Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldi

·108·Dunyo
Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldi
Qisqacha

Buyuk Britaniyaning Lids shahri yaqinidagi Yidon hududida tanasi to‘liq ko‘k va sariq bo‘yoq bilan qoplangan holda topilgan Honey laqabli tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldi. Qutqaruv markazi rahbari Dayan Kukning aytishicha, suvda eruvchan bo‘lmagan qalin bo‘yoq qatlami jonivorning tikanlarini bir-biriga yopishtirib qo‘ygan va unda og‘ir nafas olish muammolarini keltirib chiqargan.

Buyuk Britaniyada hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat yana bir bor jamoatchilikni larzaga soldi. Tanasi deyarli to‘liq ko‘k va sariq bo‘yoq bilan qoplangan holda topilgan tipratikan og‘ir ahvolda qutqaruv markaziga olib kelingan bo‘lsa-da, bir necha kundan keyin nobud bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Angliyaning Lids shahri yaqinidagi Yidon hududida sodir bo‘lgan. Mahalliy ayol o‘z hovlisida g‘alati ko‘rinishdagi tipratikanni ko‘rib qolib, darhol uni qutqarish xizmatiga murojaat qilgan. Jonivorga Honey deb nom berilgan va mutaxassislar uni davolashga kirishgan.

Yerdagi ko‘k va yashil rangga bo‘yalgan ignali tipratikan.

Qutqaruv markazi rahbari Dayan Kukning aytishicha, tipratikanning tanasi yuzi, qorni va oyoqlaridan tashqari deyarli to‘liq qalin bo‘yoq bilan qoplangan bo‘lgan. Bo‘yoq suvda eruvchan emasligi sababli uni har bir tikanidan alohida tozalashga to‘g‘ri kelgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bo‘yoq shu qadar qalin qatlam hosil qilganki, tipratikanning tikanlari bir-biriga yopishib qolgan. Bu esa uning erkin harakatlanishi va himoyalanish uchun dumaloq shaklga kirish imkoniyatini cheklab qo‘ygan.

Bundan tashqari, hayvonda og‘ir nafas olish muammolari ham kuzatilgan. Veterinarlar bu holat bo‘yoqning zaharli bug‘lari yoki uni tozalashga uringanda organizmga tushgan kimyoviy moddalar oqibatida yuzaga kelgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Ayrim taxminlarga ko‘ra, noma’lum shaxslar tipratikanni mashhur Sonic qahramoniga o‘xshatish yoki mahalliy futbol klubi ranglariga moslash maqsadida bo‘yab qo‘ygan bo‘lishi mumkin. Biroq bu ma’lumot rasman tasdiqlanmagan.

Oradan bir hafta o‘tib, qutqaruv xizmati Honey hayot uchun kurashga dosh berolmay halok bo‘lganini ma’lum qildi.

«Bu xabardan qattiq iztirobga tushdim. Ayrim insonlar tirik jonzotlarga bunday shafqatsiz munosabatda bo‘lishiga hech tushuna olmayman», — dedi qutqaruv markazi rahbari Dayan Kuk.

Hodisa yuzasidan politsiya himoya ostidagi hayvonga qasddan azob yetkazish gumoni bilan ikki nafar erkak va ikki nafar o‘smirni qo‘lga olgan. Hozirda voqea bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

Great BritainLeedsEnglandSonicDiane Cook
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borMoskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 10:21«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...Bugun, 09:11Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiDron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiKecha, 23:5133 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordi33 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordiKecha, 22:41100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandi100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandiKecha, 20:13Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiKecha, 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda