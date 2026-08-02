Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi

·41·Sport
Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Qisqacha

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoa yozgi transfer bozorida oʻta ulkan maqsadlarni koʻzlayotganini ma'lum qildi. Goal.com xabariga koʻra, «kanonirlar» Real Madrid hujumchisining shartnoma vaziyatini diqqat bilan kuzatib bormoqda va tarkibni jahon miqyosidagi futbolchilar bilan kuchaytirish niyatida.

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta braziliyalik yulduz Vinisius Juniorning transferi haqidagi soʻnggi mish-mishlarga munosabat bildirib, jamoa yozgi transfer bozorida oʻta ulkan maqsadlarni koʻzlayotganini aytdi. Goal.com xabar berishicha, «kanonirlar» Real Madrid hujumchisining shartnoma vaziyatini diqqat bilan kuzatib bormoqda va tarkibni jahon miqyosidagi futbolchilar bilan kuchaytirish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning ispaniyalik mutaxassisi Girona jamoasi ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi ishonchli gʻalabadan soʻng jurnalistlar savollariga javob berarkan, shimoliy londonliklar transfer bozorida faol va tajovuzkor harakat qilishga tayyor ekanini taʼkidladi. Vinisius Juniorni jamoaga olib kelish ehtimoli haqidagi toʻgʻridan-toʻgʻri savolga javob berishda Arteta ehtiyotkorona yoʻl tutgan boʻlsa-da, klubning umumiy rejalarini ochiq bayon qildi.

Arsenal transfer bozorida faollik koʻrsatishga tayyor

Artetaning soʻzlariga koʻra, jamoa tarkibni yanada kuchaytirish va rivojlantirish uchun tinimsiz ishlamoqda. Uning taʼkidlashicha, yaqin haftalarda transferlar borasida sezilarli harakatlar sodir boʻladi, chunki har qanday ambitsiyali klub kabi Arsenal ham raqobatdan ortda qolishni istamaydi.

«Biz juda faolmiz, jamoani yaxshilash va rivojlantirish ustida ishlayapmiz. Bu aniq», — dedi Arteta oʻyinidan keyingi matbuot anjumanida. U shuningdek, raqobat darajasi oshib borayotgani sababli tarkib ichidagi raqobatni kuchaytirish va jamoada yetishmayotgan jihatlarni toʻldirish muhimligini qoʻshimcha qildi.

Kelajagi nomaʼlum yulduz va moliyaviy imkoniyatlar

Vinisius Juniorning Madrid klubidagi kelajagi hozircha toʻliq aniq emasligi uning atrofidagi xabarlarni koʻpaytirmoqda. Real Madrid bilan tuzilgan amaldagi shartnomaning yakunlanishiga oz vaqt qolgani fonida, Arsenal futbolchini Angliya Premer-ligasiga olib kelish uchun oʻzining moliyaviy va maoshlar tizimini ham oʻzgartirishga tayyor ekanligi aytilmoqda.

Avvalroq Mikel Arteta klubni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadigan transferlar zarurligini taʼkidlagan edi. Oltin toʻp sovrini uchun daʼvogar boʻlgan futbolchining transferi aynan shunday global maqsadlarga toʻla mos keladi va Arsenal muxlislarida katta qiziqish uygʻotmoqda.

ArsenalVinicius JuniorMikel ArtetaReal MadridTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalVinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalBugun, 12:52Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?Bugun, 12:18Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarNiderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarBugun, 10:07Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaQatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaBugun, 09:59Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda