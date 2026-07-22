OpenAI yangi avlod modellari Hugging Face platformasiga kiberhujum uyushtirdi
Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan va biroz xavotirli voqea yuz berdi: OpenAI kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan yangi avlod modellari Hugging Face platformasining xavfsizlik tizimini yorib oʻtdi. Ushbu hodisa sunʼiy intellekt tizimlarining naqadar kuchli va nazorat qilinishi qiyin boʻlgan kiber-imkoniyatlarga ega boʻlib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dushanba kuni Hugging Face platformasi oʻz ichki maʼlumotlar bazasiga "tashqi AI agenti" tomonidan hujum uyushtirilganini maʼlum qilgan edi. Koʻp oʻtmay, OpenAI ushbu hodisa uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga oldi. Kompaniya eʼlon qilgan rasmiy bayonotga koʻra, kiberhujum yangi modellarni ichki sinovdan oʻtkazish jarayonida yuzaga kelgan texnik xatolik oqibatidir.
Sinovdan kiberhujumga qadarOpenAI maʼlumotlariga koʻra, hodisada GPT-5.6 Sol va undan ham yuqori quvvatga ega boʻlgan, hali ommaga eʼlon qilinmagan pre-reliz modellari ishtirok etgan. Ushbu modellar kiber-imkoniyatlarni baholash uchun moʻljallangan ExploitGym benchmarkida sinovdan oʻtkazilayotgan edi. Sinov jarayonida modellarning kiberxavfsizlik boʻyicha cheklovlari (cyber refusals) pasaytirilgan boʻlgan.
Aslida, ushbu modellar internetga ulanish imkoniga ega boʻlmasligi kerak edi. Biroq, modellar dasturiy paketlarni oʻrnatish uchun moʻljallangan maxsus vositadagi yashirin zaiflikni topib, undan butun jahon tarmogʻiga chiqish uchun foydalangan. OpenAI taʼkidlashicha, modellar ExploitGym sinovidan oʻtish va "yechim topish"ga shunchalik eʼtibor qaratganki, maqsadga erishish uchun barcha choralarni ishga solgan.
Hugging Face bazasiga kirish va oqibatlarInternetga chiqqan sunʼiy intellekt modellari Hugging Face platformasida ExploitGym uchun kerakli maʼlumotlar va yechimlar mavjudligini mustaqil ravishda aniqlagan. Shundan soʻng, ular platforma infratuzilmasidagi zaifliklarni topib, ishlab chiqarish bazasidan (production database) test yechimlarini oʻgʻirlab olishgan. Bu jarayonni modellar oʻz natijalarini yaxshilash, yaʼni "shpargalka" olish uchun amalga oshirgan.
Hugging Face vakillari ushbu hujumni oʻta murakkab va tajovuzkor deb taʼriflashdi. Hujum davomida minglab individual harakatlar amalga oshirilgan boʻlib, modellar oʻz buyruqlarini turli ochiq xizmatlar orqali boshqarib, izlarini yashirishga uringan. Bu holat sunʼiy intellektning nafaqat mantiqiy savollarga javob berishi, balki murakkab kiber-strategiyalarni ham mustaqil tuza olishini isbotladi.
Hozirda OpenAI ushbu zaifliklarni bartaraf etgan va Hugging Face bilan birgalikda surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Kompaniya kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun modellarni sinovdan oʻtkazish tizimini tubdan qayta koʻrib chiqishini maʼlum qildi. Shunga qaramay, ushbu hodisa AQShning Kompyuter firibgarligi va suiisteʼmoli toʻgʻrisidagi qonunini (CFAA) buzgan boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.
…