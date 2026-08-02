Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiya
Qatar futbol assotsiatsiyasi prezidenti Hamad bin Xalifa bin Ahmad Ol Taniy FIFA prezidenti Janni Infantinoning FIFA Forward Enterprise loyihasi bo'yicha taklifdan voz kechish qarorini ochiq qo'llab-quvvatladi. FIFA rahbari UEFA bilan kelishmovchiliklardan so'ng Jahon chempionati huquqlarining bir qismini sotish rejasidan rasman voz kechgan edi.
«FIFA prezidenti Janni Infantinoning FIFA Forward Enterprise loyihasi bo‘yicha taklifdan voz kechish qarorini olqishlaymiz», — Qatar futbol assotsiatsiyasi.
Sirli qaror ortida nima yotibdi?
Qatar futbol assotsiatsiyasi nima uchun Jahon chempionati huquqlarining bir qismini sotishdan voz kechdi? Bu qaror ortida qanday sabablar va manfaatlar mavjud?
Qatar futbol assotsiatsiyasi FIFA prezidenti Janni Infantinoni ochiq qo‘llab-quvvatladi. Ammo ushbu bayonot ortida jiddiy intriga bor — uning yechimi maqola oxirida!
Voqea mohiyati va tahlil
Asosiy voqealar:
FIFA prezidenti UEFA bilan kelishmovchiliklardan so‘ng Jahon chempionati huquqlarining bir qismini sotish rejasidan rasman voz kechdi.
Qatar futbol assotsiatsiyasi prezidenti Hamad bin Xalifa bin Ahmad Ol Taniy FIFA prezidenti Infantinoning loyihadan voz kechishini ochiq qo‘llab-quvvatlash bildirildi.
Iqtibos:
«FIFA'ga a’zo assotsiatsiyalar birdamligini eng ustuvor masala sifatida tanlagan qarorni yuksak qadrlaymiz».
Muhim jihatlar:
Qatar futbol assotsiatsiyasining pozitsiyasi butun a’zo assotsiatsiyalar manfaatini ustuvor deb bilishga qaratilgan.
Jurnalist Ben Jeykobs ma’lum qilishicha, bu bayonot Nosir Al-Xilayfiyning shaxsiy fikri emas.
Parij Sen-Jermen klubi prezidenti o‘z mavqeini UEFA manfaatlarini qo‘llab-quvvatlashdan iborat deb belgilagan.
Mavzu bo‘yicha tahlil:
Qatar futbol assotsiatsiyasi o‘z pozitsiyasida FIFAga yaqin turishni afzal deb topdi. Bu holat xalqaro futboldagi kuchlar muvozanatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. UEFA bilan kelishmovchiliklar yanada murakkab tus olishi ehtimoldan yiroq emas.
Siz ushbu qarorni qanday baholaysiz? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring, maqolani do‘stlaringizga va futbol ishqibozlariga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…