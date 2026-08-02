Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiya

·38·Sport
Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiya
Qisqacha

Qatar futbol assotsiatsiyasi prezidenti Hamad bin Xalifa bin Ahmad Ol Taniy FIFA prezidenti Janni Infantinoning FIFA Forward Enterprise loyihasi bo'yicha taklifdan voz kechish qarorini ochiq qo'llab-quvvatladi. FIFA rahbari UEFA bilan kelishmovchiliklardan so'ng Jahon chempionati huquqlarining bir qismini sotish rejasidan rasman voz kechgan edi.

«FIFA prezidenti Janni Infantinoning FIFA Forward Enterprise loyihasi bo‘yicha taklifdan voz kechish qarorini olqishlaymiz», — Qatar futbol assotsiatsiyasi.

Sirli qaror ortida nima yotibdi?

Qatar futbol assotsiatsiyasi nima uchun Jahon chempionati huquqlarining bir qismini sotishdan voz kechdi? Bu qaror ortida qanday sabablar va manfaatlar mavjud?

Qatar futbol assotsiatsiyasi FIFA prezidenti Janni Infantinoni ochiq qo‘llab-quvvatladi. Ammo ushbu bayonot ortida jiddiy intriga bor — uning yechimi maqola oxirida!

Voqea mohiyati va tahlil

Asosiy voqealar:

  • FIFA prezidenti UEFA bilan kelishmovchiliklardan so‘ng Jahon chempionati huquqlarining bir qismini sotish rejasidan rasman voz kechdi.

  • Qatar futbol assotsiatsiyasi prezidenti Hamad bin Xalifa bin Ahmad Ol Taniy FIFA prezidenti Infantinoning loyihadan voz kechishini ochiq qo‘llab-quvvatlash bildirildi.

Iqtibos:

«FIFA'ga a’zo assotsiatsiyalar birdamligini eng ustuvor masala sifatida tanlagan qarorni yuksak qadrlaymiz».

Muhim jihatlar:

  • Qatar futbol assotsiatsiyasining pozitsiyasi butun a’zo assotsiatsiyalar manfaatini ustuvor deb bilishga qaratilgan.

  • Jurnalist Ben Jeykobs ma’lum qilishicha, bu bayonot Nosir Al-Xilayfiyning shaxsiy fikri emas.

  • Parij Sen-Jermen klubi prezidenti o‘z mavqeini UEFA manfaatlarini qo‘llab-quvvatlashdan iborat deb belgilagan.

Mavzu bo‘yicha tahlil:

Qatar futbol assotsiatsiyasi o‘z pozitsiyasida FIFAga yaqin turishni afzal deb topdi. Bu holat xalqaro futboldagi kuchlar muvozanatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. UEFA bilan kelishmovchiliklar yanada murakkab tus olishi ehtimoldan yiroq emas.

Siz ushbu qarorni qanday baholaysiz? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring, maqolani do‘stlaringizga va futbol ishqibozlariga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

FIFAGianni InfantinoQatarUEFAParis Saint-Germain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarNiderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarBugun, 10:07Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiBugun, 09:22MLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarMLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarBugun, 09:19Lionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdiLionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdiBugun, 05:30Xabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunXabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunBugun, 02:34Arsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiArsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda