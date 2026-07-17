Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdi

·33·Sport
Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdi

2026 yilgi jahon chempionati finalida Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi bahs nafaqat chempionlik, balki ikki avlod yulduzlarining qarama-qarshiligi sifatida ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. «Barselona» prezidenti Joan Laporta Lionel Messi va Lamin Yamalni klub tarixining ikki muhim davri bilan qiyosladi.

Uning fikricha, hal qiluvchi uchrashuv terma jamoalar darajasida ko‘rish mumkin bo‘lgan eng kuchli bahslardan biri bo‘ladi.

«Messi — bizning faxrimiz»

Laporta Argentina terma jamoasining finalga chiqqanidan va Messining yana bir bor hal qiluvchi bahsda ishtirok etishidan mamnunligini yashirmadi.

«Messi ham finalga chiqdi, bu meni juda xursand qiladi. U — bizning faxrimiz», — dedi «Barselona» prezidenti RAC1 radiosiga bergan intervyusida.

Lionel Messi uzoq yillar davomida kataloniyaliklar safida to‘p tepib, klub tarixidagi eng muhim futbolchilardan biriga aylangan.

Laporta ikki yulduzni qanday ta’rifladi?

«Barselona» rahbari Messi va Yamalning futboldagi o‘rnini o‘ziga xos tarzda ifodaladi.

«Messi — o‘tmish va hozirgi kun, Lamin esa — hozirgi kun va kelajak», — dedi u.

Laporta har ikki futbolchining ham «Barselona» tizimida tarbiya topganini klub uchun katta faxr deb atadi.

«Prezident sifatida bu ikki futbolchi bizning klubimizda tarbiya topganidan juda g‘ururlanaman. Bu haqiqatan ham hayratlanarli holat», — deya qo‘shimcha qildi u.

Ispaniya va Argentina uslublari taqqoslandi

Laporta finaldagi raqiblarning o‘yin uslubi bir-biridan keskin farq qilishini ham ta’kidladi.

Uning fikricha, Argentina jismoniy kurash va agressiv harakatlarga ko‘proq tayanadi. Ispaniya esa jamoaviy uyg‘unlik va to‘p nazorati borasida ustunroq ko‘rinadi.

«Argentina ancha agressiv uslubda harakat qiladi, Ispaniya esa yaxshiroq uyg‘unlashgan, “Barselona” uslubiga yaqinroq o‘ynaydi», — dedi Laporta.

Klub prezidenti finalda hakam zimmasiga ham katta mas’uliyat tushishini alohida qayd etdi.

Finalda «Barselona» maktabi izi seziladi

Laportaning ta’kidlashicha, Messi va Yamalning bir finalda qarama-qarshi maydonga chiqishi «Barselona» futbol maktabining nufuzini yana bir bor ko‘rsatadi.

Bir tomonda klub afsonasiga aylangan Messi, ikkinchi tomonda esa kataloniyaliklarning yangi avlod yetakchisi sifatida qaralayotgan Yamal harakat qiladi.

Endi asosiy savol — jahon chempionati finalida tajriba ustun keladimi yoki yangi avlod o‘z so‘zini aytadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47Vozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiVozinya final oldidan Messi va Yamal haqida kutilmagan gap aytdiBugun, 17:44Jud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiJud Bellingem JCh yarim finalidagi magʻlubiyatdan soʻng haydovchining sheʼrini ulashdiBugun, 17:30Ispaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiIspaniya va Argentina finali uchun eng arzon chipta 8 ming dollardan oshdiBugun, 17:21Greym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiGreym Suness Deklan Raysni keskin tanqid qildi: U endi oʻsmaydiBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi