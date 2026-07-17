Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...

·36·Sport
Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...

«Manchester Siti» va «Barselona» klublarining sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola murabbiylik faoliyatini hozircha umuman sog‘inmayotganini ma’lum qildi. Ispaniyalik mutaxassisning aytishicha, u yillar davomida futbol bilan yashaganidan keyin endi o‘z hayotining boshqa tomonlarini kashf etishni istamoqda.

O‘tgan mavsum yakunida «Manchester Siti»ni tark etgan Gvardiola futbolga qaytish uchun avvalo murabbiylikni sog‘inishi kerakligini ta’kidladi. Hozir esa unda bunday ehtiyoj yo‘q.

«Murabbiylikni sog‘inmayapman»

56 yoshli mutaxassis 37 yoshidan buyon murabbiy sifatida faoliyat olib borganini va deyarli butun hayoti futbol bilan bog‘liq bo‘lganini aytdi.

«Ruhiy jihatdan menda sog‘inish yo‘q. Endi o‘zim uchun boshqa bir hayotni kashf etgim kelyapti. Futboldan tashqari biror ish bilan shug‘ullanib, shu orqali baxtli bo‘lishni istayapman», — dedi Gvardiola.

Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiylikni yaxshi ko‘rsa-da, inson hayotida tanaffus zarurligini his qiladigan palla ham keladi.

Qaytish uchun bitta shart bor

Gvardiola kelajakda murabbiylikka qaytish ehtimolini butunlay rad etmadi. Biroq bunday qaror hozircha uning rejasida yo‘q.

«Balki bir kuni uyg‘onib, yana murabbiylikka qaytishni istayapman, derman. Lekin bu qarorga kelishim uchun avval shu ishni sog‘inishim kerak. Hozir esa bunday his-tuyg‘u yo‘q», — dedi u.

Shu tariqa, ispaniyalik mutaxassis futboldan butunlay ketganini emas, balki qaytish muddati noma’lum bo‘lgan tanaffusga chiqqanini bildirdi.

Gvardiola vaqtini oilasiga bag‘ishlamoqchi

Sobiq «Siti» murabbiyining ta’kidlashicha, tanaffus olish haqidagi qarorining asosiy sabablaridan biri — o‘zi va yaqinlariga ko‘proq vaqt ajratish istagi.

«Farzandlarim va 95 yoshga kirgan otam bilan ko‘proq vaqt o‘tkazishni istayman. Mening yoshim 56 da, endi yosh emasman. Dunyoqarashim biroz o‘zgardi», — deya uning so‘zlarini keltiradi Sky Sport Italia.

Gvardiola ayni paytda murabbiylikdan keyingi hayotga ko‘nikish va kelajakda nimalar bilan shug‘ullanishni anglab yetishga harakat qilayotganini qo‘shimcha qildi.

Yangi hayot hozircha unga yoqmoqda

Taniqli mutaxassisning aytishicha, futbolsiz hayotga moslashish jarayoni hali ham davom etmoqda. Shunga qaramay, u hozirgi holatidan norozi emas.

«Hali-hanuz murabbiylikdan keyingi hayotga ko‘nikayapman, lekin hozircha hammasi juda yomon emas», — dedi Gvardiola.

Shuningdek, bir rassom Gvardiola va «Manchester Siti»ning 11 nafar futbolchisini bir vaqtning o‘zida tasvirlagan kartina yaratgani ham ma’lum qilindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiVozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiBugun, 17:44Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiJud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiBugun, 17:30Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiIspaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiBugun, 17:21Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiGreym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi