Intel 1,4 nanometrli chiplar poygasida TSMC bilan tenglashmoqda: ishlab chiqarish 2028-yilda

·42·Texno
Intel 1,4 nanometrli chiplar poygasida TSMC bilan tenglashmoqda: ishlab chiqarish 2028-yilda

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining yetakchi vakili Intel korporatsiyasi oʻzining eng ilgʻor texnologik jarayoni — 14A (1,4 nanometr toifasi) boʻyicha ommaviy ishlab chiqarishni rejalashtirilganidan bir yil oldin, yaʼni 2028-yilda boshlashini rasman tasdiqladi. Ushbu qadam kompaniyaning soʻnggi yillarda texnologik poygada ortda qolgan mavqeini tiklash va asosiy raqobatchisi boʻlgan Tayvanning TSMC kompaniyasi bilan tenglashish strategiyasining muhim qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Intel bosh direktori Lip-Bu Tan ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha hisobot davomida yangi texnologiyaga oʻtish jarayoni kutilganidan tezroq ketayotganini maʼlum qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya 2027-yilning ikkinchi yarmidayoq 14A texnologiyasi asosida oʻzining ilk sinov protsessorlarini chiqarishni niyat qilgan. Ommaviy ishlab chiqarishni kengaytirish boʻyicha yakuniy qaror esa 2028-yilning ikkinchi choragida qabul qilinishi kutilmoqda.

"Meni Intel 14A texnologik jarayoniga mijozlarning qiziqishi ortib borayotgani quvontirmoqda. Ishonchim komilki, 14A unumdorlik, energiya samaradorligi, komponentlar zichligi va tannarx kabi asosiy koʻrsatkichlar boʻyicha bozorda yuqori raqobatbardosh yechimga aylanadi", — deya taʼkidladi Lip-Bu Tan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi texnologiya nafaqat Intel mahsulotlari, balki tashqi buyurtmachilar uchun ham jozibador boʻladi.

Intel Foundry boʻlinmasining muvaffaqiyati

Intel kompaniyasining shartnomaviy asosda chiplar tayyorlovchi Intel Foundry boʻlinmasi ham ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra, Intel 7, Intel 3 va Intel 18A texnologik jarayonlari ichki ishlab chiqarish rejalaridan oʻzib ketgan. Bu muvaffaqiyat kristallarning yaroqlilik darajasi oshgani, plastinalarni tayyorlash vaqti qisqargani va ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtirilgani bilan izohlanmoqda.

Hozirgi vaqtda kompaniya asosiy eʼtiborni 18A texnologiyasiga qaratgan boʻlib, u yaqin kelajakdagi protsessorlar avlodi uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Hatto ushbu texnologiyaning takomillashtirilgan 18A-P versiyasini sinovdan oʻtkazish ham boshlab yuborilgan. Biroq, Intel aynan 14A texnologiyasini chipsozlik sanoatidagi navbatdagi ulkan sakrash deb hisoblamoqda.

Kelajak texnologiyasining afzalliklari

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi 1,4 nanometrli texnologiya 18A bilan solishtirganda tranzistorlarning yaxshiroq tavsiflariga ega va nuqsonlar soni sezilarli darajada kamaygan. Hamkorlar uchun allaqachon PDK 0.5 ishlab chiqish vositalari toʻplami taqdim etilgan, oktyabr oyida esa yanada keng funksiyali PDK 0.9 versiyasi chiqarilishi kutilmoqda.

Intel hozirda yangi texnologik jarayon uchun tayyor IP-bloklar kutubxonasini kengaytirmoqda va potensial buyurtmachilar bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Hozircha aniq mijozlar nomlari oshkor etilmagan boʻlsa-da, kompaniya 14A texnologiyasiga boʻlgan talab ham ichki boʻlinmalar, ham tashqi mikrosxema ishlab chiquvchilari tomonidan barqaror oʻsib borayotganini qayd etgan.

Ushbu yangiliklar fonida Intel oʻzining global bozordagi oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda. Agar 2028-yilda 1,4 nanometrli chiplar ishlab chiqarish muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyilsa, bu kompyuter texnikasi va sunʼiy intellekt tizimlari uchun yangi davrni boshlab berishi mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kelajakda yanada kuchli va tejamkor noutbuk hamda server qurilmalarining paydo boʻlishini anglatadi.

IntelChipTexnologiyaProtsessorYarimoʻtkazgich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob