Michael Olise Nyu-Yorkdagi havaskorlar oʻyinida barchani hayratda qoldirdi
Bavariya va Fransiya terma jamoasi yulduzi Michael Olise kutilmagan harakati bilan futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Yaqinda yakuniga yetgan Jahon chempionatidan soʻng taʼtilga chiqqan mahoratli vinger Nyu-York koʻchalarida oddiy havaskorlar bilan futbol oʻynab, muxlislarni hayratda qoldirdi. Bu voqea yulduz futbolchining oʻyinga boʻlgan samimiy muhabbatini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 24 yoshli futbolchi Nyu-Yorkdagi jamoat maydonlaridan birida GoodRec platformasi tomonidan tashkil etilgan oʻyinga qoʻshilgan. Eng qizigʻi shundaki, sobiq Kristal Pelas yulduzi maydonga maxsus butsalarda emas, balki oddiy paypoqlarda va keng shimda tushgan. Shunga qaramay, u oʻzining texnik mahoratini namoyish etib, oʻng qanotdan markazga yorib kirish kabi anʼanaviy uslublarini qoʻllagan.
Paypoqda ham eng yaxshisiOʻyin yakunlangach, Michael Olise barcha ishtirokchilar bilan suratga tushdi va muxlislar bilan muloqot qildi. Tashkilotchilar ijtimoiy tarmoqlarda ushbu lahzalarni ulashib, "U bizni hatto paypoqlarda ham magʻlub etdi. Nyu-Yorkdagi oʻyinimizga kelganingiz uchun rahmat!" deya minnatdorchilik bildirishdi. Bu holat professional futbolchilarning oddiy muxlislar bilan qanchalik yaqin boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi.
Ushbu spontan uchrashuv Olise uchun juda muvaffaqiyatli oʻtgan mavsumning mantiqiy davomi boʻldi. U Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida yettita golli uzatmani amalga oshirib, Les Bleus uchun yangi rekord oʻrnatdi. Uning xalqaro maydondagi va klub miqyosidagi koʻrsatkichlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda.
Maʼlumot uchun, Michael Olise oʻtgan mavsumda Bavariya tarkibida barcha turnirlarda 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Myunxenliklar rahbariyati va muxlislari hujumchining bunday ajoyib sport formasini yangi mavsumda ham saqlab qolishiga umid qilishmoqda.
Hozirda futbolchi qisqa muddatli taʼtilni davom ettirmoqda. Tez orada u Bavariya qarorgohiga qaytib, yangi mavsum oldidan tayyorgarlik mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Bundesliga giganti Jahon chempionatining soʻnggi bosqichlarigacha yetib borgan oʻz yetakchilarining jismoniy holatini tiklash masalasiga alohida eʼtibor qaratmoqda.
…