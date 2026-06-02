Oliver Glasner tarixiy sovrinlardan so‘ng «Kristal Pelas»ni tark etdi

·431·Sport
Oliver Glasner tarixiy sovrinlardan so‘ng «Kristal Pelas»ni tark etdi

Angliya Premer-ligasida katta shov-shuv va kutilmagan o‘zgarish yuz berdi. Londonning «Kristal Pelas» klubini qisqa vaqt ichida butunlay yangi darajaga olib chiqqan avstriyalik mashhur mutaxassis Oliver Glasner kutilmaganda bosh murabbiylik lavozimini rasman bo‘shatib qo‘ydi. Bu haqda «burgutlar» matbuot xizmati rasmiy bayonot bilan chiqdi.

Tajribali murabbiy London klubi rulini 2024 yilning fevral oyida o‘z qo‘liga olgan edi. O‘tgan davr mobaynida uning rahbarligida jamoa jami 121 ta uchrashuvda maydonga tushib, shulardan 53 tasida zafar quchdi, 33 ta bahsda durang o‘ynadi va 35 ta o‘yinda imkoniyatni boy berdi.

London tarixini o‘zgartirgan murabbiy

Oliver Glasnerning «Kristal Pelas»dagi faoliyati klub solnomasiga oltin harflar bilan yoziladigan bo‘ldi. Boisi, aynan ushbu 51 yoshli avstriyalik mutaxassis kelguniga qadar, londonlik «burgutlar» o‘z tarixida biror marta ham jiddiy sovrinni boshlari ustiga baland ko‘tara olishmagan edi.

Glasner qisqa vaqt ichida jamoada haqiqiy g‘oliblik ruhini shakllantirdi va quyidagi ulkan zafarlarni qo‘lga kiritdi:

  • Jamoani Angliya kubogida tengsiz qildi;

  • Mamlakat Superkubogida g‘oliblik shohsupasiga olib chiqdi;

  • Xalqaro maydonda ham kuchli o‘yin ko‘rsatib, Yevropa Kodferensiyalar ligasi kubogini Londonga olib keldi.

Navbatdagi bekat: A Seriya va «Milan» giganti?

Londondagi tarixiy yurishini yakunlagan Oliver Glasner katta ehtimol bilan uzoq vaqt ishsiz qolmaydi. Yevropa sport nashrlari tarqatayotgan so‘nggi qaynoq xabarlarga qaraganda, avstriyalik mutaxassis tez orada Italiyaning mashhur «Milan» klubi jilovini o‘z qo‘liga olishi kutilmoqda.

«Rossonerilar» rahbariyati allaqachon Glasner bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga kelgan. Tez orada Milanda yangi davr boshlanishi mumkin.

«Kristal Pelas» muxlislariga unutilmas lahzalarni tuhfa etgan Glasnerning kelgusi faoliyatiga omad tilaymiz va yangiliklarni kuzatishda davom etamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi