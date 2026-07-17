Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldi

·28·Texno
Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi bilan bozor ishtirokchilari endilikda nafaqat modellarni oʻqitish, balki ularni samarali ishlatish (inference) bosqichiga katta eʼtibor qaratmoqda. General Compute startapi Upper90 investitsiya firmasidan 400 million dollar miqdorida kredit mablagʻini jalb qildi. Ushbu kelishuvning oʻziga xos jihati shundaki, u tarixdagi ilk bor maxsus inferens-chiplarni garovga qoʻyish orqali amalga oshirilgan yirik moliyaviy bitim boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgacha AI bozorida asosiy eʼtibor NVIDIA kabi kompaniyalarning qimmatbaho grafik protsessorlariga (GPU) qaratilgan edi. Biroq, General Compute tomonidan qoʻllanilayotgan SambaNova chiplari tayyor modellarni tezroq va arzonroq ishlatishga moʻljallangan. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, bozor endilikda ochiq kodli modellarni (open-source) tejamkor infratuzilmalarda ishga tushirishga intilmoqda, bu esa OpenAI yoki Anthropic kabi gigantlarning qimmat xizmatlariga muqobil boʻladi.

Inferens-chiplarning ustunligi va yangi strategiya

General Compute kompaniyasi Finn Puklowski tomonidan asos solingan boʻlib, u anʼanaviy AWS yoki Azure kabi umumiy bulutli xizmatlardan farqli ravishda, faqat AI ish yuklamalari uchun moʻljallangan "neokloud" (neocloud) yaratishni maqsad qilgan. Kompaniyaning SN50 chiplari energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi va ular uchun qimmat suv bilan sovutish tizimlari talab etilmaydi. Bu esa ushbu chiplarni turli maʼlumotlar markazlarida tezroq oʻrnatish imkonini beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi chiplar GPU asosidagi bulutli tizimlarga qaraganda inferens jarayonini 16 baravar tezroq amalga oshira oladi. Bu koʻrsatkich AI dasturlarini real vaqt rejimida ishlatadigan korxonalar uchun juda muhimdir. Chunki har bir soʻrovning (token) narxi va tezligi biznes samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Investitsiya bozoridagi oʻzgarishlar

Upper90 hammuassisi Billy Libby ilgari Goldman Sachs bankida ishlagan boʻlib, u 2021-yilda GPU chiplarini garovga qoʻyish orqali kredit berish amaliyotini boshlab bergan edi. Oʻsha paytda anʼanaviy banklar chiplarning tez eskirishi va xavf darajasi yuqoriligi sababli bunday bitimlardan qochishgan. Bugungi kunda NVIDIA GPUʼlari bozorning asosiy qismiga aylangan boʻlsa-da, Upper90 keyingi toʻlqin aynan ixtisoslashgan inferens chiplari bilan bogʻliq boʻlishini bashorat qilmoqda.

Hozirda Groq va Cerebras kabi yangi chip ishlab chiqaruvchilarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Shuningdek, Kimiʼs K3 kabi yangi modellar kod yozish va murakkab vazifalarda eng yetakchi laboratoriyalar mahsulotlari bilan raqobat qila olishini isbotladi. Bu esa bozorda ochiq kodli modellarni qoʻllab-quvvatlovchi infratuzilmaga boʻlgan talabni yanada oshirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, General Compute va Upper90 oʻrtasidagi ushbu yirik kelishuv sunʼiy intellekt infratuzilmasi diversifikatsiya qilinayotganidan dalolat beradi. Endilikda nafaqat superkompyuterlar, balki kundalik vazifalarni tez va arzon bajaruvchi ixtisoslashgan tizimlar global texnologik poyganing asosiy yoʻnalishiga aylanmoqda.

Sunʼiy IntellektGeneral ComputeTexnologiyaChipInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiHuawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiBugun, 17:56Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikGeely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikBugun, 17:28Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Bugun, 16:52Huawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiHuawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiBugun, 16:50Yolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaYolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaBugun, 16:27Nokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiNokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi