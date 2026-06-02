Liverpul Alissonni sotilmas futbolchi deb eʻlon qildi

·44·Sport
Liverpul Alissonni sotilmas futbolchi deb eʻlon qildi

Liverpul jamoasi bosh murabbiy Arne Slot isteʻfoga chiqarilganidan keyin yuzaga kelgan noaniqliklarga qaramay, darvozabon Alissonni joriy yozgi transfer oynasida jamoada olib qolishga qaror qildi. Braziliyalik posbon A Seriya giganti Yuventus qiziqishlari markazida boʻlib turgan edi, biroq Mersisayd klubi oʻzining asosiy raqamli posbonini qoʻyib yubormoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transferlar boʻyicha ekspert Fabrizio Romano bergan maʻlumotga koʻra, klub rahbariyatidagi oʻzgarishlar Alissonning maqomiga taʻsir koʻrsatmaydi. 33 yoshli darvozabon Italiyaga qaytishi haqidagi mish-mishlar koʻpaygan boʻlsa-da, Liverpul rahbariyati uni sotish niyatida emasligini va uning shartnomasi 2027-yilgacha amal qilishini taʻkidlamoqda.

Yuventus Alissonga uzoq muddatli shartnoma taklif qilgani va La Gazzetta dello Sport nashri shaxsiy kelishuvlar haqida yozganiga qaramay, klublar oʻrtasida hech qanday rasmiy kelishuvga erishilmagan. Alisson oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasi doirasida 26 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta bahsda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan.

Hozirda braziliyalik darvozabon bor eʻtiborini terma jamoa safidagi ishtirokiga qaratgan. Liverpul esa yangi murabbiy tayinlash va tarkibni kuchaytirish jarayonida Alissonni jamoaning asosiy ustunlaridan biri sifatida koʻrishda davom etmoqda. Klub mutasaddilari uning tajribasi kelasi mavsumda Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashda juda muhim deb hisoblaydi.

LiverpulAlissonTransferlarYuventusAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi