingi holatini tasvirlash uchun munosib soʻz topa olmaganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa haydovchisi Maykl Chendler tomonidan yozilgan sheʼr ayni damdagi holatni va turnir davomidagi hissiyotlarni mukammal tarzda ochib bergan.

Birlik va ruhiy matonat ramzi

Bellingham oʻzining Instagram sahifasida shunday deb yozdi: "Kecha va oʻtgan haftalar haqida gapirish uchun toʻgʻri soʻzlarni topishga juda qiynaldim, lekin Kanzasdagi haydovchimiz yozgan ushbu satrlar barchasini oʻrniga qoʻydi". Futbolchi oʻz postida muxlislarga cheksiz minnatdorchilik bildirdi.

Chendler qalamiga mansub sheʼrda sherning magʻrurligi, qoʻrquvni matonat bilan yengish va jamoaviy birlikning ahamiyati haqida soʻz boradi. Bu satrlar ingliz futbolchilari va muxlislari uchun ogʻir damlarda maʼnaviy dalda boʻlishi kutilmoqda. Bellingham muxlislarni turnir davomidagi birlikni saqlab qolishga va jamoani qoʻllab-quvvatlashda davom etishga chaqirdi.

"Vatanimizdagi aqlbovar qilmas qoʻllab-quvvatlash va Amerika boʻylab biz bilan birga yurgan muxlislarimizga rahmat aytaman. Mamlakatimizda koʻrganimiz — bu birdamlik va mehr ushbu kampaniya bilan tugab qolmasin. Birga boʻlsak, katta ishlarni amalga oshira olamiz va bunga albatta erishamiz", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Ushbu voqea Angliya terma jamoasi atrofidagi muhit naqadar samimiy ekanligini koʻrsatmoqda. Hatto texnik xodimlar ham jamoa ruhiyatini koʻtarishda faol ishtirok etayotgani eʼtiborga molik. Magʻlubiyatga qaramay, Bellingham va uning jamoadoshlari kelajakka umid bilan qarashmoqda.

Jude BellinghamAngliyaArgentinaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiVozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiBugun, 17:44Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiIspaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiBugun, 17:21Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiGreym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi