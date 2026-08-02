Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdi
Avstriyaning Klagenfurt shahrida o'tkazilgan o'yin mavsumoldi dastlabki yirik sinov sifatida baholandi. «Real» va «Fiorentina» jamoalari o'rtasidagi bahs 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Endrik va Aleksis Siriya kiritgan gollar evaziga madridliklar dastlabki bo'limda ustunlikka erishgan bo'lsa-da, Rikkardo Pikkoli hamda Moyze Kenning gollari italiyaliklarga mag'lubiyatdan qutulib qolish imkonini berdi.
«Real» yangi mavsum oldidan o‘tkazgan dastlabki yirik sinovida «Fiorentina» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi. Ammo Joze Mourinoni natijadan ko‘ra jamoaning uchrashuv davomida namoyon etgan uch xil qiyofasi ko‘proq qiziqtirdi.
Portugaliyalik mutaxassis tetik, charchagan va kuchli toliqishga qaramay yana o‘yin nazoratini qo‘lga olgan «Real»ni ko‘rganini aytdi. Ayniqsa, oxirgi holat unda katta taassurot qoldirgan.
«Tanaffusgacha 3:0 yoki 4:0 bo‘lishi mumkin edi»
Avstriyaning Klagenfurt shahrida o‘tkazilgan uchrashuvda «Real» dastlabki daqiqalardanoq tashabbusni qo‘lga oldi. Endrik hisobni ochgan bo‘lsa, yosh Aleksis Siriya madridliklarning ustunligini oshirdi. Biroq «Fiorentina» Rikkardo Pikkoli va Moyze Kenning gollari evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
Mourinoning fikricha, birinchi bo‘limda qayd etilgan 2:1 hisobi maydondagi ustunlikni to‘liq aks ettirmagan. «Real» ko‘plab vaziyatlar yaratgan va tanaffusgacha o‘yin taqdirini deyarli hal qilib qo‘yishi mumkin edi.
«Tetik jamoa juda yaxshi o‘ynadi», — deya dastlabki 45 daqiqani baholadi Mourino.
Madridliklar yuqori bosim, tezkor uzatmalar va raqib maydonida to‘pni qaytarib olish orqali «Fiorentina» himoyasiga jiddiy qiyinchilik tug‘dirdi. Ayniqsa, Arda Gyulerning ijodkorligi hamda yosh futbolchilarning jasur harakatlari e’tiborni tortdi.
Keyin «Real»ning ikkinchi qiyofasi paydo bo‘ldi
Tanaffusdan keyin uchrashuvning mazmuni o‘zgardi. Italiya jamoasi jismoniy kurashni kuchaytirib, yuqori bosim qo‘llay boshladi. Shu paytga kelib, mavsumoldi tayyorgarligini to‘liq o‘tamagan madridliklarda charchoq alomatlari sezildi.
Mourino bu davrni jamoaning «ikkinchi qiyofasi» deb ta’rifladi. «Real» avvalgiday erkin hujum qila olmay qoldi va o‘z jarima maydoni yaqinida ko‘proq himoyalanishga majbur bo‘ldi.
Markaziy himoyada harakat qilgan yosh Xoan Martines va Mario Rivas uchun Moyze Kenga qarshi kurash ayniqsa og‘ir kechdi. Mourino ikki himoyachining o‘yinini yuqori baholadi, biroq ular hali kuchli va jismonan baquvvat hujumchilarga qarshi to‘liq tayyor emasligini yashirmadi.
Bu fikr yosh futbolchilarning iqtidoriga shubha emas, balki kattalar futbolida mahoratning o‘zi yetarli bo‘lmasligini ko‘rsatadi. Yuqori darajada tezlik, jismoniy barqarorlik va bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qilish ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Mourinoga eng ko‘p yoqqan qiyofa
«Fiorentina» hisobni tenglashtirgach, «Real» bir muddat qiyin ahvolda qoldi. Ammo uchrashuv oxirida jamoa yana o‘ziga kelib, harakatlarini tartibga soldi va o‘yin nazoratini qisman qaytarib oldi.
Mourino aynan shu holatni jamoaning uchinchi qiyofasi deb atadi. Uning ta’kidlashicha, futbolchilar qattiq charchagan bo‘lsa-da, alohida-alohida emas, bir butun jamoa sifatida harakat qilishda davom etgan.
Bu yangi bosh murabbiy uchun muhim ishora edi. Chunki mavsum davomida «Real» har doim ham raqibdan ustun yoki jismonan tetik bo‘lavermaydi. Shunday paytlarda futbolchilarning o‘zaro yordam berishi, maydondagi masofalarni saqlashi va sabr bilan o‘ynashi katta ahamiyat kasb etadi.
Uch kunlik mashg‘ulotdan keyin 70 daqiqa
Mourino Denzel Dumfris va Endrikning fidoyiligini alohida ta’kidladi. Ikki futbolchi jamoa bilan atigi bir necha kun mashg‘ulot o‘tkazganiga qaramay, 70 daqiqadan ko‘proq harakat qildi.
Dumfris yangi jamoasidagi ilk uchrashuvida o‘ng qanot bo‘ylab faol o‘ynadi. U hujumga qo‘shilish, raqib jarima maydoniga kirib borish va qanotda kenglik yaratish vazifalarini bajardi. Biroq tayyorgarlik yetishmasligi ikkinchi bo‘limda uning harakatlariga ta’sir qildi.
