Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimi
Avtomobil ixlosmandlari va mutaxassislari orasida kamdan-kam holatlarda birdek eʼtirof etiladigan transport vositalari mavjud. Shunday noyob namunalardan biri — ogʻirligi 2,4 tonnani tashkil etuvchi, dizel dvigatel bilan jihozlangan va oʻzida koʻchma oshxonani mujassam etgan oʻziga xos avtouydir. Bu kabi turar-joy furgonlari uzoq yillardan buyon sarguzasht ishqibozlari uchun orzuidagi transport vositasi boʻlib kelgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, afsonaviy Volkswagen California modeli oʻz sinfida 75 yildan ortiq vaqtdan beri mutlaq yetakchilik qilib kelmoqda. Mazkur yoʻnalishdagi ilk ildizlar 1950-yilda taqdim etilgan mashhur Type 2 camper van modeliga borib taqaladi. California nomi esa ilk bor 2004-yilda keng jamoatchilikka tanishtirilgan boʻlib, shundan buyon oʻtgan yigirma yil mobaynida nemis brendi ushbu turkumdagi avtomobillardan 200 mingdan ortigʻini sotishga muvaffaq boʻldi.
Garchi mazkur bozor segmentida mustaqil tyunerlar tomonidan tayyorlanadigan koʻplab raqobatbardosh modellar mavjud boʻlsa-da, zavod sharoitida ishlab chiqarilgan kempirlar oʻzining ishonchliligi bilan ajralib turadi. Jumladan, Mercedes-Benz Marco Polo modeli oʻzining yuqori darajadagi qulayliklari, qimmatbaho bezaklari va pnevmatik osma tizimi bilan bu boradagi standartlarni yanada yuqori bosqichga koʻtargan.
Kemping bozoridagi narxlar siyosati va yangi raqobatBiroq, Volkswagen California har doim oddiy sayohatchilar va oilaviy dam olish ishqibozlari uchun moʻljallangan eng asosiy zavod kempiri maqomini saqlab kelgan. Shunga qaramay, soʻnggi T7 avlodiga mansub ushbu transport vositasining boshlangʻich narxi qariyb 65 ming funt sterlingni tashkil etmoqda. Agar xaridor avtomobilni chinakamiga uy sharoitidek qulay qilishni istasa, turli qoʻshimcha jihozlar va bezak paketlari uchun yana 10 ming funt sterling sarflashiga toʻgʻri keladi.
Shu nuqtai nazardan, bozorga kirib kelayotgan yangi alternativ modellar, xususan, Citroen tomonidan tayyorlanayotgan kemping avtouylari xaridorlarga yanada hamyonbop va qulay muqobil taklif qilish imkoniyatiga egami yoki yoʻq — bu hozircha avtoishqibozlar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Mazkur avtouylarning asosiy afzalligi shundaki, ular oddiy shahar mikroavtobusidan atigi bir necha daqiq ichida toʻrt kishiga moʻljallangan qulay koʻchma villaga aylana oladi. Ogʻir vazni va sekinroq tezlanishiga qaramay, bunday texnikaning asosiy qiymati uning tezligida emas, balki safar davomida taqdim etadigan erkinlik va uyqu sharoitlaridadir.
…