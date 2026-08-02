AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar bor
AQSHning Aydaho shtati Tvin-Fols shahridagi In-N-Out Burger restorani yaqinida 1 avgust kuni taxminan soat 14:30 larda qurollangan shaxs otishma sodir etdi. Ushbu qurolli hujum oqibatida hujumchining o'zi ham qo'shni bo'lib jami 3 kishi halok bo'ldi va kamida 2 nafar shaxs jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Tvin-Fols politsiya boshlig'ining ma'lum qilishicha, hozirda aholiga xavf yo'q va politsiya xodimlari otishma sabablarini o'rganmoqda.
Aydaho shtati Tvin-Fols shahrida 1 avgust kuni In-N-Out Burger restorani yaqinida otishma sodir bo‘ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, mahalliy vaqt bilan taxminan 14:30 larda savdo markazida qurollangan shaxs o‘t ochgan. O‘qotish natijasida 3 kishi, jumladan, hujumchi o‘zi ham halok bo‘lgan. Yaralanganlar soni kamida 2 nafarni tashkil etmoqda.
«Hozirda aholiga xavf yo‘q. Qurolli shaxs o‘zi ham o‘ldirilgan», — dedi Tvin-Fols politsiya boshlig‘i.
Jamoatchilik bilan aloqalar departamenti ma’lum qilishicha, voqea sodir bo‘lgan hudud gavjum bo‘lib, jabrlanganlar hozirda kasalxonada qolmoqda. Politsiya otishma sabablarini o‘rganmoqda. Hodisadan so‘ng shahardagi asosiy yo‘llar va ko‘priklar vaqtincha yopildi.
Nima ma’lum?
Otishma sababi hozircha aniqlanmagan.
Halok bo‘lganlar soni — 3 kishi (shu jumladan, hujumchi).
Jabrlanganlar — 2 kishi, kasalxonada.
Hududda harakat vaqtincha cheklangan.
Aydaho shtatidagi Tvin-Fols shahri 50 mingga yaqin aholiga ega bo‘lib, Magic Valley mintaqasida joylashgan.
Voqea bo‘yicha fikringizni izohda qoldirishingiz mumkin. Bu yangilikni yaqinlaringiz bilan Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…