Endrik esa gol urib, yangi murabbiyga dastlabki ijobiy ishorani berdi. Hujumchi serharakat o‘ynadi, ammo ayrim vaziyatlarda shoshqaloqlik ham qildi. Shunga qaramay, mavsumoldi tayyorgarligining ilk bosqichida gol urishi uning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishi mumkin.
Akademiya futbolchilari uchun katta sinov
Jahon chempionatida ishtirok etgan bir qator yetakchilar hali jamoaga qo‘shilmagani sabab Mourino «Fiorentina»ga qarshi ko‘plab yoshlarga imkoniyat berdi. «Real»ning mavsumoldi dastlabki mashg‘ulotlariga ham akademiyadan ko‘plab futbolchilar jalb etilgan edi.
Xoan Martines va Mario Rivas murabbiyda ayniqsa yaxshi taassurot qoldirdi. Mourino ularning texnik salohiyati va kelajagini yuqori baholadi. Biroq o‘yin jismoniy kurashga aylangach, tajriba va kuch borasidagi farq sezildi.
Karlos Espi uchun esa uchrashuv yanada kutilmagan tarzda kechdi. U jamoa bilan juda kam mashq qilganiga qaramay, maydonga tushib, birinchi jamoa muhitini his qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Murabbiy buni futbolchi uchun muhim tajriba sifatida baholadi.
«O‘rtoqlik o‘yinida ham “Real” — “Real”»
Mourino uchrashuv oldidan futbolchilariga klub nomi va libosi har qanday o‘yinda mas’uliyat yuklashini eslatgan. Uning qarashicha, mavsumoldi bahsi natija uchun hal qiluvchi bo‘lmasa-da, «Real» maydonga shunchaki vaqt o‘tkazish uchun tushmaydi.
Portugaliyalik mutaxassis qo‘lida mavjud futbolchilardan foydalanganini va taktik jihatdan jiddiy tayyorgarlik ko‘rish uchun atigi bir mashg‘ulot bo‘lganini ta’kidladi. Shunday sharoitda birinchi bo‘limdagi o‘yin va uchrashuv oxiridagi jamoaviy harakat unga ma’qul keldi.
Bu fikr Mourinoning yangi loyihada ham klubning talabchanlik ruhini birinchi o‘ringa qo‘yayotganini ko‘rsatadi. U yosh futbolchidan ham, tajribali yulduzdan ham maydonda bir xil darajada mas’uliyat kutadi.
Asosiy futbolchilar qachon qo‘shiladi?
Mourinoning asosiy xavotiri — yetakchi futbolchilarning jamoaga kech qo‘shilayotgani. U yangi mavsum oldidan butun tarkib bilan kamida uch hafta ishlashni istagan, ammo xalqaro musobaqalar tufayli buning imkoni bo‘lmagan.
Murabbiyning aytishicha, Vinisius Junior, Brahim Dias va Bernardu Silva yaqin mashg‘ulotlarda jamoaga qo‘shilishi kutilmoqda. Dumfris, Endrik va boshqa futbolchilar esa har bir yangi mashg‘ulot orqali jismoniy holatini yaxshilab boradi.
Shu bois «Fiorentina»ga qarshi bahsdan «Real»ning yangi mavsumdagi to‘liq qiyofasi haqida qat’iy xulosa chiqarishga hali erta. Bu Mourino uchun asosan futbolchilarning holatini baholash va yoshlarni katta sahnada sinash imkoniyati edi.
Qaytish qanday tuyg‘u uyg‘otdi?
Mourino 2026 yil iyunida «Real» bosh murabbiyi etib tayinlandi va klub bilan 2029 yilgacha shartnoma imzoladi. Bu uning Madriddagi ikkinchi davri hisoblanadi.
Undan «Real»ni yana boshqarish qanday tuyg‘u uyg‘otgani so‘ralganda, murabbiy hissiyotlarga berilmadi. Mourino haqiqiy bahslar hali boshlanmaganini va asosiy tuyg‘ular rasmiy o‘yinlar bilan birga kelishi mumkinligini aytdi.
Bu javob portugaliyalik mutaxassis uchun mavsumoldi uchrashuvlaridan ko‘ra natija talab qilinadigan rasmiy bahslar muhimroq ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Asosiy xulosa
«Fiorentina»ga qarshi 2:2 hisobidagi durang «Real»ning kuchli va zaif jihatlarini bir o‘yinning o‘zida namoyon qildi.
Jamoa tetik holatda yuqori sur’at va samarali bosim ko‘rsatdi. Charchoq kuchaygach, raqibga tashabbusni berib qo‘ydi. Ammo uchrashuv yakunida futbolchilarning yana birlashib, o‘yin nazoratini qaytarishga intilishi Mourinoga eng ko‘p ma’qul keldi.
Endi portugaliyalik mutaxassis oldida ikki asosiy vazifa turibdi: yetakchilarni qisqa vaqt ichida umumiy tizimga qo‘shish va iqtidorli yoshlarni katta futbolning jismoniy talablariga tayyorlash.
Mourinoning «Real»i uch qiyofadan qay birini yangi mavsumda ko‘proq namoyon etadi — birinchi rasmiy uchrashuvlar shu savolga javob beradi.
…