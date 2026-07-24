Ankalayev Guskovning kuchini tan oldi: «Bu meni qo‘rquvga solmayapti»
UFC yarim og‘ir vazn toifasining sobiq chempioni Magomed Ankalayev raqibi almashganiga qaramay, asosiy maqsadi o‘zgarmaganini bildirdi. Chempionlik kamarini qaytarib olishni ko‘zlayotgan rossiyalik jangchi Bogdan Guskovning nokautchi zarbasini alohida e’tirof etdi.
Ankalayev raqibining xavfli jihatlarini yaxshi tushunishini, biroq bu holat unda qo‘rquv yoki tashvish uyg‘otmayotganini ta’kidladi.
Rauntri o‘rniga Guskov oktagonga chiqadi
Dastlab Magomed Ankalayev Xalil Rauntriga qarshi jang qilishi kerak edi. Biroq raqib almashgach, uning o‘rnini O‘zbekiston vakili Bogdan Guskov egalladi.
Ankalayevning aytishicha, bu o‘zgarish tayyorgarlik jarayoniga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatadi. Chunki ikki jangchining harakatlanish uslubi bir-biridan farq qiladi.
«Xalil Rauntri chapaqay jangchi edi. Bogdan esa o‘naqay raqib», — dedi Ankalayev.
Shu sabab murabbiylar shtabi jang rejasini yangi raqibning xususiyatlariga moslashtirishiga to‘g‘ri kelgan.
«Guskov har qanday jangchini nokaut qila oladi»
Ankalayev Guskovning eng xavfli quroli sifatida uning kuchli zarbasini ko‘rsatdi.
«Guskovda har qanday jangchini nokaut qila oladigan kuchli zarba bor. Bu juda xavfli», — dedi sobiq chempion.
O‘zbekistonlik jangchi raqibga bitta aniq zarba bilan jiddiy muammo tug‘dira olishi sababli, bahsning har bir soniyasi muhim bo‘ladi.
Ankalayev raqibining imkoniyatlarini kamsitmayotgan bo‘lsa-da, ortiqcha ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni rejalashtirmayotganini bildirdi.
«Bu meni qo‘rquvga solmayapti»
Rossiyalik jangchi Guskovning nokautchi zarbasi unda ruhiy bosim paydo qilmayotganini ta’kidladi.
«Bu meni qo‘rquv va tashvishga qo‘ymayapti. Ehtiyotkorlikka hojat yo‘q. Men bu yerda anchadan beri yuribman. Oktagonga chiqaman va o‘z ishimni bajaraman».
Ushbu bayonot Ankalayev jangni o‘z uslubida olib borish va tashabbusni birinchi daqiqalardanoq qo‘lga olish niyatida ekanini ko‘rsatadi.
Ankalayevning maqsadi o‘zgarmagan
Raqib almashgan bo‘lsa-da, Ankalayevning asosiy maqsadi — chempionlik kamarini qaytarib olish yo‘lidagi harakatni davom ettirish.
Guskov uchun esa sobiq chempion ustidan g‘alaba faoliyatidagi eng katta natijalardan biriga aylanishi mumkin. Shu bois to‘qnashuvda Ankalayevning tajribasi va Bogdanning kuchli zarbasi o‘rtasidagi qarama-qarshilik asosiy intriga bo‘ladi.
Sizningcha, Bogdan Guskov kuchli zarbasi bilan Ankalayevni hayratda qoldira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…