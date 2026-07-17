Janubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldi

·57·Dunyo
Janubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldi

Janubiy Koreya prezidenti Li Je Myon o‘zining shaxsiy uyini sotgani ma’lum bo‘ldi. Kvartira Seul yaqinidagi Sonnam shahrida joylashgan bo‘lib, 1998 yildan buyon prezident va uning rafiqasi Kim Xe Gyonga tegishli edi.

Xonadonning maydoni 164 kvadrat metrni tashkil qiladi. Li Je Myon uni fevral oyida 2,9 milliard vonga sotuvga qo‘ygan. Bu taxminan 1,9 million AQSH dollari. Kvartira belgilangan narxda xarid qilingan.

Prezident bu qadamni hukumatning ko‘chmas mulk bozorini barqarorlashtirishga qaratilgan siyosati bilan bog‘lagan. Uning fikricha, bunday qaror jamoatchilik ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Hukumatning uy-joy siyosatiga bag‘ishlangan yig‘ilishida Li Je Myon vaziyatga hazil bilan munosabat bildirib, “Endi mening uyim yo‘q”, degan.

Ayni paytda prezident va uning rafiqasi Seuldagi rasmiy prezident qarorgohida istiqomat qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiIroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiBugun, 18:10Qirg‘izistonda yirik blekaut: bir nechta hudud elektrsiz qoldiQirg‘izistonda yirik blekaut: bir nechta hudud elektrsiz qoldiBugun, 16:44Iroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdiIroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdiBugun, 16:43Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiTramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiBugun, 14:44AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiAQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiBugun, 14:37Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Bugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi