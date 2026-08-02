Hisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdi

·45·Texno
Hisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdi
Qisqacha

Hisense kompaniyasi toʻrt yillik tanaffusdan keyin elektron qogʻoz texnologiyasiga asoslangan yangi A10 turkumidagi smartfonlar seriyasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Ushbu turkumga kiruvchi A10 Pro hamda A10 Ultra modellari matn oʻqish, hujjatlar bilan ishlash hamda eslatmalar yozish uchun moʻljallangan 6,13 dyuymli E-Ink displeyi bilan jihozlangan.

Hisense kompaniyasi elektron qogʻoz texnologiyasiga asoslangan ekranli yangi A10 turkumidagi smartfonlar seriyasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu yangi qurilma oʻziga xos dizayni va kitob oʻqishga ixtisoslashgan E-Ink displeyi bilan bozordagi eng gʻayrioddiy gadjetlardan biriga aylanmoqda va brendning ushbu yoʻnalishdagi toʻrt yillik tanaffusiga yakun yasaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, yangi turkumga A10 Pro hamda A10 Ultra modellari kiradi. Ularning rasmiy taqdimoti va savdolarning boshlanishi shu oyning 28-kuniga belgilangan. Qurilmalar foydalanuvchilarga turli xotira konfiguratsiyalarida taqdim etiladi: xususan, xaridorlar 8 GB tezkor hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotiraga ega versiyalarni, shuningdek, 12 GB OЗУ va 512 GB flesh-xotira bilan jihozlangan ilgʻor talqinni tanlashlari mumkin boʻladi.

Oʻziga xos displey imkoniyatlari

Mazkur seriyaning asosiy oʻziga xosligi matn oʻqish, hujjatlar bilan ishlash hamda eslatmalar yozish uchun maxsus moʻljallangan 6,13 dyuymli E-Ink displeyidir. Bunday ekranlar koʻzga yuklamani kamaytirishi bilan birga, yorugʻ quyosh nurlari ostida ham matnni oʻqishni juda qulay qiladi.

Bunda Hisense A10 Ultra modeli qoʻshimcha ravishda orqa panelga oʻrnatiladigan magnitli yechma rangli LCD ekran bilan taʼminlangan. Ushbu qoʻshimcha panel foydalanuvchilarga tasvirlar, komikslar va boshqa turli multimedia kontentini koʻrish imkonini beradi. Kichikroq hisoblangan A10 Pro versiyasida esa bunday aksessuarni kelgusida ulash imkonini beruvchi magnit mahkamlagichlar va maxsus kontaktlar koʻzda tutilgan.

Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt

Smartfonlar zamonaviy 4 nanometrli sakkiz yadrili Qualcomm QCM6690 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, ular eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, qurilmalarda foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida Lobster Smart Voice AI sunʼiy intellekt yordamchisi integratsiya qilingan.

Qurilmaning imkoniyatlari qatoriga 48 megapikselli asosiy kamera, NFC moduli, infraqizil uzatgich, qoʻngʻiroqlarni yozib olish funksiyasi, ilovalarni klonlash hamda magnitli simsiz quvvat olish texnologiyasi kiritilgan. Eslatib oʻtamiz, Hisense kompaniyasining E-Ink ekranli oxirgi smartfoni bundan toʻrt yil oldin — 2022-yilda taqdim etilgan A9 modeli boʻlgan edi.

HisenseSmartfonE-InkTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiBugun, 12:27Boeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBoeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBugun, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiHonor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiBugun, 06:58Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiAvtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiBugun, 06:23AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiBugun, 05:51Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiSnapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi