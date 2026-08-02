Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimi

·0·Avto
Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimi

Avtomobil ixlosmandlari va mutaxassislari orasida kamdan-kam holatlarda birdek eʼtirof etiladigan transport vositalari mavjud. Shunday noyob namunalardan biri — ogʻirligi 2,4 tonnani tashkil etuvchi, dizel dvigatel bilan jihozlangan va oʻzida koʻchma oshxonani mujassam etgan oʻziga xos avtouydir. Bu kabi turar-joy furgonlari uzoq yillardan buyon sarguzasht ishqibozlari uchun orzuidagi transport vositasi boʻlib kelgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, afsonaviy Volkswagen California modeli oʻz sinfida 75 yildan ortiq vaqtdan beri mutlaq yetakchilik qilib kelmoqda. Mazkur yoʻnalishdagi ilk ildizlar 1950-yilda taqdim etilgan mashhur Type 2 camper van modeliga borib taqaladi. California nomi esa ilk bor 2004-yilda keng jamoatchilikka tanishtirilgan boʻlib, shundan buyon oʻtgan yigirma yil mobaynida nemis brendi ushbu turkumdagi avtomobillardan 200 mingdan ortigʻini sotishga muvaffaq boʻldi.

Garchi mazkur bozor segmentida mustaqil tyunerlar tomonidan tayyorlanadigan koʻplab raqobatbardosh modellar mavjud boʻlsa-da, zavod sharoitida ishlab chiqarilgan kempirlar oʻzining ishonchliligi bilan ajralib turadi. Jumladan, Mercedes-Benz Marco Polo modeli oʻzining yuqori darajadagi qulayliklari, qimmatbaho bezaklari va pnevmatik osma tizimi bilan bu boradagi standartlarni yanada yuqori bosqichga koʻtargan.

Kemping bozoridagi narxlar siyosati va yangi raqobat

Biroq, Volkswagen California har doim oddiy sayohatchilar va oilaviy dam olish ishqibozlari uchun moʻljallangan eng asosiy zavod kempiri maqomini saqlab kelgan. Shunga qaramay, soʻnggi T7 avlodiga mansub ushbu transport vositasining boshlangʻich narxi qariyb 65 ming funt sterlingni tashkil etmoqda. Agar xaridor avtomobilni chinakamiga uy sharoitidek qulay qilishni istasa, turli qoʻshimcha jihozlar va bezak paketlari uchun yana 10 ming funt sterling sarflashiga toʻgʻri keladi.

Shu nuqtai nazardan, bozorga kirib kelayotgan yangi alternativ modellar, xususan, Citroen tomonidan tayyorlanayotgan kemping avtouylari xaridorlarga yanada hamyonbop va qulay muqobil taklif qilish imkoniyatiga egami yoki yoʻq — bu hozircha avtoishqibozlar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Mazkur avtouylarning asosiy afzalligi shundaki, ular oddiy shahar mikroavtobusidan atigi bir necha daqiq ichida toʻrt kishiga moʻljallangan qulay koʻchma villaga aylana oladi. Ogʻir vazni va sekinroq tezlanishiga qaramay, bunday texnikaning asosiy qiymati uning tezligida emas, balki safar davomida taqdim etadigan erkinlik va uyqu sharoitlaridadir.

Volkswagen CaliforniaCitroenKempirAvtouyAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiGeely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiBugun, 02:51UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiUAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiBugun, 00:00Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliMuhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliKecha, 18:52Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiVolkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiKecha, 15:57Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaKecha, 11:59Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiAlfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiKecha, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi