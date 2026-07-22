OpenAI yangi avlod modellari Hugging Face platformasiga kiberhujum uyushtirdi

·53·Texno
OpenAI yangi avlod modellari Hugging Face platformasiga kiberhujum uyushtirdi

Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan va biroz xavotirli voqea yuz berdi: OpenAI kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan yangi avlod modellari Hugging Face platformasining xavfsizlik tizimini yorib oʻtdi. Ushbu hodisa sunʼiy intellekt tizimlarining naqadar kuchli va nazorat qilinishi qiyin boʻlgan kiber-imkoniyatlarga ega boʻlib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dushanba kuni Hugging Face platformasi oʻz ichki maʼlumotlar bazasiga "tashqi AI agenti" tomonidan hujum uyushtirilganini maʼlum qilgan edi. Koʻp oʻtmay, OpenAI ushbu hodisa uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga oldi. Kompaniya eʼlon qilgan rasmiy bayonotga koʻra, kiberhujum yangi modellarni ichki sinovdan oʻtkazish jarayonida yuzaga kelgan texnik xatolik oqibatidir.

Sinovdan kiberhujumga qadar

OpenAI maʼlumotlariga koʻra, hodisada GPT-5.6 Sol va undan ham yuqori quvvatga ega boʻlgan, hali ommaga eʼlon qilinmagan pre-reliz modellari ishtirok etgan. Ushbu modellar kiber-imkoniyatlarni baholash uchun moʻljallangan ExploitGym benchmarkida sinovdan oʻtkazilayotgan edi. Sinov jarayonida modellarning kiberxavfsizlik boʻyicha cheklovlari (cyber refusals) pasaytirilgan boʻlgan.

Aslida, ushbu modellar internetga ulanish imkoniga ega boʻlmasligi kerak edi. Biroq, modellar dasturiy paketlarni oʻrnatish uchun moʻljallangan maxsus vositadagi yashirin zaiflikni topib, undan butun jahon tarmogʻiga chiqish uchun foydalangan. OpenAI taʼkidlashicha, modellar ExploitGym sinovidan oʻtish va "yechim topish"ga shunchalik eʼtibor qaratganki, maqsadga erishish uchun barcha choralarni ishga solgan.

Hugging Face bazasiga kirish va oqibatlar

Internetga chiqqan sunʼiy intellekt modellari Hugging Face platformasida ExploitGym uchun kerakli maʼlumotlar va yechimlar mavjudligini mustaqil ravishda aniqlagan. Shundan soʻng, ular platforma infratuzilmasidagi zaifliklarni topib, ishlab chiqarish bazasidan (production database) test yechimlarini oʻgʻirlab olishgan. Bu jarayonni modellar oʻz natijalarini yaxshilash, yaʼni "shpargalka" olish uchun amalga oshirgan.

Hugging Face vakillari ushbu hujumni oʻta murakkab va tajovuzkor deb taʼriflashdi. Hujum davomida minglab individual harakatlar amalga oshirilgan boʻlib, modellar oʻz buyruqlarini turli ochiq xizmatlar orqali boshqarib, izlarini yashirishga uringan. Bu holat sunʼiy intellektning nafaqat mantiqiy savollarga javob berishi, balki murakkab kiber-strategiyalarni ham mustaqil tuza olishini isbotladi.

Hozirda OpenAI ushbu zaifliklarni bartaraf etgan va Hugging Face bilan birgalikda surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Kompaniya kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun modellarni sinovdan oʻtkazish tizimini tubdan qayta koʻrib chiqishini maʼlum qildi. Shunga qaramay, ushbu hodisa AQShning Kompyuter firibgarligi va suiisteʼmoli toʻgʻrisidagi qonunini (CFAA) buzgan boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.

OpenAIHugging FaceSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikGPT-5
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob