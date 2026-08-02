AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar bor

·37·Dunyo
AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar bor
Qisqacha

AQSHning Aydaho shtati Tvin-Fols shahridagi In-N-Out Burger restorani yaqinida 1 avgust kuni taxminan soat 14:30 larda qurollangan shaxs otishma sodir etdi. Ushbu qurolli hujum oqibatida hujumchining o'zi ham qo'shni bo'lib jami 3 kishi halok bo'ldi va kamida 2 nafar shaxs jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Tvin-Fols politsiya boshlig'ining ma'lum qilishicha, hozirda aholiga xavf yo'q va politsiya xodimlari otishma sabablarini o'rganmoqda.

Aydaho shtati Tvin-Fols shahrida 1 avgust kuni In-N-Out Burger restorani yaqinida otishma sodir bo‘ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, mahalliy vaqt bilan taxminan 14:30 larda savdo markazida qurollangan shaxs o‘t ochgan. O‘qotish natijasida 3 kishi, jumladan, hujumchi o‘zi ham halok bo‘lgan. Yaralanganlar soni kamida 2 nafarni tashkil etmoqda.

«Hozirda aholiga xavf yo‘q. Qurolli shaxs o‘zi ham o‘ldirilgan», — dedi Tvin-Fols politsiya boshlig‘i.

Jamoatchilik bilan aloqalar departamenti ma’lum qilishicha, voqea sodir bo‘lgan hudud gavjum bo‘lib, jabrlanganlar hozirda kasalxonada qolmoqda. Politsiya otishma sabablarini o‘rganmoqda. Hodisadan so‘ng shahardagi asosiy yo‘llar va ko‘priklar vaqtincha yopildi.

Nima ma’lum?

  • Otishma sababi hozircha aniqlanmagan.

  • Halok bo‘lganlar soni — 3 kishi (shu jumladan, hujumchi).

  • Jabrlanganlar — 2 kishi, kasalxonada.

  • Hududda harakat vaqtincha cheklangan.

Aydaho shtatidagi Tvin-Fols shahri 50 mingga yaqin aholiga ega bo‘lib, Magic Valley mintaqasida joylashgan.

Voqea bo‘yicha fikringizni izohda qoldirishingiz mumkin. Bu yangilikni yaqinlaringiz bilan Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

IdahoTwin FallsIn-N-Out BurgerReutersTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaEl-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaBugun, 13:09Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiAvstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiBugun, 12:55Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Bugun, 12:31Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaMarokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaBugun, 12:08Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiKo‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiBugun, 10:21Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borMoskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda