Sourav Ganguly Lionel Messi atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi

·65·Sport
Sourav Ganguly Lionel Messi atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi

Futbol olami 2026-yilgi Jahon chempionati finalidan soʻng hali ham oʻziga kelgani yoʻq. Argentina terma jamoasining Ispaniyaga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsdagi magʻlubiyati va Lionel Messi koʻrsatgan oʻyin koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi. Hindistonlik afsonaviy kriketchi Sourav Ganguly ushbu bahslarga qoʻshilib, 39 yoshli hujumchini himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MetLife Stadium mezbonlik qilgan finalda Argentina 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Oʻyindan soʻng koʻplab muxlislar va ekspertlar Lionel Messi oʻzining eng yuqori darajasini namoyish eta olmaganini taʼkidlab, uning jamoaga taʼsirini shubha ostiga oldilar. Biroq Gangulining fikricha, buyuk sportchining merosini bitta oʻyin bilan oʻlchash adolatdan emas.

Taktik ustunlik va insoniy omil

Sourav Ganguly oʻz intervyusida har qanday sportchi, hatto u Lionel Messi boʻlsa ham, baʼzida omadsiz kunlarni boshdan kechirishi mumkinligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchini faqatgina bitta finaldagi harakati uchun tanqid qilish notoʻgʻri yondashuvdir.

"Lionel Messi kabi afsonaning merosi hech qachon bitta uchrashuv asosida baholanmasligi kerak. Shuni esda tutishimiz kerakki, u ham inson va hech kim har kuni bir xil darajada oʻynay olmaydi. Uning butun faoliyatini birgina finaldagi natija bilan oʻlchash shunchaki adolatsizlikdir", deya qayd etdi Hindiston kriket kengashining sobiq prezidenti.

Shuningdek, Ganguly oʻsha oqshom Ispaniya terma jamoasining taktik jihatdan ancha kuchli boʻlganini eʼtirof etdi. Uning fikricha, "qizil furiya" Argentina terma jamoasining ijodkorligini boʻgʻib qoʻygan va Messini maydonda yakkalab qoʻyishga muvaffaq boʻlgan.

Argentina futbolidagi yangi davr

Ushbu magʻlubiyatdan soʻng koʻpchilikni bir savol qiynamoqda: Lionel Messi Argentina libosida yana maydonga tushadimi? Garchi Lionel Scaloni boshchiligidagi jamoa ikki yil avval Amerika kubogini himoya qilgan boʻlsa-da, Jahon chempionati finalidagi magʻlubiyat jamoada katta oʻzgarishlar boʻlishidan darak bermoqda.

Gangulining fikricha, finalgacha yetib borishning oʻzi katta natija. Futbolda gʻalaba va magʻlubiyat yonma-yon yurishini taʼkidlagan sobiq kriketchi, Argentina terma jamoasining soʻnggi yillardagi barqarorligini yuqori baholadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining kelajagi qiziq, chunki uning har bir qadami jahon futboli tarixiga muhrlanmoqda.

Hozircha Lionel Messi oʻz kelajagi borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Inter Miami yulduzi uchun bu turnir faoliyatidagi soʻnggi yirik musobaqa boʻlishi ehtimoli yuqori, biroq uning futbol olamidagi oʻrni va erishgan yutuqlari har qanday natijadan ustun boʻlib qolaveradi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...