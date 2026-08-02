MLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalar
Shimoliy Amerikaning Oliy liga futboli musobaqasining shanba oqshomidagi bahslarida Lionel Messi maydonga qaytdi va uning jamoasi Inter Miami raqibi bilan durang o'ynadi. Zaxiradan 52-daqiqada maydonga tushgan argentinalik hujumchi qulay imkoniyatdan foydalana olmadi va to'pni darvoza ustidan oshirib yubordi. Ushbu uchrashuvda Luis Suares chiroyli gol muallifiga aylandi, Noah Allen ham o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi.
Shimoliy Amerikaning Oliy liga futboli (MLS) musobaqasining shanba oqshomidagi bahslari muxlislarga koʻplab qiziqarli voqealarni taqdim etdi. Xususan, jamoatchilik eʼtibori asosan Lionel Messining maydonga qaytishiga qaratilgan boʻlsa-da, Gʻarbiy konferensiyadagi boshqa markaziy oʻyinlar ham turnir jadvalidagi vaziyatga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Goal.com xabar berishicha, turning eng muhim voqealari qatorida yulduz futbolchining zahiradan maydonga tushgani va yetakchi jamoalarning oʻyinlari qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter Miami jamoasi Lionel Messining jismoniy holati va uning tarkibga qaytishi borasidagi maʼlumotlarni oxirigacha sir saqlashga harakat qildi. Hafta oʻrtasida umumiy mashgʻulotlarga kirishgan argentinalik hujumchi shanba kungi uchrashuvni zaxira oʻrindigʻida boshladi. U jamoasi 2:1 hisobida oldinda borayotgan vaqtda, yaʼni 52-daqiqada maydonga tushirildi. Biroq kutilgan yorqin harakatlar bu safar amalga oshmadi va uchrashuv yakuni jamoa uchun biroz koʻngilsiz yakunlandi.
Lionel Messining omadsiz qaytishiMaydonga tushgach, raqib himoyachilari Lionel Messiga deyarli boʻsh hudud qoldirmadi va uning harakatlarini diqqat bilan nazorat qildi. Oʻyin yakunlanishi arafasida, hisob 2:2 koʻrinishida durang boʻlib turgan vaqtda, raqib himoyasi xatoga yoʻl qoʻyib, unga zarba berish uchun qulay imkoniyat taqdim etdi. Biroq oʻzining noqulay hisoblangan oʻng oyogʻi bilan zarba bergan hujumchi toʻpni darvoza ustidan oshirib yubordi.
Ushbu uchrashuvda Inter Miami oʻyin jihatidan unchalik ham ishonchli taassurot qoldirmadi. Luis Suares chiroyli gol muallifiga aylandi, Noah Allen ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Shunga qaramay, himoyadagi xatolar va soʻnggi daqiqalarda oʻtkazib yuborilgan jarima zarbasi Gʻalaba qozonishga toʻsqinlik qildi. Odatda bunday vaziyatlarda jamoani qutqarib qoladigan Lionel Messi bu safar oʻz imkoniyatlarini toʻla namoyish eta olmadi.
Gʻarbiy konferensiyadagi markaziy toʻqnashuvlarGʻarbiy konferensiyaning eng toʻlaqonli va kuchli jamoalari hisoblangan LAFC hamda Vancouver oʻrtasidagi bahs turning eng markaziy oʻyinlaridan biri boʻldi. Turnir jadvalida qoʻshni boʻlib turgan ushbu jamoalar oʻzaro oʻyinda teng kuchli ekanliklarini namoyish etishdi. Vancouver oʻtgan mavsumdagi MLS Kubogi finalidan keyingi barqaror oʻyinlarini davom ettirmoqda. LAFC safida esa Son Xyon Minning samarali harakatlari jamoaning hujum chizigʻini yanada kuchaytirgan.
Shuningdek, MLS oʻyinlarining shanba kungi dasturida boshqa qiziqarli voqealar ham kuzatildi. Har bir uchrashuv chempionat pley-off bosqichi oldidan jamoalarning imkoniyatlarini yana bir bor sarhisob qilish imkonini berdi. Mavsumning hal qiluvchi pallasiga kirib borayotgan ligada har bir ochko oltin zarrasidek qadrli boʻlib turibdi.
…