Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqda
Marokashlik «Mag‘rib Atletik Tetuan» klubi futbolchisi Faten Ben Amar al-Aziziy Ispaniyaning Seuta shahriga suzib o‘tishga uringan paytda kuchli oqimga dosh bera olmay cho‘kib ketdi. U Marokash va Seuta o‘rtasidagi migratsiya inqirozi qurbonlaridan biriga aylandi. Ispaniya rasmiylarining ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilda 60 mingga yaqin muhojir bu chegarani kesib o‘tishga uringan va qurbonlar soni kamida 67 nafarni tashkil etmoqda.
Marokashlik «Mag‘rib Atletik Tetuan» klubi futbolchisi Faten Ben Amar al-Aziziy Ispaniyaning Seuta shahriga suzib o‘tishga uringan paytda halok bo‘ldi. U bir guruh muhojirlar bilan birga bo‘g‘oz orqali chegarani kesib o‘tishga harakat qilgan, ammo kuchli oqimga dosh bera olmay, cho‘kib ketgan.
«Faten Ben Amar al-Aziziy — Marokash va Seuta o‘rtasidagi migratsiya inqirozi qurbonlaridan biri», — deb yozadi Mundo Deportivo.
Ispaniya rasmiylarining ma’lumotlariga ko‘ra, bu yil 60 mingga yaqin muhojir Marokash va Seuta o‘rtasidagi chegarani kesib o‘tishga urinishda. Qurbonlar soni kamida 67 nafarni tashkil etmoqda. Marokash rasmiylari halok bo‘lganlar va bedarak yo‘qolganlar haqida aniq ma’lumot taqdim etmagan, mahalliy OAV esa kamida 17 nafar halok bo‘lganini xabar qilmoqda.
Nima ma’lum?
Futbolchi qiz muhojirlar bilan suzib o‘tishga uringanida halok bo‘lgan.
2024 yilda Marokash va Seuta o‘rtasidagi migratsiya inqirozi fojiali oqibatlar bilan davom etmoqda.
Chegarani kesib o‘tishga urinishda halok bo‘lganlar va bedarak yo‘qolganlar aniqlanmoqda.
Seuta shahriga ommaviy kirib borish va migratsiya muammosi Yevropada yana muhokama markaziga aylandi. Bu haqda qanday fikrdasiz? Izoh qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…