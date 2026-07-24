«Barselona»da kutilmagan isyon: Ferran Torres Flikni rad etib, «PSJ»ga o‘tmoqda
Kataloniyaning «Barselona» klubi atrofida yana bir shov-shuvli transfer janjali avj olmoqda. Jamoaning mahoratli hujumchisi Ferran Torres yaqin vaqt ichida Fransiyaning «PSJ» klubi safiga o‘tishi mumkin. Ispaniyaning nufuzli El Desmarque nashri xabariga ko‘ra, futbolchi «blaugranas» taklif qilgan yangi shartnoma shartlaridan mutlaqo qoniqmagan va jamoani tark etishga shay turibdi.
Zamin.uz ushbu kutilmagan transfer shov-shuvi va uning ortida turgan asl sabablarni tahlil qiladi.
1. Xansi Flik va maoshdan norozilik: Torres nega ranjidi?
Ferran Torres Kataloniya klubi rahbariyati unga taklif etgan yangi kelishuvdan va maydondagi o‘rnidan mutlaqo norozi. Futbolchi o‘zini jamoada yetarlicha qadrlanmayotganini his qilmoqda va shartlar zudlik bilan yaxshilanmasa, kiyim almashtirish xonasini tark etishga tayyor.
Maosh muammosi: Taklif qilingan yangi ish haqi miqdori futbolchining talablariga umuman mos kelmaydi.
Xansi Flik omili: Yangi bosh murabbiy Xansi-Diter Flik qo‘l ostida Torresga asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin va yetarli o‘yin amaliyoti kafolatlanmagan.
2. Luis Enrike chorlovi: «PSJ»dagi asosiy rol
Parij klubining taklifi haqida futbolchining agentlari allaqachon xabardor qilingan. Torres uchun bu variant juda jozibador ko‘rinmoqda.
Insayd ma’lumotlarga ko‘ra:
«PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike Ferran Torresning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi va unga parijliklarning yangilangan tarkibida muhim, yetakchi rolni topshirishga tayyor. Bu omil futbolchining qaroriga hal qiluvchi ta’sir o‘tkazishi mumkin.
Barselona va PSJ: Torres uchun tanlov taqqoslamasi
Ko‘rsatkich va omillar
«Barselona»da
«PSJ»dagi istiqbol
Murabbiy yondashuvi
Xansi Flik (Zaxira va rotatsiya)
Luis Enrike (Asosiy tarkib kafolati)
Moliyaviy shartlar
Qisqartirilgan / Past maosh
Yuqori maosh va jozibador bonuslar
Klubdagi mavqei
«Yetarlicha qadrlanmagan» his-tuyg‘u
Jamoaning asosiy hujumchilaridan biri
3. Deku 50 million yevro so‘ramoqda: Transfer tafsilotlari
Ferran Torresning «Barselona» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning iyuniga qadar mo‘ljallangan. Ammo klubning sport direktori Deku vaziyatni cho‘zib o‘tirmoqchi emas.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Kataloniya klubi rahbariyati futbolchining ehtimoliy transferi uchun taxminan 50 million yevro atrofida tovon puli so‘ramoqda. Agar «PSJ» bu summani to‘lashga rozi bo‘lsa, shartnoma yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi mumkin.
Sizningcha, Torres to‘g‘ri qaror qabul qilmoqdami?
Ferran Torresning «PSJ»ga o‘tishi ikkala klub uchun ham yozgi transfer oynasining eng yirik voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
Ushbu qaynok futbol yangiligini «Barselona» va «PSJ» muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga, sport chatlaringizga darhol yuboring!
Ferran Torres «Barselona»da qolishi kerakmi yoki Luis Enrike qo‘l ostiga o‘tgani ma’qulmi? o‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…