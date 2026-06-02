Nyukasl Entoni Gordon oʻrniga 51 million funtga yangi hujumchi olib kelmoqda

·1.1K·Sport
Nyukasl Entoni Gordon oʻrniga 51 million funtga yangi hujumchi olib kelmoqda

Nyukasl Yunayted yozgi transfer oynasida Real Betis vingeri Abde Ezzalzouli uchun belgilangan 51 million funt sterling miqdoridagi tovon pulini toʻlash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Marokashlik futbolchi Barselona safiga oʻtib ketgan Entoni Gordonning oʻrnini bosishi kutilayotgan asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mirror nashri xabariga koʻra, Nyukasl chap qanot hujumidagi boʻshliqni toʻldirish uchun aynan Betis yulduzini tanlagan. Eddi Xau jamoasi Gordonni 70 million funt evaziga Barselona klubiga sotib yuborgach, tarkibni kuchaytirish rejalarini jadallashtirishga majbur boʻldi. 24 yoshli Abde Ezzalzouli joriy mavsumda 15 ta gol va 13 ta assist qayd etib, jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga katta hissa qoʻshdi.

Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan ushbu futbolchi oʻzining yuqori darajadagi oʻyinlari va oʻziga boʻlgan ishonchi bilan ajralib turadi. Oʻtgan yili Chelsi klubiga qarshi oʻyin oldidan bergan intervyusida u har qanday raqibga qarshi qoʻrqmasdan oʻynashini taʼkidlagan edi. Nyukasl skautlari futbolchini La Liga doirasidagi Elche va Real Ovyedo bilan bahslarda bevosita kuzatib borishgan.

Hozircha Nyukasl tomonidan rasmiy taklif yuborilmagan boʻlsa-da, klub transferni imkon qadar tezroq va shov-shuvlarsiz hal qilishga urinmoqda. Ezzalzouli ayni damda Marokash terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Magpiylar ushbu transferni amalga oshirishda Tottenxem va Aston Villa kabi raqiblar bilan kurashishiga toʻgʻri kelishi mumkin.

NyukaslReal BetisTransferAbde EzzalzouliAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi