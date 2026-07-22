Aviasiya inqilobi: JetZero kompaniyasi fyuzelyajsiz yangi avlod samolyotini yaratmoqda

·76·Texno
Aviasiya inqilobi: JetZero kompaniyasi fyuzelyajsiz yangi avlod samolyotini yaratmoqda

AQSHning JetZero startapi aviatsiya olamida haqiqiy inqilob yasashi kutilayotgan Z4 yoʻlovchi samolyotini ishlab chiqishga kirishdi. Ushbu layner dunyodagi ilk seriyali "blended wing body" (BWB) — yaʼni "aralash qanotli korpus" sxemasi asosida qurilgan havo kemasi boʻlishi kutilmoqda. Mazkur texnologiya anʼanaviy samolyot shaklidan voz kechib, qanot va fyuzelyajni yagona yaxlit koʻrinishga keltirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Buyuk Britaniyada boʻlib oʻtayotgan Farnborough International Airshow koʻrgazmasida taqdim etilgan loyiha mutaxassislar eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi konstruksiya aerodinamikani sezilarli darajada yaxshilaydi va yoqilgʻi sarfini hozirgi oʻxshash sigʻimli laynerlarga nisbatan 30 foizdan 50 foizgacha kamaytirish imkonini beradi. Bu nafaqat ekologiyaga zararni kamaytiradi, balki aviakompaniyalarning operatsion xarajatlarini ham keskin qisqartiradi.

Texnik imkoniyatlar va qulayliklar

Z4 samolyoti taxminan 250 nafar yoʻlovchini tashishga moʻljallangan boʻlib, bir marta yonilgʻi quyish orqali 9260 kilometr (5000 dengiz mili) masofani bosib oʻta oladi. Bunday koʻrsatkich laynerdan ham oʻrta, ham uzoq masofali parvozlarda samarali foydalanish imkonini beradi. JetZero muhandislari samolyotni 2030-yillarning boshlarida tijoriy reyslar uchun tayyorlashni rejalashtirmoqda.

Garchi samolyot tashqi koʻrinishidan oʻta futuristik koʻrinsa-da, u mavjud aeroport infratuzilmasiga toʻliq moslashtirilgan. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, Z4 amaldagi taksi yoʻlaklari, teletraplar va geytlardan hech qanday modernizatsiyasiz foydalana oladi. Kengroq korpus esa salon ichini yanada kengroq qilishga, yoʻlovchilarning chiqish va tushish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Xalqaro hamkorlik va kelajak istiqbollari

Loyiha doirasida Yaponiyaning Japan Airlines (JAL) aviakompaniyasi JetZero bilan hamkorlikni boshladi. Yaponiya tashuvchisi samolyotni real ekspluatatsiya sharoitlariga moslashtirishda koʻmaklashadi. Xususan, mutaxassislar aeroportlarda xizmat koʻrsatish, yer usti logistikasi va texnik taʼminot masalalarini birgalikda ishlab chiqishadi.

JetZero rahbariyati aviakompaniyalarning loyihaga erta bosqichda jalb etilishi Z4 modelini bozor talablariga moslashini osonlashtiradi, deb hisoblamoqda. Bu esa oʻz navbatida sertifikatlashtirish jarayonini soddalashtiradi va yangi avlod laynerlarining ommaviy qoʻllanilishini tezlashtiradi. Kelajakda bunday samolyotlar Oʻzbekiston kabi uzoq masofali parvozlarga ehtiyoji bor mamlakatlar aviatsiya bozorida ham oʻz oʻrnini topishi mumkin.

JetZeroAviatsiyaTexnologiyaSamolyotInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob