Viktor Osimxen dunyoning eng kuchli beshta hujumchisi qatoriga kiritildi
Nigeriya terma jamoasi va Galatasaroy klubi hujumchisi Viktor Osimxen bugungi kunda jahon futbolining eng elita vakillari bilan bir qatorda eʼtirof etilmoqda. Uning sobiq jamoadoshi Pshemislav Frankovski nigeriyalik forvardni Erling Xoland va Harry Kane kabi yulduzlar bilan bir darajaga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Osimxenning Turkiyadagi faoliyati davomida u bilan birga toʻp surgan Frankovskining fikricha, hujumchining toʻxtovsiz intilishi va gollarga boʻlgan tashnaligi uni boshqa futbolchilardan ajratib turadi. Onet nashriga bergan intervyusida polshalik futbolchi Osimxenni jahonning eng kuchli besh nafar markaziy hujumchisidan biri deb atadi.
Elita darajasidagi mahorat va ruhiy tayyorgarlikFrankovski Osimxenning nafaqat jismoniy holati, balki har bir oʻyinga boʻlgan ruhiy tayyorgarligini ham yuqori baholagan. Uning soʻzlariga koʻra, nigeriyalik yulduz maydonda doimo maksimal natija uchun harakat qiladi va bu jihati bilan Manchester Siti hamda Bavariya yulduzlariga oʻxshab ketadi.
"Osimxen — jahon darajasidagi hujumchi, ehtimol dunyodagi eng yaxshi beshlikdan biri. Uning oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrishi va gol urishga boʻlgan ishtiyoqi kishini hayratda qoldiradi. U haqida soatlab gapirishim mumkin", — deya taʼkidladi hozirda Renn safida ijara asosida toʻp surayotgan Frankovski.
Osimxen oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 22 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining yuqori samaradorligini isbotlagan edi. Shunga qaramay, transfer bozorida uning atrofidagi muhokamalar hamon tinmayapti. Baʼzi mutaxassislar uning oʻyin uslubi har qanday top-klubga mos kelmasligi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Kuchli tomonlar va tanqidlarNigeriyalik forvardning havodagi ustunligi va agressiv pressing uyushtirishi himoyachilar uchun haqiqiy dahshat hisoblanadi. Biroq uning "toza texnikasi" borasidagi savollar hamon ochiq qolmoqda. Shunga qaramay, uning maydondagi ishonchi va jamoadoshlariga boʻlgan ijobiy taʼsiri Galatasaroy kabi klublarda sezilarli darajada yuqori.
Frankovski oʻz intervyusida Galatasaroy kiyinish xonasidagi muhitni ham eslab oʻtdi. U yerda Dries Mertens va Fernando Muslera kabi tajribali yulduzlar bilan birga boʻlish har qanday futbolchi uchun katta maktab ekanini aytdi. Hozirda polshalik himoyachi Frantsiya chempionatida Frank Heze qoʻl ostida oʻz formasini tiklashga harakat qilmoqda.
Osimxenning kelajagi esa hamon Yevropaning eng yirik klublari eʼtiborida qolmoqda. Uning Galatasaroydagi muvaffaqiyatli yurishi va xalqaro maydondagi obroʻsi, yaqin vaqt ichida yana bir katta transfer amalga oshishi mumkinligidan dalolat beradi.
…