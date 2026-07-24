Michael Olise Nyu-Yorkdagi havaskorlar oʻyinida barchani hayratda qoldirdi

·47·Sport
Michael Olise Nyu-Yorkdagi havaskorlar oʻyinida barchani hayratda qoldirdi

Bavariya va Fransiya terma jamoasi yulduzi Michael Olise kutilmagan harakati bilan futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Yaqinda yakuniga yetgan Jahon chempionatidan soʻng taʼtilga chiqqan mahoratli vinger Nyu-York koʻchalarida oddiy havaskorlar bilan futbol oʻynab, muxlislarni hayratda qoldirdi. Bu voqea yulduz futbolchining oʻyinga boʻlgan samimiy muhabbatini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 24 yoshli futbolchi Nyu-Yorkdagi jamoat maydonlaridan birida GoodRec platformasi tomonidan tashkil etilgan oʻyinga qoʻshilgan. Eng qizigʻi shundaki, sobiq Kristal Pelas yulduzi maydonga maxsus butsalarda emas, balki oddiy paypoqlarda va keng shimda tushgan. Shunga qaramay, u oʻzining texnik mahoratini namoyish etib, oʻng qanotdan markazga yorib kirish kabi anʼanaviy uslublarini qoʻllagan.

Paypoqda ham eng yaxshisi

Oʻyin yakunlangach, Michael Olise barcha ishtirokchilar bilan suratga tushdi va muxlislar bilan muloqot qildi. Tashkilotchilar ijtimoiy tarmoqlarda ushbu lahzalarni ulashib, "U bizni hatto paypoqlarda ham magʻlub etdi. Nyu-Yorkdagi oʻyinimizga kelganingiz uchun rahmat!" deya minnatdorchilik bildirishdi. Bu holat professional futbolchilarning oddiy muxlislar bilan qanchalik yaqin boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi.

Ushbu spontan uchrashuv Olise uchun juda muvaffaqiyatli oʻtgan mavsumning mantiqiy davomi boʻldi. U Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida yettita golli uzatmani amalga oshirib, Les Bleus uchun yangi rekord oʻrnatdi. Uning xalqaro maydondagi va klub miqyosidagi koʻrsatkichlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda.

Maʼlumot uchun, Michael Olise oʻtgan mavsumda Bavariya tarkibida barcha turnirlarda 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Myunxenliklar rahbariyati va muxlislari hujumchining bunday ajoyib sport formasini yangi mavsumda ham saqlab qolishiga umid qilishmoqda.

Hozirda futbolchi qisqa muddatli taʼtilni davom ettirmoqda. Tez orada u Bavariya qarorgohiga qaytib, yangi mavsum oldidan tayyorgarlik mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Bundesliga giganti Jahon chempionatining soʻnggi bosqichlarigacha yetib borgan oʻz yetakchilarining jismoniy holatini tiklash masalasiga alohida eʼtibor qaratmoqda.

Michael OliseBavariyaFutbolNyu-YorkBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi