Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqda

·52·Dunyo
Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqda
Qisqacha

Marokashlik «Mag‘rib Atletik Tetuan» klubi futbolchisi Faten Ben Amar al-Aziziy Ispaniyaning Seuta shahriga suzib o‘tishga uringan paytda kuchli oqimga dosh bera olmay cho‘kib ketdi. U Marokash va Seuta o‘rtasidagi migratsiya inqirozi qurbonlaridan biriga aylandi. Ispaniya rasmiylarining ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilda 60 mingga yaqin muhojir bu chegarani kesib o‘tishga uringan va qurbonlar soni kamida 67 nafarni tashkil etmoqda.

Marokashlik «Mag‘rib Atletik Tetuan» klubi futbolchisi Faten Ben Amar al-Aziziy Ispaniyaning Seuta shahriga suzib o‘tishga uringan paytda halok bo‘ldi. U bir guruh muhojirlar bilan birga bo‘g‘oz orqali chegarani kesib o‘tishga harakat qilgan, ammo kuchli oqimga dosh bera olmay, cho‘kib ketgan.

«Faten Ben Amar al-Aziziy — Marokash va Seuta o‘rtasidagi migratsiya inqirozi qurbonlaridan biri», — deb yozadi Mundo Deportivo.

Ispaniya rasmiylarining ma’lumotlariga ko‘ra, bu yil 60 mingga yaqin muhojir Marokash va Seuta o‘rtasidagi chegarani kesib o‘tishga urinishda. Qurbonlar soni kamida 67 nafarni tashkil etmoqda. Marokash rasmiylari halok bo‘lganlar va bedarak yo‘qolganlar haqida aniq ma’lumot taqdim etmagan, mahalliy OAV esa kamida 17 nafar halok bo‘lganini xabar qilmoqda.

Nima ma’lum?

  • Futbolchi qiz muhojirlar bilan suzib o‘tishga uringanida halok bo‘lgan.

  • 2024 yilda Marokash va Seuta o‘rtasidagi migratsiya inqirozi fojiali oqibatlar bilan davom etmoqda.

  • Chegarani kesib o‘tishga urinishda halok bo‘lganlar va bedarak yo‘qolganlar aniqlanmoqda.

Seuta shahriga ommaviy kirib borish va migratsiya muammosi Yevropada yana muhokama markaziga aylandi. Bu haqda qanday fikrdasiz? Izoh qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Bugun, 12:31AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borAQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 11:58Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiKo‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiBugun, 10:21Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borMoskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 10:21«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...Bugun, 09:11Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiDron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda