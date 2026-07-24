Intel 1,4 nanometrli chiplar poygasida TSMC bilan tenglashmoqda: ishlab chiqarish 2028-yilda
Yarimoʻtkazgichlar sanoatining yetakchi vakili Intel korporatsiyasi oʻzining eng ilgʻor texnologik jarayoni — 14A (1,4 nanometr toifasi) boʻyicha ommaviy ishlab chiqarishni rejalashtirilganidan bir yil oldin, yaʼni 2028-yilda boshlashini rasman tasdiqladi. Ushbu qadam kompaniyaning soʻnggi yillarda texnologik poygada ortda qolgan mavqeini tiklash va asosiy raqobatchisi boʻlgan Tayvanning TSMC kompaniyasi bilan tenglashish strategiyasining muhim qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Intel bosh direktori Lip-Bu Tan ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha hisobot davomida yangi texnologiyaga oʻtish jarayoni kutilganidan tezroq ketayotganini maʼlum qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya 2027-yilning ikkinchi yarmidayoq 14A texnologiyasi asosida oʻzining ilk sinov protsessorlarini chiqarishni niyat qilgan. Ommaviy ishlab chiqarishni kengaytirish boʻyicha yakuniy qaror esa 2028-yilning ikkinchi choragida qabul qilinishi kutilmoqda.
"Meni Intel 14A texnologik jarayoniga mijozlarning qiziqishi ortib borayotgani quvontirmoqda. Ishonchim komilki, 14A unumdorlik, energiya samaradorligi, komponentlar zichligi va tannarx kabi asosiy koʻrsatkichlar boʻyicha bozorda yuqori raqobatbardosh yechimga aylanadi", — deya taʼkidladi Lip-Bu Tan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi texnologiya nafaqat Intel mahsulotlari, balki tashqi buyurtmachilar uchun ham jozibador boʻladi.
Intel Foundry boʻlinmasining muvaffaqiyatiIntel kompaniyasining shartnomaviy asosda chiplar tayyorlovchi Intel Foundry boʻlinmasi ham ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra, Intel 7, Intel 3 va Intel 18A texnologik jarayonlari ichki ishlab chiqarish rejalaridan oʻzib ketgan. Bu muvaffaqiyat kristallarning yaroqlilik darajasi oshgani, plastinalarni tayyorlash vaqti qisqargani va ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtirilgani bilan izohlanmoqda.
Hozirgi vaqtda kompaniya asosiy eʼtiborni 18A texnologiyasiga qaratgan boʻlib, u yaqin kelajakdagi protsessorlar avlodi uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Hatto ushbu texnologiyaning takomillashtirilgan 18A-P versiyasini sinovdan oʻtkazish ham boshlab yuborilgan. Biroq, Intel aynan 14A texnologiyasini chipsozlik sanoatidagi navbatdagi ulkan sakrash deb hisoblamoqda.
Kelajak texnologiyasining afzalliklariKompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi 1,4 nanometrli texnologiya 18A bilan solishtirganda tranzistorlarning yaxshiroq tavsiflariga ega va nuqsonlar soni sezilarli darajada kamaygan. Hamkorlar uchun allaqachon PDK 0.5 ishlab chiqish vositalari toʻplami taqdim etilgan, oktyabr oyida esa yanada keng funksiyali PDK 0.9 versiyasi chiqarilishi kutilmoqda.
Intel hozirda yangi texnologik jarayon uchun tayyor IP-bloklar kutubxonasini kengaytirmoqda va potensial buyurtmachilar bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Hozircha aniq mijozlar nomlari oshkor etilmagan boʻlsa-da, kompaniya 14A texnologiyasiga boʻlgan talab ham ichki boʻlinmalar, ham tashqi mikrosxema ishlab chiquvchilari tomonidan barqaror oʻsib borayotganini qayd etgan.
Ushbu yangiliklar fonida Intel oʻzining global bozordagi oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda. Agar 2028-yilda 1,4 nanometrli chiplar ishlab chiqarish muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyilsa, bu kompyuter texnikasi va sunʼiy intellekt tizimlari uchun yangi davrni boshlab berishi mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kelajakda yanada kuchli va tejamkor noutbuk hamda server qurilmalarining paydo boʻlishini anglatadi.
…