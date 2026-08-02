MLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalar

·18·Sport
MLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalar
Qisqacha

Shimoliy Amerikaning Oliy liga futboli musobaqasining shanba oqshomidagi bahslarida Lionel Messi maydonga qaytdi va uning jamoasi Inter Miami raqibi bilan durang o'ynadi. Zaxiradan 52-daqiqada maydonga tushgan argentinalik hujumchi qulay imkoniyatdan foydalana olmadi va to'pni darvoza ustidan oshirib yubordi. Ushbu uchrashuvda Luis Suares chiroyli gol muallifiga aylandi, Noah Allen ham o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi.

Shimoliy Amerikaning Oliy liga futboli (MLS) musobaqasining shanba oqshomidagi bahslari muxlislarga koʻplab qiziqarli voqealarni taqdim etdi. Xususan, jamoatchilik eʼtibori asosan Lionel Messining maydonga qaytishiga qaratilgan boʻlsa-da, Gʻarbiy konferensiyadagi boshqa markaziy oʻyinlar ham turnir jadvalidagi vaziyatga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Goal.com xabar berishicha, turning eng muhim voqealari qatorida yulduz futbolchining zahiradan maydonga tushgani va yetakchi jamoalarning oʻyinlari qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter Miami jamoasi Lionel Messining jismoniy holati va uning tarkibga qaytishi borasidagi maʼlumotlarni oxirigacha sir saqlashga harakat qildi. Hafta oʻrtasida umumiy mashgʻulotlarga kirishgan argentinalik hujumchi shanba kungi uchrashuvni zaxira oʻrindigʻida boshladi. U jamoasi 2:1 hisobida oldinda borayotgan vaqtda, yaʼni 52-daqiqada maydonga tushirildi. Biroq kutilgan yorqin harakatlar bu safar amalga oshmadi va uchrashuv yakuni jamoa uchun biroz koʻngilsiz yakunlandi.

Lionel Messining omadsiz qaytishi

Maydonga tushgach, raqib himoyachilari Lionel Messiga deyarli boʻsh hudud qoldirmadi va uning harakatlarini diqqat bilan nazorat qildi. Oʻyin yakunlanishi arafasida, hisob 2:2 koʻrinishida durang boʻlib turgan vaqtda, raqib himoyasi xatoga yoʻl qoʻyib, unga zarba berish uchun qulay imkoniyat taqdim etdi. Biroq oʻzining noqulay hisoblangan oʻng oyogʻi bilan zarba bergan hujumchi toʻpni darvoza ustidan oshirib yubordi.

Ushbu uchrashuvda Inter Miami oʻyin jihatidan unchalik ham ishonchli taassurot qoldirmadi. Luis Suares chiroyli gol muallifiga aylandi, Noah Allen ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Shunga qaramay, himoyadagi xatolar va soʻnggi daqiqalarda oʻtkazib yuborilgan jarima zarbasi Gʻalaba qozonishga toʻsqinlik qildi. Odatda bunday vaziyatlarda jamoani qutqarib qoladigan Lionel Messi bu safar oʻz imkoniyatlarini toʻla namoyish eta olmadi.

Gʻarbiy konferensiyadagi markaziy toʻqnashuvlar

Gʻarbiy konferensiyaning eng toʻlaqonli va kuchli jamoalari hisoblangan LAFC hamda Vancouver oʻrtasidagi bahs turning eng markaziy oʻyinlaridan biri boʻldi. Turnir jadvalida qoʻshni boʻlib turgan ushbu jamoalar oʻzaro oʻyinda teng kuchli ekanliklarini namoyish etishdi. Vancouver oʻtgan mavsumdagi MLS Kubogi finalidan keyingi barqaror oʻyinlarini davom ettirmoqda. LAFC safida esa Son Xyon Minning samarali harakatlari jamoaning hujum chizigʻini yanada kuchaytirgan.

Shuningdek, MLS oʻyinlarining shanba kungi dasturida boshqa qiziqarli voqealar ham kuzatildi. Har bir uchrashuv chempionat pley-off bosqichi oldidan jamoalarning imkoniyatlarini yana bir bor sarhisob qilish imkonini berdi. Mavsumning hal qiluvchi pallasiga kirib borayotgan ligada har bir ochko oltin zarrasidek qadrli boʻlib turibdi.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolLAFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiBugun, 09:22Lionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdiLionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdiBugun, 05:30Xabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunXabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunBugun, 02:34Arsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiArsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiBugun, 01:56Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Kecha, 23:36Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiBrayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiKecha, 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda