Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollar

·38·Sport
Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollar
Qisqacha

Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi FIFA tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotishga qaratilgan FIFA Forward Enterprise loyihasiga qarshi chiqdi va uning to'xtatilganini mamnuniyat bilan qarshi oldi. KNVB Yevropa federatsiyalari bilan birgalikda mazkur loyihaning mazmuni mutlaqo qabul qilib bo'lmasligini boshidanoq ochiq aytganini bildirdi.

«FIFA'ning ushbu taklifdan voz kechganini mamnuniyat bilan qarshi oldik. Bu — muhim va oqilona qaror», — KNVB rasmiy bayonotidan.

FIFA Yevropa federatsiyalari bosimiga chidamadi — Niderlandiya endi Infantino rahbarligidan umidini uzdimi?

FIFA Forward Enterprise loyihasi tufayli Yevropa futbolida ishonch krizisi yuzaga keldi. Niderlandiya ittifoqi FIFA rahbariyatini tanqid ostiga oldi va endi yangi davr boshlanishi haqida ishora qildi. Mavzuning aniq yechimi maqola so‘ngida!

Voqea mohiyati:

  • Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi (KNVB) FIFA tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotishga qarshi chiqdi.

  • Yevropa federatsiyalari bilan birgalikda loyihaga qarshi pozitsiya bildirildi.

  • FIFA'ning loyihadan voz kechishi quvonch bilan qabul qilindi.

Asosiy iqtibos:

«Biz boshidanoq UEFA va boshqa Yevropa futbol federatsiyalari bilan birgalikda ushbu loyihaning ham mazmuni biz uchun mutlaqo qabul qilib bo‘lmasligini ochiq aytgandik»

E’tiborli jihatlar:

  • Loyihaning to‘xtatilishi bilan masala yopilgani yo‘qligini KNVB ta’kidladi.

  • Infantino rahbarligiga ishonch tubdan yo‘qolgani ochiq yozildi.

  • Xalqaro futbolda boshqaruv islohotlari o‘tkazilishi zarurligi qayd etildi.

  • Niderlandiya va Yevropa federatsiyalari sport manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishga chaqirdi.

Sizcha, FIFA'dagi bu ishonch krizisi xalqaro futbol kelajagiga qanday ta’sir qiladi? Fikr-mulohazalaringizni izohda yozing va maqolani do‘stlaringizga, futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaQatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaBugun, 09:59Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiBugun, 09:22MLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarMLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarBugun, 09:19Lionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdiLionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdiBugun, 05:30Xabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunXabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunBugun, 02:34Arsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiArsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda