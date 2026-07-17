Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...
«Manchester Siti» va «Barselona» klublarining sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola murabbiylik faoliyatini hozircha umuman sog‘inmayotganini ma’lum qildi. Ispaniyalik mutaxassisning aytishicha, u yillar davomida futbol bilan yashaganidan keyin endi o‘z hayotining boshqa tomonlarini kashf etishni istamoqda.
O‘tgan mavsum yakunida «Manchester Siti»ni tark etgan Gvardiola futbolga qaytish uchun avvalo murabbiylikni sog‘inishi kerakligini ta’kidladi. Hozir esa unda bunday ehtiyoj yo‘q.
«Murabbiylikni sog‘inmayapman»
56 yoshli mutaxassis 37 yoshidan buyon murabbiy sifatida faoliyat olib borganini va deyarli butun hayoti futbol bilan bog‘liq bo‘lganini aytdi.
«Ruhiy jihatdan menda sog‘inish yo‘q. Endi o‘zim uchun boshqa bir hayotni kashf etgim kelyapti. Futboldan tashqari biror ish bilan shug‘ullanib, shu orqali baxtli bo‘lishni istayapman», — dedi Gvardiola.
Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiylikni yaxshi ko‘rsa-da, inson hayotida tanaffus zarurligini his qiladigan palla ham keladi.
Qaytish uchun bitta shart bor
Gvardiola kelajakda murabbiylikka qaytish ehtimolini butunlay rad etmadi. Biroq bunday qaror hozircha uning rejasida yo‘q.
«Balki bir kuni uyg‘onib, yana murabbiylikka qaytishni istayapman, derman. Lekin bu qarorga kelishim uchun avval shu ishni sog‘inishim kerak. Hozir esa bunday his-tuyg‘u yo‘q», — dedi u.
Shu tariqa, ispaniyalik mutaxassis futboldan butunlay ketganini emas, balki qaytish muddati noma’lum bo‘lgan tanaffusga chiqqanini bildirdi.
Gvardiola vaqtini oilasiga bag‘ishlamoqchi
Sobiq «Siti» murabbiyining ta’kidlashicha, tanaffus olish haqidagi qarorining asosiy sabablaridan biri — o‘zi va yaqinlariga ko‘proq vaqt ajratish istagi.
«Farzandlarim va 95 yoshga kirgan otam bilan ko‘proq vaqt o‘tkazishni istayman. Mening yoshim 56 da, endi yosh emasman. Dunyoqarashim biroz o‘zgardi», — deya uning so‘zlarini keltiradi Sky Sport Italia.
Gvardiola ayni paytda murabbiylikdan keyingi hayotga ko‘nikish va kelajakda nimalar bilan shug‘ullanishni anglab yetishga harakat qilayotganini qo‘shimcha qildi.
Yangi hayot hozircha unga yoqmoqda
Taniqli mutaxassisning aytishicha, futbolsiz hayotga moslashish jarayoni hali ham davom etmoqda. Shunga qaramay, u hozirgi holatidan norozi emas.
«Hali-hanuz murabbiylikdan keyingi hayotga ko‘nikayapman, lekin hozircha hammasi juda yomon emas», — dedi Gvardiola.
Shuningdek, bir rassom Gvardiola va «Manchester Siti»ning 11 nafar futbolchisini bir vaqtning o‘zida tasvirlagan kartina yaratgani ham ma’lum qilindi.
…