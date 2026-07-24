«Barselona»da kutilmagan isyon: Ferran Torres Flikni rad etib, «PSJ»ga o‘tmoqda

·151·Sport
«Barselona»da kutilmagan isyon: Ferran Torres Flikni rad etib, «PSJ»ga o‘tmoqda

Kataloniyaning «Barselona» klubi atrofida yana bir shov-shuvli transfer janjali avj olmoqda. Jamoaning mahoratli hujumchisi Ferran Torres yaqin vaqt ichida Fransiyaning «PSJ» klubi safiga o‘tishi mumkin. Ispaniyaning nufuzli El Desmarque nashri xabariga ko‘ra, futbolchi «blaugranas» taklif qilgan yangi shartnoma shartlaridan mutlaqo qoniqmagan va jamoani tark etishga shay turibdi.

Zamin.uz ushbu kutilmagan transfer shov-shuvi va uning ortida turgan asl sabablarni tahlil qiladi.

1. Xansi Flik va maoshdan norozilik: Torres nega ranjidi?

Ferran Torres Kataloniya klubi rahbariyati unga taklif etgan yangi kelishuvdan va maydondagi o‘rnidan mutlaqo norozi. Futbolchi o‘zini jamoada yetarlicha qadrlanmayotganini his qilmoqda va shartlar zudlik bilan yaxshilanmasa, kiyim almashtirish xonasini tark etishga tayyor.

  • Maosh muammosi: Taklif qilingan yangi ish haqi miqdori futbolchining talablariga umuman mos kelmaydi.

  • Xansi Flik omili: Yangi bosh murabbiy Xansi-Diter Flik qo‘l ostida Torresga asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin va yetarli o‘yin amaliyoti kafolatlanmagan.

2. Luis Enrike chorlovi: «PSJ»dagi asosiy rol

Parij klubining taklifi haqida futbolchining agentlari allaqachon xabardor qilingan. Torres uchun bu variant juda jozibador ko‘rinmoqda.

Insayd ma’lumotlarga ko‘ra:

«PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike Ferran Torresning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi va unga parijliklarning yangilangan tarkibida muhim, yetakchi rolni topshirishga tayyor. Bu omil futbolchining qaroriga hal qiluvchi ta’sir o‘tkazishi mumkin.

Barselona va PSJ: Torres uchun tanlov taqqoslamasi

Ko‘rsatkich va omillar

«Barselona»da

«PSJ»dagi istiqbol

Murabbiy yondashuvi

Xansi Flik (Zaxira va rotatsiya)

Luis Enrike (Asosiy tarkib kafolati)

Moliyaviy shartlar

Qisqartirilgan / Past maosh

Yuqori maosh va jozibador bonuslar

Klubdagi mavqei

«Yetarlicha qadrlanmagan» his-tuyg‘u

Jamoaning asosiy hujumchilaridan biri

3. Deku 50 million yevro so‘ramoqda: Transfer tafsilotlari

Ferran Torresning «Barselona» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning iyuniga qadar mo‘ljallangan. Ammo klubning sport direktori Deku vaziyatni cho‘zib o‘tirmoqchi emas.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Kataloniya klubi rahbariyati futbolchining ehtimoliy transferi uchun taxminan 50 million yevro atrofida tovon puli so‘ramoqda. Agar «PSJ» bu summani to‘lashga rozi bo‘lsa, shartnoma yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi mumkin.

Sizningcha, Torres to‘g‘ri qaror qabul qilmoqdami?

Ferran Torresning «PSJ»ga o‘tishi ikkala klub uchun ham yozgi transfer oynasining eng yirik voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Ushbu qaynok futbol yangiligini «Barselona» va «PSJ» muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga, sport chatlaringizga darhol yuboring!

Ferran Torres «Barselona»da qolishi kerakmi yoki Luis Enrike qo‘l ostiga o‘tgani ma’qulmi? o‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi