Nyukasl Entoni Gordon oʻrniga 51 million funtga yangi hujumchi olib kelmoqda
Nyukasl Yunayted yozgi transfer oynasida Real Betis vingeri Abde Ezzalzouli uchun belgilangan 51 million funt sterling miqdoridagi tovon pulini toʻlash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Marokashlik futbolchi Barselona safiga oʻtib ketgan Entoni Gordonning oʻrnini bosishi kutilayotgan asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mirror nashri xabariga koʻra, Nyukasl chap qanot hujumidagi boʻshliqni toʻldirish uchun aynan Betis yulduzini tanlagan. Eddi Xau jamoasi Gordonni 70 million funt evaziga Barselona klubiga sotib yuborgach, tarkibni kuchaytirish rejalarini jadallashtirishga majbur boʻldi. 24 yoshli Abde Ezzalzouli joriy mavsumda 15 ta gol va 13 ta assist qayd etib, jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshdi.
Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan ushbu futbolchi oʻzining yuqori darajadagi oʻyinlari va oʻziga boʻlgan ishonchi bilan ajralib turadi. Oʻtgan yili Chelsi klubiga qarshi oʻyin oldidan bergan intervyusida u har qanday raqibga qarshi qoʻrqmasdan oʻynashini taʼkidlagan edi. Nyukasl skautlari futbolchini La Liga doirasidagi Elche va Real Ovyedo bilan bahslarda bevosita kuzatib borishgan.
Hozircha Nyukasl tomonidan rasmiy taklif yuborilmagan boʻlsa-da, klub transferni imkon qadar tezroq va shov-shuvlarsiz hal qilishga urinmoqda. Ezzalzouli ayni damda Marokash terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Magpiylar ushbu transferni amalga oshirishda Tottenxem va Aston Villa kabi raqiblar bilan kurashishiga toʻgʻri kelishi mumkin.
…