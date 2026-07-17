Central Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdi

·18·Jamiyat
Central Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdi

Central Asian University 2026 yilgi eng yirik va tantanali bitiruv marosimlaridan biri — CAU Graduation Ceremony 2026ni yuqori saviyada tashkil etdi.

Marosim davomida tibbiyot, stomatologiya, biznes va muhandislik, arxitektura va dizayn, shuningdek, mehmonxona boshqaruvi va turizm maktablari bitiruvchilariga diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Shu tariqa yuzlab yoshlar o‘z kasbiy faoliyatining yangi bosqichiga qadam qo‘ydi.

Bitiruvchilarning Gippokrat qasamyodini qabul qilishi, diplomlarni tantanali tarzda olishi va osmonga yuzlab akademik qalpoqchalarning otilishi marosimning eng hayajonli lahzalariga aylandi. Bitiruvchilar, ota-onalar va ustozlarning quvonch hamda hayajonga to‘la his-tuyg‘ulari ushbu kunni yanada unutilmas qildi.

Tantanali tadbir bayramona kayfiyatda davom etib, DJ King Macarella, Shahriyor va DJ Smash ishtirokidagi konsert dasturi mehmonlarga yorqin taassurotlar ulashdi.

Shu bilan birga, Central Asian Universityda yangi o‘quv yili uchun qabul jarayoni davom etmoqda. Abituriyentlar hozirdanoq hujjat topshirib, o‘zlari orzu qilgan kasb sari ilk qadamni qo‘yishlari mumkin.

Central Asian UniversityKing MacarellaShahriyorDJ Smash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadiToshkentda issiqlik cho‘qqisi yaqin: harorat 45 darajaga yetadiBugun, 18:22DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorDXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorBugun, 18:11Jazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiJazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiBugun, 17:57Toshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiToshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiBugun, 17:21Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Bugun, 17:07Yigiti uchun “Merry me” uyushtirgan qiz tarmoqlarda barchaning tanqidiga uchradiYigiti uchun “Merry me” uyushtirgan qiz tarmoqlarda barchaning tanqidiga uchradiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda