Sourav Ganguly Lionel Messi atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi
Futbol olami 2026-yilgi Jahon chempionati finalidan soʻng hali ham oʻziga kelgani yoʻq. Argentina terma jamoasining Ispaniyaga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsdagi magʻlubiyati va Lionel Messi koʻrsatgan oʻyin koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi. Hindistonlik afsonaviy kriketchi Sourav Ganguly ushbu bahslarga qoʻshilib, 39 yoshli hujumchini himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MetLife Stadium mezbonlik qilgan finalda Argentina 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Oʻyindan soʻng koʻplab muxlislar va ekspertlar Lionel Messi oʻzining eng yuqori darajasini namoyish eta olmaganini taʼkidlab, uning jamoaga taʼsirini shubha ostiga oldilar. Biroq Gangulining fikricha, buyuk sportchining merosini bitta oʻyin bilan oʻlchash adolatdan emas.
Taktik ustunlik va insoniy omilSourav Ganguly oʻz intervyusida har qanday sportchi, hatto u Lionel Messi boʻlsa ham, baʼzida omadsiz kunlarni boshdan kechirishi mumkinligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchini faqatgina bitta finaldagi harakati uchun tanqid qilish notoʻgʻri yondashuvdir.
"Lionel Messi kabi afsonaning merosi hech qachon bitta uchrashuv asosida baholanmasligi kerak. Shuni esda tutishimiz kerakki, u ham inson va hech kim har kuni bir xil darajada oʻynay olmaydi. Uning butun faoliyatini birgina finaldagi natija bilan oʻlchash shunchaki adolatsizlikdir", deya qayd etdi Hindiston kriket kengashining sobiq prezidenti.
Shuningdek, Ganguly oʻsha oqshom Ispaniya terma jamoasining taktik jihatdan ancha kuchli boʻlganini eʼtirof etdi. Uning fikricha, "qizil furiya" Argentina terma jamoasining ijodkorligini boʻgʻib qoʻygan va Messini maydonda yakkalab qoʻyishga muvaffaq boʻlgan.
Argentina futbolidagi yangi davrUshbu magʻlubiyatdan soʻng koʻpchilikni bir savol qiynamoqda: Lionel Messi Argentina libosida yana maydonga tushadimi? Garchi Lionel Scaloni boshchiligidagi jamoa ikki yil avval Amerika kubogini himoya qilgan boʻlsa-da, Jahon chempionati finalidagi magʻlubiyat jamoada katta oʻzgarishlar boʻlishidan darak bermoqda.
Gangulining fikricha, finalgacha yetib borishning oʻzi katta natija. Futbolda gʻalaba va magʻlubiyat yonma-yon yurishini taʼkidlagan sobiq kriketchi, Argentina terma jamoasining soʻnggi yillardagi barqarorligini yuqori baholadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining kelajagi qiziq, chunki uning har bir qadami jahon futboli tarixiga muhrlanmoqda.
Hozircha Lionel Messi oʻz kelajagi borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Inter Miami yulduzi uchun bu turnir faoliyatidagi soʻnggi yirik musobaqa boʻlishi ehtimoli yuqori, biroq uning futbol olamidagi oʻrni va erishgan yutuqlari har qanday natijadan ustun boʻlib qolaveradi.
…