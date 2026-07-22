Viktor Osimxen dunyoning eng kuchli beshta hujumchisi qatoriga kiritildi

·150·Sport
Viktor Osimxen dunyoning eng kuchli beshta hujumchisi qatoriga kiritildi

Nigeriya terma jamoasi va Galatasaroy klubi hujumchisi Viktor Osimxen bugungi kunda jahon futbolining eng elita vakillari bilan bir qatorda eʼtirof etilmoqda. Uning sobiq jamoadoshi Pshemislav Frankovski nigeriyalik forvardni Erling Xoland va Harry Kane kabi yulduzlar bilan bir darajaga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Osimxenning Turkiyadagi faoliyati davomida u bilan birga toʻp surgan Frankovskining fikricha, hujumchining toʻxtovsiz intilishi va gollarga boʻlgan tashnaligi uni boshqa futbolchilardan ajratib turadi. Onet nashriga bergan intervyusida polshalik futbolchi Osimxenni jahonning eng kuchli besh nafar markaziy hujumchisidan biri deb atadi.

Elita darajasidagi mahorat va ruhiy tayyorgarlik

Frankovski Osimxenning nafaqat jismoniy holati, balki har bir oʻyinga boʻlgan ruhiy tayyorgarligini ham yuqori baholagan. Uning soʻzlariga koʻra, nigeriyalik yulduz maydonda doimo maksimal natija uchun harakat qiladi va bu jihati bilan Manchester Siti hamda Bavariya yulduzlariga oʻxshab ketadi.

"Osimxen — jahon darajasidagi hujumchi, ehtimol dunyodagi eng yaxshi beshlikdan biri. Uning oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrishi va gol urishga boʻlgan ishtiyoqi kishini hayratda qoldiradi. U haqida soatlab gapirishim mumkin", — deya taʼkidladi hozirda Renn safida ijara asosida toʻp surayotgan Frankovski.

Osimxen oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 22 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining yuqori samaradorligini isbotlagan edi. Shunga qaramay, transfer bozorida uning atrofidagi muhokamalar hamon tinmayapti. Baʼzi mutaxassislar uning oʻyin uslubi har qanday top-klubga mos kelmasligi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

Kuchli tomonlar va tanqidlar

Nigeriyalik forvardning havodagi ustunligi va agressiv pressing uyushtirishi himoyachilar uchun haqiqiy dahshat hisoblanadi. Biroq uning "toza texnikasi" borasidagi savollar hamon ochiq qolmoqda. Shunga qaramay, uning maydondagi ishonchi va jamoadoshlariga boʻlgan ijobiy taʼsiri Galatasaroy kabi klublarda sezilarli darajada yuqori.

Frankovski oʻz intervyusida Galatasaroy kiyinish xonasidagi muhitni ham eslab oʻtdi. U yerda Dries Mertens va Fernando Muslera kabi tajribali yulduzlar bilan birga boʻlish har qanday futbolchi uchun katta maktab ekanini aytdi. Hozirda polshalik himoyachi Frantsiya chempionatida Frank Heze qoʻl ostida oʻz formasini tiklashga harakat qilmoqda.

Osimxenning kelajagi esa hamon Yevropaning eng yirik klublari eʼtiborida qolmoqda. Uning Galatasaroydagi muvaffaqiyatli yurishi va xalqaro maydondagi obroʻsi, yaqin vaqt ichida yana bir katta transfer amalga oshishi mumkinligidan dalolat beradi.

Viktor OsimxenErling HaalandHarry KaneGalatasaroyFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...