Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoa yozgi transfer bozorida oʻta ulkan maqsadlarni koʻzlayotganini ma'lum qildi. Goal.com xabariga koʻra, «kanonirlar» Real Madrid hujumchisining shartnoma vaziyatini diqqat bilan kuzatib bormoqda va tarkibni jahon miqyosidagi futbolchilar bilan kuchaytirish niyatida.
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta braziliyalik yulduz Vinisius Juniorning transferi haqidagi soʻnggi mish-mishlarga munosabat bildirib, jamoa yozgi transfer bozorida oʻta ulkan maqsadlarni koʻzlayotganini aytdi. Goal.com xabar berishicha, «kanonirlar» Real Madrid hujumchisining shartnoma vaziyatini diqqat bilan kuzatib bormoqda va tarkibni jahon miqyosidagi futbolchilar bilan kuchaytirish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning ispaniyalik mutaxassisi Girona jamoasi ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi ishonchli gʻalabadan soʻng jurnalistlar savollariga javob berarkan, shimoliy londonliklar transfer bozorida faol va tajovuzkor harakat qilishga tayyor ekanini taʼkidladi. Vinisius Juniorni jamoaga olib kelish ehtimoli haqidagi toʻgʻridan-toʻgʻri savolga javob berishda Arteta ehtiyotkorona yoʻl tutgan boʻlsa-da, klubning umumiy rejalarini ochiq bayon qildi.
Arsenal transfer bozorida faollik koʻrsatishga tayyorArtetaning soʻzlariga koʻra, jamoa tarkibni yanada kuchaytirish va rivojlantirish uchun tinimsiz ishlamoqda. Uning taʼkidlashicha, yaqin haftalarda transferlar borasida sezilarli harakatlar sodir boʻladi, chunki har qanday ambitsiyali klub kabi Arsenal ham raqobatdan ortda qolishni istamaydi.
«Biz juda faolmiz, jamoani yaxshilash va rivojlantirish ustida ishlayapmiz. Bu aniq», — dedi Arteta oʻyinidan keyingi matbuot anjumanida. U shuningdek, raqobat darajasi oshib borayotgani sababli tarkib ichidagi raqobatni kuchaytirish va jamoada yetishmayotgan jihatlarni toʻldirish muhimligini qoʻshimcha qildi.
Kelajagi nomaʼlum yulduz va moliyaviy imkoniyatlarVinisius Juniorning Madrid klubidagi kelajagi hozircha toʻliq aniq emasligi uning atrofidagi xabarlarni koʻpaytirmoqda. Real Madrid bilan tuzilgan amaldagi shartnomaning yakunlanishiga oz vaqt qolgani fonida, Arsenal futbolchini Angliya Premer-ligasiga olib kelish uchun oʻzining moliyaviy va maoshlar tizimini ham oʻzgartirishga tayyor ekanligi aytilmoqda.
Avvalroq Mikel Arteta klubni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadigan transferlar zarurligini taʼkidlagan edi. Oltin toʻp sovrini uchun daʼvogar boʻlgan futbolchining transferi aynan shunday global maqsadlarga toʻla mos keladi va Arsenal muxlislarida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…