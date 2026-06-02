Real Madrid Bavariya va Chelsi bilan raqobatda Premyer-liga yulduzini qoʻlga kiritdi

·2.1K·Sport
Real Madrid Bavariya va Chelsi bilan raqobatda Premyer-liga yulduzini qoʻlga kiritdi

Real Madrid himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida yirik transferga qoʻl urish arafasida turibdi. Liverpul jamoasini tark etgan Ibrahima Konaté faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettiradigan boʻldi. AS nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, Florentino Pérez prezidentlik saylovida gʻalaba qozonishi bilan markaziy himoyachi Madrid klubi bilan toʻrt yillik shartnoma imzolaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiyalik 27 yoshli himoyachi Liverpul bilan xayrlashuvidan soʻng ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarga murojaat qilib, jamoani bunday tarzda tark etayotganidan afsusda ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar kutilmaganda barbod boʻlgan. Aprel oyida tomonlar kelishuvga yaqin ekani aytilgan boʻlsa-da, yakunda transfer masalasi kun tartibiga chiqdi.

Ibrahima Konaté uchun kurashda Real Madrid faqatgina Bavariya emas, balki Chelsi, Pari Sen-Jermen va Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klublarini ham ortda qoldirdi. Himoyachi 2021-yilda RB Leypsigdan 40 million yevro evaziga Liverpul safiga kelib qoʻshilgan edi.

Oʻtgan mavsumda Konaté barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Liverpul mavsumni beshinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, rahbariyat murabbiy Arne Slot bilan xayrlashishga qaror qildi.

Real MadridLiverpulIbrahima KonatéTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi