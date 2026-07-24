Rasman: Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Germaniya futbol ittifoqi (DFB) terma jamoa boshqaruvi borasida yakuniy qarorga keldi. Bir necha oylik muzokaralardan soʻng, dunyoning eng nufuzli mutaxassislaridan biri Jurgen Klopp Germaniya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Ushbu tayinlov Julian Nagelsmann kutilmaganda oʻz lavozimini tark etganidan soʻng amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 59 yoshli mutaxassis ushbu lavozimga kelish uchun Red Bull kompaniyasidagi faoliyatini muddatidan avval toʻxtatgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Klopp bilan tuzilgan shartnoma toʻrt yilga moʻljallangan boʻlib, u jamoani 2030-yilgi Jahon chempionatiga qadar boshqarishi kutilmoqda. Uning shtabida uzoq yillik yordamchilari Peter Krawietz, Pepijn Lijnders va Sven Bender ish boshlaydi.
Yangi era va ulkan maqsadlarJurgen Klopp oʻzining yangi lavozimidagi ilk fikrlarini bildirar ekan, terma jamoani boshqarish u uchun oʻzgacha faxr ekanini taʼkidladi. "Milliy terma jamoa biz nemislarni boshqa hech narsa kabi birlashtira oladi. Aynan mana shu jihat bu vazifani men uchun oʻta maxsus qiladi. Biz kamtarlik va sabr bilan birgalikda harakat qilamiz: bir-biri uchun kurashadigan va butun mamlakat xalqi chin dildan qoʻllab-quvvatlaydigan jamoani shakllantiramiz", — deya qayd etdi murabbiy.
DFB prezidenti Bernd Neuendorfning soʻzlariga koʻra, Klopp tashkilot uchun yagona va asosiy nomzod boʻlgan. Uning ehtirosli yondashuvi, xalq orasidagi obroʻsi va futbolchilarni ruhlantira olish qobiliyati Germaniya futbolidagi hozirgi inqirozli holatdan chiqib ketish uchun eng maqbul yechim sifatida koʻrilmoqda.
Germaniya futbol ittifoqi vitse-prezidenti Hans-Joachim Watzke ham ushbu tayinlovni yuqori baholadi. Uning fikricha, Klopp dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri boʻlish bilan birga, odamlarni birlashtira oladigan yetakchidir. Aynan mana shu xislat hozirda nemis futboliga juda zarur deb hisoblanmoqda.
Tayyorgarlik uchun vaqt kamYangi murabbiy uchun moslashish davri uzoq davom etmaydi. Germaniya terma jamoasi sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyining boshida toʻrtta xalqaro uchrashuvda maydonga tushishi rejalashtirilgan. Klopp ushbu qisqa vaqt ichida jamoaning oʻyin uslubini oʻzgartirishi va futbolchilarga oʻz falsafasini singdirishi lozim boʻladi.
Eslatib oʻtamiz, Jurgen Klopp uzoq yillar davomida Liverpul klubini boshqarib, jamoa bilan Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan edi. Uning terma jamoaga kelishi Germaniya futbol muxlislari orasida katta umidlar uygʻotmoqda, chunki jamoa soʻnggi yirik turnirlarda kutilgan natijalarni qayd eta olmayotgan edi.
…