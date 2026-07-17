Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarda kulgili videolardan biri keng tarqalmoqda. Unda havo harorati yuqori bo‘lishiga qaramay, ko‘chada do‘ppi va qalin chopon kiygan otaxon ko‘rinadi.
Foydalanuvchilar bu holatga turli hazillar bilan munosabat bildirishmoqda. Izohlarda “bobo issiqni ustidan kulyapti” degan fikrlar ham yozilgan.
Lavha odamlar orasida qiziqish uyg‘otdi. Ayrimlar otaxonning kiyinishini odat va qulaylik bilan bog‘lasa, boshqalar buni issiq kunlardagi eng kutilmagan manzaralardan biri sifatida qabul qilmoqda.
Video ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinyapti. Ko‘pchilik bunday holatlar yozning issiq kunlarida ham odamlarni kuldirib qo‘yayotganini yozmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…