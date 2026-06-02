Oliver Glasner tarixiy sovrinlardan so‘ng «Kristal Pelas»ni tark etdi
Angliya Premer-ligasida katta shov-shuv va kutilmagan o‘zgarish yuz berdi. Londonning «Kristal Pelas» klubini qisqa vaqt ichida butunlay yangi darajaga olib chiqqan avstriyalik mashhur mutaxassis Oliver Glasner kutilmaganda bosh murabbiylik lavozimini rasman bo‘shatib qo‘ydi. Bu haqda «burgutlar» matbuot xizmati rasmiy bayonot bilan chiqdi.
Tajribali murabbiy London klubi rulini 2024 yilning fevral oyida o‘z qo‘liga olgan edi. O‘tgan davr mobaynida uning rahbarligida jamoa jami 121 ta uchrashuvda maydonga tushib, shulardan 53 tasida zafar quchdi, 33 ta bahsda durang o‘ynadi va 35 ta o‘yinda imkoniyatni boy berdi.
London tarixini o‘zgartirgan murabbiy
Oliver Glasnerning «Kristal Pelas»dagi faoliyati klub solnomasiga oltin harflar bilan yoziladigan bo‘ldi. Boisi, aynan ushbu 51 yoshli avstriyalik mutaxassis kelguniga qadar, londonlik «burgutlar» o‘z tarixida biror marta ham jiddiy sovrinni boshlari ustiga baland ko‘tara olishmagan edi.
Glasner qisqa vaqt ichida jamoada haqiqiy g‘oliblik ruhini shakllantirdi va quyidagi ulkan zafarlarni qo‘lga kiritdi:
Jamoani Angliya kubogida tengsiz qildi;
Mamlakat Superkubogida g‘oliblik shohsupasiga olib chiqdi;
Xalqaro maydonda ham kuchli o‘yin ko‘rsatib, Yevropa Kodferensiyalar ligasi kubogini Londonga olib keldi.
Navbatdagi bekat: A Seriya va «Milan» giganti?
Londondagi tarixiy yurishini yakunlagan Oliver Glasner katta ehtimol bilan uzoq vaqt ishsiz qolmaydi. Yevropa sport nashrlari tarqatayotgan so‘nggi qaynoq xabarlarga qaraganda, avstriyalik mutaxassis tez orada Italiyaning mashhur «Milan» klubi jilovini o‘z qo‘liga olishi kutilmoqda.
«Rossonerilar» rahbariyati allaqachon Glasner bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga kelgan. Tez orada Milanda yangi davr boshlanishi mumkin.
«Kristal Pelas» muxlislariga unutilmas lahzalarni tuhfa etgan Glasnerning kelgusi faoliyatiga omad tilaymiz va yangiliklarni kuzatishda davom etamiz!
…