Real Madrid Bavariya va Chelsi bilan raqobatda Premyer-liga yulduzini qoʻlga kiritdi
Real Madrid himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida yirik transferga qoʻl urish arafasida turibdi. Liverpul jamoasini tark etgan Ibrahima Konaté faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettiradigan boʻldi. AS nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, Florentino Pérez prezidentlik saylovida gʻalaba qozonishi bilan markaziy himoyachi Madrid klubi bilan toʻrt yillik shartnoma imzolaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiyalik 27 yoshli himoyachi Liverpul bilan xayrlashuvidan soʻng ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarga murojaat qilib, jamoani bunday tarzda tark etayotganidan afsusda ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar kutilmaganda barbod boʻlgan. Aprel oyida tomonlar kelishuvga yaqin ekani aytilgan boʻlsa-da, yakunda transfer masalasi kun tartibiga chiqdi.
Ibrahima Konaté uchun kurashda Real Madrid faqatgina Bavariya emas, balki Chelsi, Pari Sen-Jermen va Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klublarini ham ortda qoldirdi. Himoyachi 2021-yilda RB Leypsigdan 40 million yevro evaziga Liverpul safiga kelib qoʻshilgan edi.
Oʻtgan mavsumda Konaté barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Liverpul mavsumni beshinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, rahbariyat murabbiy Arne Slot bilan xayrlashishga qaror qildi.
…