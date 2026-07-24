Tramp Eronga yirik zarba ehtimolini aytdi: Tehron ogohlantirdi

·146·Dunyo
Tramp Eronga yirik zarba ehtimolini aytdi: Tehron ogohlantirdi

AQSH prezidenti Donald Tramp Eronga avvalgilaridan ham kengroq hujum uyushtirish imkoniyatini ko‘rib chiqayotganini aytdi. Axios muxbiri Barak Ravidning xabar berishicha, Amerika rahbari qaror qabul qilishga yaqin va Vashington ehtimoliy operatsiyaga tayyor.

Tehron esa ushbu bayonotlarga keskin munosabat bildirdi. Eron rasmiylari mamlakat infratuzilmasiga har qanday hujum javobsiz qolmasligini ma’lum qildi.

Tramp: «Qaror qabul qilishga yaqinman»

Axios muxbiri Barak Ravid X ijtimoiy tarmog‘ida Tramp bilan suhbatidan iqtibos keltirdi.

«Men Eronga ommaviy hujum qilish imkoniyatini ko‘rib chiqyapman. Avvalgilaridan ham kattaroq. Men qaror qabul qilishga yaqin qoldim. Biz bunga to‘liq tayyormiz», — degan AQSH prezidenti jurnalistga.

Ushbu bayonot Vashington va Tehron o‘rtasidagi ziddiyat yanada xavfli bosqichga chiqishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Biroq hozircha ehtimoliy operatsiyaning aniq sanasi, nishonlari va ko‘lami rasman ochiqlangani yo‘q.

Eron tahdidlarni «nochorlik belgisi» deb atadi

Eron oliy rahbari maslahatchisi Mohsen Rizoiy AQSHning tahdidlari va Eron infratuzilmasiga ehtimoliy zarbalar haqidagi bayonotlarini Vashingtonning «umidsizligi» sifatida baholadi.

«Infratuzilmaga qilingan hujumlarga Eronning javobi keskin va qat’iy bo‘ladi», — deya ogohlantirdi Rizoiy.

Uning ta’kidlashicha, AQSH rahbariyatining so‘nggi harakatlari kuch namoyishi emas, balki vaziyatni nazorat qilishdagi qiyinchiliklarni aks ettiradi.

Rizoiy, shuningdek, Shalmchada ziyoratchilarga qarshi sodir etilgan hujumni tilga oldi. Biroq keltirilgan ma’lumotlarda mazkur voqeaning tafsilotlari va unga AQSHning aloqadorligini tasdiqlovchi dalillar ochiqlanmagan.

Eron harbiy qo‘mondonligi ham bayonot berdi

Pars Today agentligi ma’lumotiga ko‘ra, Eron Markaziy harbiy qo‘mondonligi — «Xotam al-Anbiya» ham Trampning bayonotlariga munosabat bildirgan.

Qo‘mondonlik bayonotida AQSH prezidentiga nisbatan o‘ta keskin va haqoratli ta’riflar ishlatilib, Eron infratuzilmasiga zarba berish tahdidi qoralangan.

EADaily ham mazkur bayonotni keltirgan. Biroq undagi emotsional va haqoratli iboralar Eron tomonining pozitsiyasini aks ettiradi va mustaqil fakt sifatida qabul qilinmasligi lozim.

Infratuzilmaga zarba nimalarni anglatishi mumkin?

Eron tomonining asosiy xavotiri mamlakatning strategik obyektlariga ehtimoliy hujumlar bilan bog‘liq.

Bunday nishonlar qatoriga nazariy jihatdan:

  • energetika obyektlari;

  • harbiy bazalar;

  • transport va aloqa tarmoqlari;

  • neft-gaz infratuzilmasi;

  • mudofaa sanoati obyektlari

kirishi mumkin.

Biroq AQSH ma’muriyati qaysi obyektlarni ko‘rib chiqayotgani haqida rasmiy ma’lumot bermagan. Shu sabab muayyan nishonlar haqidagi taxminlar tasdiqlanmaganligicha qolmoqda.

Yangi keskinlashuv mintaqa uchun qanday xavf tug‘diradi?

AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv Yaqin Sharqdagi vaziyatga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ehtimoliy oqibatlar orasida mintaqadagi harbiy qarama-qarshilikning kengayishi, neft narxlarining ko‘tarilishi, dengiz savdo yo‘llarida xavf kuchayishi va AQSHning mintaqadagi ittifoqchilariga qarshi javob hujumlari xavfi bor.

Ayni paytda tomonlarning keskin bayonotlari diplomatik yechim imkoniyatini yanada cheklamoqda. Tramp yakuniy qaror qabul qilgan-qilmagani va Tehronning ehtimoliy javobi qanday bo‘lishi keyingi voqealar rivojini belgilab beradi.

Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi ziddiyat muzokaralar orqali yumshatilishi mumkinmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi