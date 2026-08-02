Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar bor
Moskvaning Kudrin maydonidagi restoranda 2 avgust kuni kechqurun soat 20:10 da kuchli portlash yuz berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur portlash oqibatida 3 kishi halok bo'ldi va 15 kishi turli darajada tan jarohati oldi. Hodidadan keyin Moskva transport boshqarmasi Kudrin maydonidagi ko'chalarda harakat to'xtatilganini e'lon qildi. Hozirgi vaqtda portlash sababi rasman ma'lum qilinmagan bo'lib, tergov ishlari olib borilmoqda.
Moskva markazidagi Kudrin maydonida joylashgan restoranda 2 avgust kuni kechqurun kuchli portlash sodir bo‘ldi. Rossiya IIV bosh boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, portlash mahalliy vaqt bilan soat 20:10 da ro‘y bergan.
«Portlash oqibatida dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 3 kishi halok bo‘ldi, 15 kishi turli darajada tan jarohati olgan», — deb xabar berdi Moskva politsiyasi.
Tergov qo‘mitasi halok bo‘lganlar va jabrlanganlar soni aniqlanishini ma’lum qildi. Portlashdan so‘ng Moskva transport boshqarmasi Kudrin maydonidagi ko‘chalarda harakat to‘xtatilganini e’lon qildi.
Nima ma’lum?
Portlash sababi hozircha rasman ma’lum qilinmagan.
Halok bo‘lgan va jarohatlanganlar soni rasmiy organlar tomonidan aniqlanmoqda.
Moskva markazida harakat to‘liq to‘xtatildi.
«Hozircha portlash sababi va oqibatlari bo‘yicha tergov ishlari olib borilmoqda», — deyiladi rasmiy bayonotda.
Kudrin maydonida sodir bo‘lgan bu voqea Moskva aholisi va mehmonlarini tashvishga soldi. Hodisa bo‘yicha barcha rasmiy ma’lumotlar yangilanib boriladi.
Hodisa haqida qanday fikrdasiz? Izoh qoldiring va bu yangilikni yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…