Liverpul Alissonni sotilmas futbolchi deb eʻlon qildi
Liverpul jamoasi bosh murabbiy Arne Slot isteʻfoga chiqarilganidan keyin yuzaga kelgan noaniqliklarga qaramay, darvozabon Alissonni joriy yozgi transfer oynasida jamoada olib qolishga qaror qildi. Braziliyalik posbon A Seriya giganti Yuventus qiziqishlari markazida boʻlib turgan edi, biroq Mersisayd klubi oʻzining asosiy raqamli posbonini qoʻyib yubormoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transferlar boʻyicha ekspert Fabrizio Romano bergan maʻlumotga koʻra, klub rahbariyatidagi oʻzgarishlar Alissonning maqomiga taʻsir koʻrsatmaydi. 33 yoshli darvozabon Italiyaga qaytishi haqidagi mish-mishlar koʻpaygan boʻlsa-da, Liverpul rahbariyati uni sotish niyatida emasligini va uning shartnomasi 2027-yilgacha amal qilishini taʻkidlamoqda.
Yuventus Alissonga uzoq muddatli shartnoma taklif qilgani va La Gazzetta dello Sport nashri shaxsiy kelishuvlar haqida yozganiga qaramay, klublar oʻrtasida hech qanday rasmiy kelishuvga erishilmagan. Alisson oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasi doirasida 26 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta bahsda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan.
Hozirda braziliyalik darvozabon bor eʻtiborini terma jamoa safidagi ishtirokiga qaratgan. Liverpul esa yangi murabbiy tayinlash va tarkibni kuchaytirish jarayonida Alissonni jamoaning asosiy ustunlaridan biri sifatida koʻrishda davom etmoqda. Klub mutasaddilari uning tajribasi kelasi mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashda juda muhim deb hisoblaydi.
…