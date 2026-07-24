Ankalayev Guskovning kuchini tan oldi: «Bu meni qo‘rquvga solmayapti»

·60·Sport
Ankalayev Guskovning kuchini tan oldi: «Bu meni qo‘rquvga solmayapti»

UFC yarim og‘ir vazn toifasining sobiq chempioni Magomed Ankalayev raqibi almashganiga qaramay, asosiy maqsadi o‘zgarmaganini bildirdi. Chempionlik kamarini qaytarib olishni ko‘zlayotgan rossiyalik jangchi Bogdan Guskovning nokautchi zarbasini alohida e’tirof etdi.

Ankalayev raqibining xavfli jihatlarini yaxshi tushunishini, biroq bu holat unda qo‘rquv yoki tashvish uyg‘otmayotganini ta’kidladi.

Rauntri o‘rniga Guskov oktagonga chiqadi

Dastlab Magomed Ankalayev Xalil Rauntriga qarshi jang qilishi kerak edi. Biroq raqib almashgach, uning o‘rnini O‘zbekiston vakili Bogdan Guskov egalladi.

Ankalayevning aytishicha, bu o‘zgarish tayyorgarlik jarayoniga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatadi. Chunki ikki jangchining harakatlanish uslubi bir-biridan farq qiladi.

«Xalil Rauntri chapaqay jangchi edi. Bogdan esa o‘naqay raqib», — dedi Ankalayev.

Shu sabab murabbiylar shtabi jang rejasini yangi raqibning xususiyatlariga moslashtirishiga to‘g‘ri kelgan.

«Guskov har qanday jangchini nokaut qila oladi»

Ankalayev Guskovning eng xavfli quroli sifatida uning kuchli zarbasini ko‘rsatdi.

«Guskovda har qanday jangchini nokaut qila oladigan kuchli zarba bor. Bu juda xavfli», — dedi sobiq chempion.

O‘zbekistonlik jangchi raqibga bitta aniq zarba bilan jiddiy muammo tug‘dira olishi sababli, bahsning har bir soniyasi muhim bo‘ladi.

Ankalayev raqibining imkoniyatlarini kamsitmayotgan bo‘lsa-da, ortiqcha ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni rejalashtirmayotganini bildirdi.

«Bu meni qo‘rquvga solmayapti»

Rossiyalik jangchi Guskovning nokautchi zarbasi unda ruhiy bosim paydo qilmayotganini ta’kidladi.

«Bu meni qo‘rquv va tashvishga qo‘ymayapti. Ehtiyotkorlikka hojat yo‘q. Men bu yerda anchadan beri yuribman. Oktagonga chiqaman va o‘z ishimni bajaraman».

Ushbu bayonot Ankalayev jangni o‘z uslubida olib borish va tashabbusni birinchi daqiqalardanoq qo‘lga olish niyatida ekanini ko‘rsatadi.

Ankalayevning maqsadi o‘zgarmagan

Raqib almashgan bo‘lsa-da, Ankalayevning asosiy maqsadi — chempionlik kamarini qaytarib olish yo‘lidagi harakatni davom ettirish.

Guskov uchun esa sobiq chempion ustidan g‘alaba faoliyatidagi eng katta natijalardan biriga aylanishi mumkin. Shu bois to‘qnashuvda Ankalayevning tajribasi va Bogdanning kuchli zarbasi o‘rtasidagi qarama-qarshilik asosiy intriga bo‘ladi.

Sizningcha, Bogdan Guskov kuchli zarbasi bilan Ankalayevni hayratda qoldira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi