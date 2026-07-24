Bogdan Guskov Ankalayevga qarshi jang oldidan ishonchli gapirdi

·75·Sport
Bogdan Guskov Ankalayevga qarshi jang oldidan ishonchli gapirdi

UFC yarim og‘ir vazn reytingida o‘ninchi o‘rinni egallab turgan Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta sinovlardan biriga tayyorlanmoqda. O‘zbekistonlik jangchi Abu-Dabidagi UFC Fight Night 282 turnirining markaziy bahsida Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqadi.

Guskov bu to‘qnashuvda ham anderdog sifatida baholanayotgan bo‘lishi mumkinligini tan oldi. Biroq uning aytishicha, bunday maqom faoliyati davomida doimiy hamrohi bo‘lgan va bu safar ham ruhiy bosim tug‘dirmaydi.

Guskovni faoliyatidagi eng katta jang kutmoqda

Bogdan Guskov yarim og‘ir vazn divizionining yuqori reytingdagi vakillaridan biri Magomed Ankalayev bilan to‘qnashadi.

Bahs Abu-Dabida o‘tkaziladigan UFC Fight Night 282 turnirining markaziy jangi sifatida belgilangan. Bu o‘zbekistonlik sportchi uchun nafaqat navbatdagi bellashuv, balki diviziondagi mavqeini keskin oshirish imkoniyati ham bo‘lishi mumkin.

Jang haqida

Ma’lumot

Turnir

UFC Fight Night 282

Manzil

Abu-Dabi

Juftlik

Bogdan Guskov — Magomed Ankalayev

Guskov reytingi

10-o‘rin

Bahs maqomi

Turnirning markaziy jangi

«Har bir jangimda anderdog edim»

Jang oldidan fikr bildirgan Guskov raqiblarining aksariyati undan yuqori baholanganini eslatdi.

«Faoliyatimga, ayniqsa UFCdagi janglarimga nazar tashlasak, menda hammasi yuqoriga ko‘tarilib kelyapti. Barcha yigitlar doim top o‘rinlarda edi. Bu men uchun yangilik emas. Har bir jangimda anderdog edim. Lekin bu men uchun ahamiyatsiz», — dedi Guskov.

Ushbu so‘zlar sportchining tashqi baholarga emas, o‘z tayyorgarligi va imkoniyatlariga e’tibor qaratayotganini ko‘rsatadi.

Anderdog maqomi nega uni qo‘rqitmayapti?

Guskov UFCdagi faoliyati davomida bir necha bor yuqori baholangan raqiblarga qarshi oktagonga chiqqan.

Shu sabab u jang oldidan berilgan koeffitsiyentlar yoki mutaxassislar taxminini hal qiluvchi omil deb hisoblamaydi. Uning uchun asosiy maqsad — oktagonda o‘z rejasini amalga oshirish va qisqa imkoniyatdan maksimal foydalanish.

Ankalayevga qarshi g‘alaba Guskovga:

  • reytingda yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish;

  • chempionlik poygasiga yaqinlashish;

  • UFCdagi eng katta nomlardan biriga aylanish;

  • faoliyatidagi eng muhim natijani qayd etish imkonini berishi mumkin.

Ankalayev jiddiy sinov bo‘ladi

Magomed Ankalayev yarim og‘ir vazn toifasidagi eng xavfli jangchilardan biri sifatida baholanadi. Uning yuqori darajadagi kurashi, masofani nazorat qilishi va jang sur’atini boshqarish qobiliyati Guskov uchun murakkab vazifa bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonlik jangchining asosiy qurollaridan biri esa kuchli zarbalar va bellashuvni muddatidan oldin yakunlash qobiliyatidir. Shu bois bahsda bitta aniq harakat ham butun ssenariyni o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Abu-Dabida katta sensatsiya bo‘ladimi?

Guskov bu jangga reytingda pastroq turgan da’vogar sifatida chiqsa-da, u bunday vaziyatga o‘rganib qolganini aytmoqda.

Ankalayev uchun bu yuqori mavqeini saqlab qolish jangi bo‘lsa, Bogdan uchun butun faoliyatini yangi bosqichga olib chiqadigan imkoniyatdir. Endi barcha savollarga javob oktagonda beriladi.

Sizningcha, Bogdan Guskov Ankalayevga qarshi sensatsiya qayd eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevUFCAbu DhabiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi