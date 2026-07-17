Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldi
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi bilan bozor ishtirokchilari endilikda nafaqat modellarni oʻqitish, balki ularni samarali ishlatish (inference) bosqichiga katta eʼtibor qaratmoqda. General Compute startapi Upper90 investitsiya firmasidan 400 million dollar miqdorida kredit mablagʻini jalb qildi. Ushbu kelishuvning oʻziga xos jihati shundaki, u tarixdagi ilk bor maxsus inferens-chiplarni garovga qoʻyish orqali amalga oshirilgan yirik moliyaviy bitim boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgacha AI bozorida asosiy eʼtibor NVIDIA kabi kompaniyalarning qimmatbaho grafik protsessorlariga (GPU) qaratilgan edi. Biroq, General Compute tomonidan qoʻllanilayotgan SambaNova chiplari tayyor modellarni tezroq va arzonroq ishlatishga moʻljallangan. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, bozor endilikda ochiq kodli modellarni (open-source) tejamkor infratuzilmalarda ishga tushirishga intilmoqda, bu esa OpenAI yoki Anthropic kabi gigantlarning qimmat xizmatlariga muqobil boʻladi.
Inferens-chiplarning ustunligi va yangi strategiyaGeneral Compute kompaniyasi Finn Puklowski tomonidan asos solingan boʻlib, u anʼanaviy AWS yoki Azure kabi umumiy bulutli xizmatlardan farqli ravishda, faqat AI ish yuklamalari uchun moʻljallangan "neokloud" (neocloud) yaratishni maqsad qilgan. Kompaniyaning SN50 chiplari energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi va ular uchun qimmat suv bilan sovutish tizimlari talab etilmaydi. Bu esa ushbu chiplarni turli maʼlumotlar markazlarida tezroq oʻrnatish imkonini beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi chiplar GPU asosidagi bulutli tizimlarga qaraganda inferens jarayonini 16 baravar tezroq amalga oshira oladi. Bu koʻrsatkich AI dasturlarini real vaqt rejimida ishlatadigan korxonalar uchun juda muhimdir. Chunki har bir soʻrovning (token) narxi va tezligi biznes samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Investitsiya bozoridagi oʻzgarishlarUpper90 hammuassisi Billy Libby ilgari Goldman Sachs bankida ishlagan boʻlib, u 2021-yilda GPU chiplarini garovga qoʻyish orqali kredit berish amaliyotini boshlab bergan edi. Oʻsha paytda anʼanaviy banklar chiplarning tez eskirishi va xavf darajasi yuqoriligi sababli bunday bitimlardan qochishgan. Bugungi kunda NVIDIA GPUʼlari bozorning asosiy qismiga aylangan boʻlsa-da, Upper90 keyingi toʻlqin aynan ixtisoslashgan inferens chiplari bilan bogʻliq boʻlishini bashorat qilmoqda.
Hozirda Groq va Cerebras kabi yangi chip ishlab chiqaruvchilarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Shuningdek, Kimiʼs K3 kabi yangi modellar kod yozish va murakkab vazifalarda eng yetakchi laboratoriyalar mahsulotlari bilan raqobat qila olishini isbotladi. Bu esa bozorda ochiq kodli modellarni qoʻllab-quvvatlovchi infratuzilmaga boʻlgan talabni yanada oshirmoqda.
Xulosa qilib aytganda, General Compute va Upper90 oʻrtasidagi ushbu yirik kelishuv sunʼiy intellekt infratuzilmasi diversifikatsiya qilinayotganidan dalolat beradi. Endilikda nafaqat superkompyuterlar, balki kundalik vazifalarni tez va arzon bajaruvchi ixtisoslashgan tizimlar global texnologik poyganing asosiy yoʻnalishiga aylanmoqda.
…