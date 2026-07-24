Bogdan Guskov Ankalayevga qarshi jang oldidan ishonchli gapirdi
UFC yarim og‘ir vazn reytingida o‘ninchi o‘rinni egallab turgan Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta sinovlardan biriga tayyorlanmoqda. O‘zbekistonlik jangchi Abu-Dabidagi UFC Fight Night 282 turnirining markaziy bahsida Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqadi.
Guskov bu to‘qnashuvda ham anderdog sifatida baholanayotgan bo‘lishi mumkinligini tan oldi. Biroq uning aytishicha, bunday maqom faoliyati davomida doimiy hamrohi bo‘lgan va bu safar ham ruhiy bosim tug‘dirmaydi.
Guskovni faoliyatidagi eng katta jang kutmoqda
Bogdan Guskov yarim og‘ir vazn divizionining yuqori reytingdagi vakillaridan biri Magomed Ankalayev bilan to‘qnashadi.
Bahs Abu-Dabida o‘tkaziladigan UFC Fight Night 282 turnirining markaziy jangi sifatida belgilangan. Bu o‘zbekistonlik sportchi uchun nafaqat navbatdagi bellashuv, balki diviziondagi mavqeini keskin oshirish imkoniyati ham bo‘lishi mumkin.
Jang haqida
Ma’lumot
Turnir
UFC Fight Night 282
Manzil
Abu-Dabi
Juftlik
Bogdan Guskov — Magomed Ankalayev
Guskov reytingi
10-o‘rin
Bahs maqomi
Turnirning markaziy jangi
«Har bir jangimda anderdog edim»
Jang oldidan fikr bildirgan Guskov raqiblarining aksariyati undan yuqori baholanganini eslatdi.
«Faoliyatimga, ayniqsa UFCdagi janglarimga nazar tashlasak, menda hammasi yuqoriga ko‘tarilib kelyapti. Barcha yigitlar doim top o‘rinlarda edi. Bu men uchun yangilik emas. Har bir jangimda anderdog edim. Lekin bu men uchun ahamiyatsiz», — dedi Guskov.
Ushbu so‘zlar sportchining tashqi baholarga emas, o‘z tayyorgarligi va imkoniyatlariga e’tibor qaratayotganini ko‘rsatadi.
Anderdog maqomi nega uni qo‘rqitmayapti?
Guskov UFCdagi faoliyati davomida bir necha bor yuqori baholangan raqiblarga qarshi oktagonga chiqqan.
Shu sabab u jang oldidan berilgan koeffitsiyentlar yoki mutaxassislar taxminini hal qiluvchi omil deb hisoblamaydi. Uning uchun asosiy maqsad — oktagonda o‘z rejasini amalga oshirish va qisqa imkoniyatdan maksimal foydalanish.
Ankalayevga qarshi g‘alaba Guskovga:
reytingda yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish;
chempionlik poygasiga yaqinlashish;
UFCdagi eng katta nomlardan biriga aylanish;
faoliyatidagi eng muhim natijani qayd etish imkonini berishi mumkin.
Ankalayev jiddiy sinov bo‘ladi
Magomed Ankalayev yarim og‘ir vazn toifasidagi eng xavfli jangchilardan biri sifatida baholanadi. Uning yuqori darajadagi kurashi, masofani nazorat qilishi va jang sur’atini boshqarish qobiliyati Guskov uchun murakkab vazifa bo‘lishi mumkin.
O‘zbekistonlik jangchining asosiy qurollaridan biri esa kuchli zarbalar va bellashuvni muddatidan oldin yakunlash qobiliyatidir. Shu bois bahsda bitta aniq harakat ham butun ssenariyni o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Abu-Dabida katta sensatsiya bo‘ladimi?
Guskov bu jangga reytingda pastroq turgan da’vogar sifatida chiqsa-da, u bunday vaziyatga o‘rganib qolganini aytmoqda.
Ankalayev uchun bu yuqori mavqeini saqlab qolish jangi bo‘lsa, Bogdan uchun butun faoliyatini yangi bosqichga olib chiqadigan imkoniyatdir. Endi barcha savollarga javob oktagonda beriladi.
Sizningcha, Bogdan Guskov Ankalayevga qarshi sensatsiya qayd eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…