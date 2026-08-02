Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar bor

·84·Dunyo
Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar bor
Qisqacha

Moskvaning Kudrin maydonidagi restoranda 2 avgust kuni kechqurun soat 20:10 da kuchli portlash yuz berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur portlash oqibatida 3 kishi halok bo'ldi va 15 kishi turli darajada tan jarohati oldi. Hodidadan keyin Moskva transport boshqarmasi Kudrin maydonidagi ko'chalarda harakat to'xtatilganini e'lon qildi. Hozirgi vaqtda portlash sababi rasman ma'lum qilinmagan bo'lib, tergov ishlari olib borilmoqda.

Moskva markazidagi Kudrin maydonida joylashgan restoranda 2 avgust kuni kechqurun kuchli portlash sodir bo‘ldi. Rossiya IIV bosh boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, portlash mahalliy vaqt bilan soat 20:10 da ro‘y bergan.

«Portlash oqibatida dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 3 kishi halok bo‘ldi, 15 kishi turli darajada tan jarohati olgan», — deb xabar berdi Moskva politsiyasi.

Tergov qo‘mitasi halok bo‘lganlar va jabrlanganlar soni aniqlanishini ma’lum qildi. Portlashdan so‘ng Moskva transport boshqarmasi Kudrin maydonidagi ko‘chalarda harakat to‘xtatilganini e’lon qildi.

Nima ma’lum?

  • Portlash sababi hozircha rasman ma’lum qilinmagan.

  • Halok bo‘lgan va jarohatlanganlar soni rasmiy organlar tomonidan aniqlanmoqda.

  • Moskva markazida harakat to‘liq to‘xtatildi.

«Hozircha portlash sababi va oqibatlari bo‘yicha tergov ishlari olib borilmoqda», — deyiladi rasmiy bayonotda.

Kudrin maydonida sodir bo‘lgan bu voqea Moskva aholisi va mehmonlarini tashvishga soldi. Hodisa bo‘yicha barcha rasmiy ma’lumotlar yangilanib boriladi.

Hodisa haqida qanday fikrdasiz? Izoh qoldiring va bu yangilikni yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

MoskvaKudrin maydoniRossiyaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiKo‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiBugun, 10:21«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...Bugun, 09:11Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiDron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiKecha, 23:5133 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordi33 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordiKecha, 22:41100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandi100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandiKecha, 20:13Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiKecha, 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda