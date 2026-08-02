Hisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdi
Hisense kompaniyasi toʻrt yillik tanaffusdan keyin elektron qogʻoz texnologiyasiga asoslangan yangi A10 turkumidagi smartfonlar seriyasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Ushbu turkumga kiruvchi A10 Pro hamda A10 Ultra modellari matn oʻqish, hujjatlar bilan ishlash hamda eslatmalar yozish uchun moʻljallangan 6,13 dyuymli E-Ink displeyi bilan jihozlangan.
Hisense kompaniyasi elektron qogʻoz texnologiyasiga asoslangan ekranli yangi A10 turkumidagi smartfonlar seriyasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu yangi qurilma oʻziga xos dizayni va kitob oʻqishga ixtisoslashgan E-Ink displeyi bilan bozordagi eng gʻayrioddiy gadjetlardan biriga aylanmoqda va brendning ushbu yoʻnalishdagi toʻrt yillik tanaffusiga yakun yasaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, yangi turkumga A10 Pro hamda A10 Ultra modellari kiradi. Ularning rasmiy taqdimoti va savdolarning boshlanishi shu oyning 28-kuniga belgilangan. Qurilmalar foydalanuvchilarga turli xotira konfiguratsiyalarida taqdim etiladi: xususan, xaridorlar 8 GB tezkor hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotiraga ega versiyalarni, shuningdek, 12 GB OЗУ va 512 GB flesh-xotira bilan jihozlangan ilgʻor talqinni tanlashlari mumkin boʻladi.
Oʻziga xos displey imkoniyatlariMazkur seriyaning asosiy oʻziga xosligi matn oʻqish, hujjatlar bilan ishlash hamda eslatmalar yozish uchun maxsus moʻljallangan 6,13 dyuymli E-Ink displeyidir. Bunday ekranlar koʻzga yuklamani kamaytirishi bilan birga, yorugʻ quyosh nurlari ostida ham matnni oʻqishni juda qulay qiladi.
Bunda Hisense A10 Ultra modeli qoʻshimcha ravishda orqa panelga oʻrnatiladigan magnitli yechma rangli LCD ekran bilan taʼminlangan. Ushbu qoʻshimcha panel foydalanuvchilarga tasvirlar, komikslar va boshqa turli multimedia kontentini koʻrish imkonini beradi. Kichikroq hisoblangan A10 Pro versiyasida esa bunday aksessuarni kelgusida ulash imkonini beruvchi magnit mahkamlagichlar va maxsus kontaktlar koʻzda tutilgan.
Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellektSmartfonlar zamonaviy 4 nanometrli sakkiz yadrili Qualcomm QCM6690 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, ular eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, qurilmalarda foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida Lobster Smart Voice AI sunʼiy intellekt yordamchisi integratsiya qilingan.
Qurilmaning imkoniyatlari qatoriga 48 megapikselli asosiy kamera, NFC moduli, infraqizil uzatgich, qoʻngʻiroqlarni yozib olish funksiyasi, ilovalarni klonlash hamda magnitli simsiz quvvat olish texnologiyasi kiritilgan. Eslatib oʻtamiz, Hisense kompaniyasining E-Ink ekranli oxirgi smartfoni bundan toʻrt yil oldin — 2022-yilda taqdim etilgan A9 modeli boʻlgan edi.
…