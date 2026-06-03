Turkiya terma jamoasi mundialga ulkan hurmat bilan kuzatildi
Turkiya milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga jo‘nab ketish oldidan o‘ziga xos, ta’sirli va juda katta tantana bilan kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda turk futbolchilariga bo‘lgan hurmat, muxlislar ishonchi va butun mamlakatning mundial oldidan qanday ruhda ekani yaqqol ko‘rinadi.
Rasmlarda qizil rangdagi maxsus avtobuslar, Turkiya bayrog‘i ramzlari tushirilgan transport vositalari va ularni kuzatib borayotgan uzun kortej aks etgan. Yo‘l bo‘ylab bir necha o‘nlab qizil avtomobillar, mototsikllar va maxsus transport vositalari terma jamoa avtobuslari atrofida harakat qilgan. Manzara, rostini aytganda, oddiy safar emas, katta milliy yurishga o‘xshaydi.
Ayniqsa, ko‘prik va avtomagistraldagi kadrlar juda ta’sirli ko‘rinadi. Bir tarafda tabiat, tog‘lar va dengiz manzarasi, ikkinchi tarafda esa qizil rangga burkangan uzun kortej. Bu holat Turkiya terma jamoasi Jahon chempionatiga faqat futbolchilar guruhi sifatida emas, balki butun xalq umidi va ishonchi bilan yo‘l olganini ko‘rsatadi.
Turkiya futbolini yaxshi bilganlar uchun bunday manzara begona emas. Bu mamlakatda futbol shunchaki sport emas, balki hissiyot, g‘urur, xarakter va milliy birlik ramzi hisoblanadi. Terma jamoa xalqaro maydonga chiqsa, millionlab muxlislar uni o‘z yuragi bilan qo‘llab-quvvatlaydi.
Mundial oldidan tashkil etilgan bunday kuzatuv futbolchilar uchun ham katta ruhiy kuch berishi aniq. Chunki yo‘l bo‘yi sening orqangdan bayroqlar, avtomobillar, muxlislar va butun xalq duosi kelayotganini his qilish har qanday sportchiga qo‘shimcha mas’uliyat yuklaydi. Bu yerda gap faqat o‘yin haqida emas, mamlakat sharafini himoya qilish haqida ketmoqda.
Rasmlardagi qizil kortej bir narsani aniq aytib turibdi: Turkiya o‘z terma jamoasini Jahon chempionatiga juda katta ishonch bilan kuzatmoqda. Bu ishonch futbolchilar yelkasiga og‘ir yuk bo‘lishi mumkin, ammo shu bilan birga, ularga maydonda oxirigacha kurashish uchun kuch ham beradi.
Jahon chempionati har bir mamlakat uchun alohida voqea. Ammo Turkiya kabi futbolga jon-dili bilan bog‘langan yurtlar uchun mundial butunlay boshqa kayfiyatda kechadi. Har bir o‘yin — bayram, har bir gol — portlash, har bir g‘alaba — milliy quvonchga aylanadi.
Bunday kuzatuv marosimi boshqa terma jamoalar uchun ham o‘ziga xos namuna bo‘lishi mumkin. Chunki katta turnir oldidan futbolchilarga faqat taktik tayyorgarlik emas, ruhiy ko‘tarinkilik ham kerak. Muxlislarning bunday qo‘llab-quvvatlovi esa jamoa ichidagi ishonchni yanada kuchaytiradi.
Albatta, maydonda natijani kortej yoki tantana emas, futbolchilarning o‘yini hal qiladi. Lekin katta turnirlarda ruhiyat ham maydondagi kuchning bir qismiga aylanadi. Turkiya terma jamoasi esa mundialga ana shunday ulkan ishonch, milliy g‘urur va xalq qo‘llab-quvvatlovi bilan yo‘l olmoqda.
Endi muxlislar terma jamoadan munosib o‘yin, xarakter va g‘alaba uchun kurash kutishadi. Chunki shunday kuzatuvdan keyin futbolchilar maydonga oddiy ishtirokchi sifatida emas, butun mamlakat ishonchini yelkasida his qilgan holda chiqadi.
Turkiyaning bu kuzatuvi yana bir haqiqatni eslatdi: futbol ba’zan 90 daqiqalik o‘yindan ancha kattaroq narsa. U xalqni birlashtiradi, ko‘chalarni bayramga aylantiradi va millionlab insonlarga bir xil orzu beradi. Mundial oldidan Turkiya ana shu orzuni qizil kortejlar bilan dunyoga ko‘rsatdi.
…