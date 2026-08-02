Boeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladi

·28·Texno
Boeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladi
Qisqacha

Aviatsiya sanoatining yetakchi kompaniyasi bo'lgan Boeing o'zining Boeing 737 MAX 7 hamda Boeing 737 MAX 10 havo kemalari uchun sertifikatsion sinovlar dasturi muvaffaqiyatli yakunlanganini rasman e'lon qildi. Eng yirik va qamrovli sinov dasturi Boeing 737 MAX 10 modeli uchun amalga oshirilib, uchta tajriba mashinasi yordamida 976 ta sertifikatsion parvoz bajarildi va taxminan 1040 soatlik yer usti sinovlaridan o'tkazildi.

Aviatsiya sanoatining yetakchi kompaniyalaridan biri boʻlgan Boeing oʻzining eng yangi Boeing 737 MAX 7 hamda Boeing 737 MAX 10 havo kemalari uchun sertifikatsion sinovlar dasturi muvaffaqiyatli yakunlanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu muhim bosqich AQSh Federal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasidan (FAA) rasmiy sertifikatlarni qoʻlga kiritish yoʻlidagi eng yirik texnik toʻsiqdan muvaffaqiyatli oʻtilganini anglatadi, garchi yakuniy sertifikatsiya jarayoni hali toʻliq yakuniga yetmagan boʻlsa-da. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonining koʻlami va asosiy bosqichlari

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng yirik va qamrovli sinov dasturi Boeing 737 MAX 10 modeli uchun amalga oshirildi. Mazkur samolyot uchta tajriba mashinasi yordamida umumiy davomiyligi 2060 soatdan ortiq boʻlgan 976 ta sertifikatsion parvozni muvaffaqiyatli bajarib chiqdi. Shuningdek, layner taxminan 1040 soatlik yer usti sinovlaridan ham oʻtkazildi.

Sinovlar davomida mutaxassislar dvigatellarning muzlashga qarshi tizimi ishini, hujum burchagini aniqlashning takomillashtirilgan tizimini hamda nam uchish-qoʻnish yoʻlagidagi tormozlanish samaradorligini sinchkovlik bilan tekshirdilar. Shu bilan birga, shassi xarakteristikalari oʻrganilib, maksimal tezlikda parvozni toʻxtatish boʻshicha sinovlar bajarildi. Dasturning yakuniy bosqichi sifatida salon tizimlari, jumladan, avariya signallari va yoʻlovchilarni xabardor qilish tizimlarining eshitilishi tekshirildi.

Hujjatlarni rasmiylashtirish va kelgusi rejalar

Boeing vakillarining taʼkidlashicha, endi kompaniya sinov natijalarini tahlil qilish, xavfsizlikni baholash tartib-qoidalarini yakunlash hamda yakuniy hujjatlar paketini FAA idorasiga taqdim etish ishlarini amalga oshirishi lozim. Qizigʻi shundaki, Boeing 737 MAX 10 oxirgi sertifikatsion parvozini sinovchi uchuvchi Den Mengel boshqaruvida amalga oshirdi — aynan shu uchuvchi toʻrt yil muqaddam ushbu samolyotni ilk bor osmonga koʻtargan edi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, Boeing 737 MAX 7 modeli hujjatlarni tayyorlash boʻyicha biroz oldinda bormoqda va hozirning oʻzida sertifikatlash uchun zarur boʻlgan materiallarning taxminan 95 foizini yakunlab qoʻygan. Ishlab chiqaruvchi avvalgi jadvalni saqlab qolgan holda, FAA sertifikatlari 2026-yilning oxirigacha olinishini, ilk yetkazib berishlar esa 2027-yilda boshlanishini rejalashtirmoqda.

Yangi avlod 737 MAX versiyalarini Boeing kompaniyasining yirik buyurtmachilari uzoq vaqtdan beri kutishmoqda. Xususan, Southwest Airlines aviakompaniyasi MAX 7 samolyotlarini olishni rejalashtirgan boʻlsa, United Airlines hamda Delta Air Lines uzaytirilgan MAX 10 versiyasini kutayotgan asosiy tashuvchilar qatoriga kiradi. Qolaversa, sinovlar davomida tasdiqlangan barcha oʻzgarishlar, jumladan, dvigatellar uchun yangilangan muzlashga qarshi tizimlar nafaqat yangi samolyotlarga, balki hozirda foydalanilayotgan 737 MAX oilasiga mansub barcha mavjud laynerlarga ham joriy etiladi.

BoeingAviatsiyaSamolyotFAATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiHonor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiBugun, 06:58Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiAvtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiBugun, 06:23AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiBugun, 05:51Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiSnapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiBugun, 05:21Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiTer tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiBugun, 04:57Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxRogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxBugun, 03:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi