Tramp Eronga yirik zarba ehtimolini aytdi: Tehron ogohlantirdi
AQSH prezidenti Donald Tramp Eronga avvalgilaridan ham kengroq hujum uyushtirish imkoniyatini ko‘rib chiqayotganini aytdi. Axios muxbiri Barak Ravidning xabar berishicha, Amerika rahbari qaror qabul qilishga yaqin va Vashington ehtimoliy operatsiyaga tayyor.
Tehron esa ushbu bayonotlarga keskin munosabat bildirdi. Eron rasmiylari mamlakat infratuzilmasiga har qanday hujum javobsiz qolmasligini ma’lum qildi.
Tramp: «Qaror qabul qilishga yaqinman»
Axios muxbiri Barak Ravid X ijtimoiy tarmog‘ida Tramp bilan suhbatidan iqtibos keltirdi.
«Men Eronga ommaviy hujum qilish imkoniyatini ko‘rib chiqyapman. Avvalgilaridan ham kattaroq. Men qaror qabul qilishga yaqin qoldim. Biz bunga to‘liq tayyormiz», — degan AQSH prezidenti jurnalistga.
Ushbu bayonot Vashington va Tehron o‘rtasidagi ziddiyat yanada xavfli bosqichga chiqishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Biroq hozircha ehtimoliy operatsiyaning aniq sanasi, nishonlari va ko‘lami rasman ochiqlangani yo‘q.
Eron tahdidlarni «nochorlik belgisi» deb atadi
Eron oliy rahbari maslahatchisi Mohsen Rizoiy AQSHning tahdidlari va Eron infratuzilmasiga ehtimoliy zarbalar haqidagi bayonotlarini Vashingtonning «umidsizligi» sifatida baholadi.
«Infratuzilmaga qilingan hujumlarga Eronning javobi keskin va qat’iy bo‘ladi», — deya ogohlantirdi Rizoiy.
Uning ta’kidlashicha, AQSH rahbariyatining so‘nggi harakatlari kuch namoyishi emas, balki vaziyatni nazorat qilishdagi qiyinchiliklarni aks ettiradi.
Rizoiy, shuningdek, Shalmchada ziyoratchilarga qarshi sodir etilgan hujumni tilga oldi. Biroq keltirilgan ma’lumotlarda mazkur voqeaning tafsilotlari va unga AQSHning aloqadorligini tasdiqlovchi dalillar ochiqlanmagan.
Eron harbiy qo‘mondonligi ham bayonot berdi
Pars Today agentligi ma’lumotiga ko‘ra, Eron Markaziy harbiy qo‘mondonligi — «Xotam al-Anbiya» ham Trampning bayonotlariga munosabat bildirgan.
Qo‘mondonlik bayonotida AQSH prezidentiga nisbatan o‘ta keskin va haqoratli ta’riflar ishlatilib, Eron infratuzilmasiga zarba berish tahdidi qoralangan.
EADaily ham mazkur bayonotni keltirgan. Biroq undagi emotsional va haqoratli iboralar Eron tomonining pozitsiyasini aks ettiradi va mustaqil fakt sifatida qabul qilinmasligi lozim.
Infratuzilmaga zarba nimalarni anglatishi mumkin?
Eron tomonining asosiy xavotiri mamlakatning strategik obyektlariga ehtimoliy hujumlar bilan bog‘liq.
Bunday nishonlar qatoriga nazariy jihatdan:
energetika obyektlari;
harbiy bazalar;
transport va aloqa tarmoqlari;
neft-gaz infratuzilmasi;
mudofaa sanoati obyektlari
kirishi mumkin.
Biroq AQSH ma’muriyati qaysi obyektlarni ko‘rib chiqayotgani haqida rasmiy ma’lumot bermagan. Shu sabab muayyan nishonlar haqidagi taxminlar tasdiqlanmaganligicha qolmoqda.
Yangi keskinlashuv mintaqa uchun qanday xavf tug‘diradi?
AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv Yaqin Sharqdagi vaziyatga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Ehtimoliy oqibatlar orasida mintaqadagi harbiy qarama-qarshilikning kengayishi, neft narxlarining ko‘tarilishi, dengiz savdo yo‘llarida xavf kuchayishi va AQSHning mintaqadagi ittifoqchilariga qarshi javob hujumlari xavfi bor.
Ayni paytda tomonlarning keskin bayonotlari diplomatik yechim imkoniyatini yanada cheklamoqda. Tramp yakuniy qaror qabul qilgan-qilmagani va Tehronning ehtimoliy javobi qanday bo‘lishi keyingi voqealar rivojini belgilab beradi.
Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi ziddiyat muzokaralar orqali yumshatilishi mumkinmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…