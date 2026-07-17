Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdi
2026 yilgi jahon chempionati finalida Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi bahs nafaqat chempionlik, balki ikki avlod yulduzlarining qarama-qarshiligi sifatida ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. «Barselona» prezidenti Joan Laporta Lionel Messi va Lamin Yamalni klub tarixining ikki muhim davri bilan qiyosladi.
Uning fikricha, hal qiluvchi uchrashuv terma jamoalar darajasida ko‘rish mumkin bo‘lgan eng kuchli bahslardan biri bo‘ladi.
«Messi — bizning faxrimiz»
Laporta Argentina terma jamoasining finalga chiqqanidan va Messining yana bir bor hal qiluvchi bahsda ishtirok etishidan mamnunligini yashirmadi.
«Messi ham finalga chiqdi, bu meni juda xursand qiladi. U — bizning faxrimiz», — dedi «Barselona» prezidenti RAC1 radiosiga bergan intervyusida.
Lionel Messi uzoq yillar davomida kataloniyaliklar safida to‘p tepib, klub tarixidagi eng muhim futbolchilardan biriga aylangan.
Laporta ikki yulduzni qanday ta’rifladi?
«Barselona» rahbari Messi va Yamalning futboldagi o‘rnini o‘ziga xos tarzda ifodaladi.
«Messi — o‘tmish va hozirgi kun, Lamin esa — hozirgi kun va kelajak», — dedi u.
Laporta har ikki futbolchining ham «Barselona» tizimida tarbiya topganini klub uchun katta faxr deb atadi.
«Prezident sifatida bu ikki futbolchi bizning klubimizda tarbiya topganidan juda g‘ururlanaman. Bu haqiqatan ham hayratlanarli holat», — deya qo‘shimcha qildi u.
Ispaniya va Argentina uslublari taqqoslandi
Laporta finaldagi raqiblarning o‘yin uslubi bir-biridan keskin farq qilishini ham ta’kidladi.
Uning fikricha, Argentina jismoniy kurash va agressiv harakatlarga ko‘proq tayanadi. Ispaniya esa jamoaviy uyg‘unlik va to‘p nazorati borasida ustunroq ko‘rinadi.
«Argentina ancha agressiv uslubda harakat qiladi, Ispaniya esa yaxshiroq uyg‘unlashgan, “Barselona” uslubiga yaqinroq o‘ynaydi», — dedi Laporta.
Klub prezidenti finalda hakam zimmasiga ham katta mas’uliyat tushishini alohida qayd etdi.
Finalda «Barselona» maktabi izi seziladi
Laportaning ta’kidlashicha, Messi va Yamalning bir finalda qarama-qarshi maydonga chiqishi «Barselona» futbol maktabining nufuzini yana bir bor ko‘rsatadi.
Bir tomonda klub afsonasiga aylangan Messi, ikkinchi tomonda esa kataloniyaliklarning yangi avlod yetakchisi sifatida qaralayotgan Yamal harakat qiladi.
Endi asosiy savol — jahon chempionati finalida tajriba ustun keladimi yoki yangi avlod o‘z so‘zini aytadimi?
…