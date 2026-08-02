Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollar
Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi FIFA tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotishga qaratilgan FIFA Forward Enterprise loyihasiga qarshi chiqdi va uning to'xtatilganini mamnuniyat bilan qarshi oldi. KNVB Yevropa federatsiyalari bilan birgalikda mazkur loyihaning mazmuni mutlaqo qabul qilib bo'lmasligini boshidanoq ochiq aytganini bildirdi.
«FIFA'ning ushbu taklifdan voz kechganini mamnuniyat bilan qarshi oldik. Bu — muhim va oqilona qaror», — KNVB rasmiy bayonotidan.
FIFA Yevropa federatsiyalari bosimiga chidamadi — Niderlandiya endi Infantino rahbarligidan umidini uzdimi?
FIFA Forward Enterprise loyihasi tufayli Yevropa futbolida ishonch krizisi yuzaga keldi. Niderlandiya ittifoqi FIFA rahbariyatini tanqid ostiga oldi va endi yangi davr boshlanishi haqida ishora qildi. Mavzuning aniq yechimi maqola so‘ngida!
Voqea mohiyati:
Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi (KNVB) FIFA tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotishga qarshi chiqdi.
Yevropa federatsiyalari bilan birgalikda loyihaga qarshi pozitsiya bildirildi.
FIFA'ning loyihadan voz kechishi quvonch bilan qabul qilindi.
Asosiy iqtibos:
«Biz boshidanoq UEFA va boshqa Yevropa futbol federatsiyalari bilan birgalikda ushbu loyihaning ham mazmuni biz uchun mutlaqo qabul qilib bo‘lmasligini ochiq aytgandik»
E’tiborli jihatlar:
Loyihaning to‘xtatilishi bilan masala yopilgani yo‘qligini KNVB ta’kidladi.
Infantino rahbarligiga ishonch tubdan yo‘qolgani ochiq yozildi.
Xalqaro futbolda boshqaruv islohotlari o‘tkazilishi zarurligi qayd etildi.
Niderlandiya va Yevropa federatsiyalari sport manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishga chaqirdi.
…