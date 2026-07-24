Rasman: Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·53·Sport
Rasman: Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

Germaniya futbol ittifoqi (DFB) terma jamoa boshqaruvi borasida yakuniy qarorga keldi. Bir necha oylik muzokaralardan soʻng, dunyoning eng nufuzli mutaxassislaridan biri Jurgen Klopp Germaniya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Ushbu tayinlov Julian Nagelsmann kutilmaganda oʻz lavozimini tark etganidan soʻng amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 59 yoshli mutaxassis ushbu lavozimga kelish uchun Red Bull kompaniyasidagi faoliyatini muddatidan avval toʻxtatgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Klopp bilan tuzilgan shartnoma toʻrt yilga moʻljallangan boʻlib, u jamoani 2030-yilgi Jahon chempionatiga qadar boshqarishi kutilmoqda. Uning shtabida uzoq yillik yordamchilari Peter Krawietz, Pepijn Lijnders va Sven Bender ish boshlaydi.

Yangi era va ulkan maqsadlar

Jurgen Klopp oʻzining yangi lavozimidagi ilk fikrlarini bildirar ekan, terma jamoani boshqarish u uchun oʻzgacha faxr ekanini taʼkidladi. "Milliy terma jamoa biz nemislarni boshqa hech narsa kabi birlashtira oladi. Aynan mana shu jihat bu vazifani men uchun oʻta maxsus qiladi. Biz kamtarlik va sabr bilan birgalikda harakat qilamiz: bir-biri uchun kurashadigan va butun mamlakat xalqi chin dildan qoʻllab-quvvatlaydigan jamoani shakllantiramiz", — deya qayd etdi murabbiy.

DFB prezidenti Bernd Neuendorfning soʻzlariga koʻra, Klopp tashkilot uchun yagona va asosiy nomzod boʻlgan. Uning ehtirosli yondashuvi, xalq orasidagi obroʻsi va futbolchilarni ruhlantira olish qobiliyati Germaniya futbolidagi hozirgi inqirozli holatdan chiqib ketish uchun eng maqbul yechim sifatida koʻrilmoqda.

Germaniya futbol ittifoqi vitse-prezidenti Hans-Joachim Watzke ham ushbu tayinlovni yuqori baholadi. Uning fikricha, Klopp dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri boʻlish bilan birga, odamlarni birlashtira oladigan yetakchidir. Aynan mana shu xislat hozirda nemis futboliga juda zarur deb hisoblanmoqda.

Tayyorgarlik uchun vaqt kam

Yangi murabbiy uchun moslashish davri uzoq davom etmaydi. Germaniya terma jamoasi sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyining boshida toʻrtta xalqaro uchrashuvda maydonga tushishi rejalashtirilgan. Klopp ushbu qisqa vaqt ichida jamoaning oʻyin uslubini oʻzgartirishi va futbolchilarga oʻz falsafasini singdirishi lozim boʻladi.

Eslatib oʻtamiz, Jurgen Klopp uzoq yillar davomida Liverpul klubini boshqarib, jamoa bilan Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan edi. Uning terma jamoaga kelishi Germaniya futbol muxlislari orasida katta umidlar uygʻotmoqda, chunki jamoa soʻnggi yirik turnirlarda kutilgan natijalarni qayd eta olmayotgan edi.

GermaniyaJurgen KloppFutbolDFBTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi